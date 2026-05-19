Pútín lentur í Peking

Vladimír Pútín, forseti Rússlands, lenti í dag í Peking í Kína, þar sem hann mun funda með Xi Jinping, kollega sínum. Fundarhöldin munu standa yfir í tvo daga og ætla forsetarnir, samkvæmt Kreml, að ræða efnahagssamvinnu og sameiginlega hagsmuni ríkjanna. Stutt er síðan Donald Trump Bandaríkjaforseti var í opinberri heimsókn í Kína en talsmaður Pútíns segir það ótengt heimsókn Pútíns.
Heimsókn Trumps til Kína var frestað um skeið vegna stríðsins gegn Íran.
Kína er Rússlandi gífurlega mikilvægt bandalagsríki og þá sérstaklega eftir innrás Rússa í Úkraínu og meðfylgjandi refsiaðgerðir Vesturlanda. Viðskipti ríkjanna hafa aukist til muna og spila þau stóra rullu í því að Rússar hafi yfir höfuð getað haldið stríðsrekstrinum í Úkraínu áfram.
Útflutningur Rússa til Kína hefur nærri því tvöfaldast frá febrúar 2022. Helst kaupa Kínverjar olíu, jarðgas og kol af Rússum. Þó talið sé að þessar vörur kaupi Kínverjar með töluverðum afslætti áætla eftirlitsaðilar, samkvæmt frétt DW, að frá því innrásin hófst hafi Kínverjar keypt jarðeldsneyti af Rússlandi fyrir um 372 milljarða dala.
Á sama tíma hafa Rússar keypt vörur af Kínverjum fyrir um 116 milljarða dala. Það hafa að mestu verið iðnaðaríhlutir, bílar og rafbúnaður. Viðskiptin við Kína hafa einnig reynst Rússum gífurlega mikilvæg þegar kemur að drónaframleiðslu í Rússlandi og hergagnaframleiðslu í heild.
Greinendur telja líklegt að Pútín muni kalla eftir því að ríkisstjórnirnar tvær taki frekari skref í að byggja gasleiðslu milli ríkjanna í gegnum Mongólíu. Slíkt myndi auka tekjur Rússa verulega og bæta orkuöryggi Kínverja. Sérstaklega ef Kínverjar gera innrás í Taívan og aðrar flutningaleiðir verða takmarkaðar.
Umrædd gasleiðsla kallast Siberia 2 og hefur lengi staðið til að byggja hana. Framkvæmdin hefur þó tafist verulega.
Samkvæmt áætlunum á hún að vera 2.600 kílómetra löng og geta borið fimmtíu milljarða rúmmetra af gasi frá Rússlandi til Kína á ári hverju. Siberia 1 gasleiðslan getur flutt 38 milljarða rúmmetra á ári.
Leiðslan yrði byggð af rússneska ríkisfyrirtækinu Gazprom en tafirnar á framkvæmdinni eru að miklu leyti til komnar vegna deilna um verð, eins og fram kemur í frétt Reuters. Kínverjar vilja gasið ódýrara en Rússar segjast tilbúnir til að samþykkja.
Lokun Hormússunds gæti haft áhrif á viðræðurnar, þar sem stór hluti jarðgass heimsins fer þar í gegn, við eðlilegar kringumstæður. Ástandið gæti fengið Kínverja til að láta af verðkröfum sínum. Hins vegar er vogarafl Pútíns takmarkað vegna þess hve mikið Rússar eru upp á Kínverja komnir þessa dagana.
Æðstu embættismenn úr miðstjórn Kommúnistaflokks Kína koma saman í Peking í vikunni, þar sem þeir munu leggja á ráðin um hvernig styrkja megi stöðu ríkisins á næstu árum. Tvær stórar spurningar munu hanga yfir fundarhöldunum, þó enginn muni þora að spyrja þeirra. Þær eru hve lengi Xi Jinping mun leiða ríkið og hver gæti tekið við af honum.
Hljóðnemi sem kveikt var á tók upp stutt samtal Vladímírs Pútín Rússlandsforseta og Xi Jinping forseta Kína þar sem þeir ræddu um það að líffæragjöf gæti einn daginn veitt ódauðleika á stærðarinnar hersýningunni sem fór fram í Peking í dag.