Troels Lund Poulsen formaður danska hægriflokksins Venstre vill mynda minnihlutastjórn með Íhaldsflokknum og Frjálslynda bandalaginu. Hann segir það besta valmöguleikann í núverandi stöðu enn sögulegt þrátefli hefur verið í stjórnarmyndunarviðræðum eftir þingkosningarnar sem fóru fram í mars.
Poulsen tilkynnti þetta á blaðamannafundi nú fyrir skemmstu að því er danska ríkisútvarpið greindi frá. Hann fékk umboð frá Danakonungi fyrir ellefu dögum til þess að mynda ríkisstjórn en áður hafði Mette Frederiksen leiðtogi danskra jafnaðarmanna reynt slíkt hið sama án árangurs.
Stjórn þessara flokka hefði 44 þingsæti og væri því minnihlutastjórn. Poulsen segir að hann vonist til þess að ekki verði meirihluti fyrir því að fella stjórnina. Þannig myndi stjórnin þurfa á því að halda að Danmerkurdemókratar, Danski þjóðarflokkurinn, Moderaterne og Borgaraflokknum auk nokkurra óháða þingmanna væru tilbúnir að verja stjórnina vantrausti. Ólíkt Íslandi er nokkur hefð fyrir slíkum ríkisstjórnarmynstrum á Norðurlöndum.
Danska ríkisútvarpið hefur eftir Poulsen að þetta sé sú stjórn sem hann myndi helst vilja eftir kosningarnar í mars. Þetta þurfi að kanna vel og segir hann alltof snemmt að fullyrða nokkuð hvað verði ef þessi sviðsmynd gengur ekki upp. Búist er við því að Moderaterna, flokkur Lars Løkke Rasmussen muni fá mikið fyrir sinn snúð verði minnihlutastjórnin að veruleika, en flokkurinn er með fjórtán þingsæti og hefur verið talinn í lykilstöðu í stjórnarmyndun í landinu.