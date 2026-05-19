Bannar Skattinum að rannsaka Trump og fjölskyldu Samúel Karl Ólason skrifar 19. maí 2026 20:23 Todd Blanche var áður saksóknari og einkalögmaður Trumps en er nú starfandi dómsmálaráðherra. AP Starfandi dómsmálaráðherra Bandaríkjanna bætti óvænt í dag við samkomulag dómsmálaráðuneytisins við Donald Trump, forseta, sem tilkynnt var í gær. Auk þess að stofna um tvö hundruð milljarða sjóð til að deila út skaðabótum til bandamanna Trump, felur samkomulagið einnig í sér að Skattinum hefur verið alfarið meinað að rannsaka eða grípa til aðgerða gegn Trump, fjölskyldu hans eða fyrirtæki vegna gamalla skattskýrslna þeirra sem munu hafa verið til rannsóknar um árabil. Viðbótin felur í sér einstaka beitingu framkvæmdavaldsins, samkvæmt frétt AP fréttaveitunnar. Hún gengur lengra en að binda enda á rannsókn skattsins og skýlir í raun forsetanum frá frekari rannsóknum á greiðslum hans á sköttum og gjöldum. Tilkynningin í gær snerist um samkomulag sem Todd Blanche, áðurnefndur starfandi dómsmálaráðherra og fyrrverandi einkalögmaður Trumps, gerði við forsetann vegna lögsóknar hans gegn Skattinum. Það samkomulag fól í sér stofnun sjóðs til að greiða skaðabætur til bandamanna Donalds Trump, forseta, sem hafa verið rannsakaðir eða dæmdir af yfirvöldum í forsetatíð Joes Biden. Trump lét á móti af lögsókn sinni gegn Skattinum, sem hann höfðaði vegna þess að skattskýrslum hans var lekið til fjölmiðla. Sérfræðingar, eins og saksóknarar og lagaprófessorar, hafa lengi sagt að krafa Trumps gegn Skattinum byggi á mjög veikum grunni. Þá lét Trump einnig af kröfum sínum um skaðabætur vegna húsleitar í sveitarklúbbi hans árið 2022 og vegna Rússarannsóknarinnar svokölluðu. Trump, synir hans og fyrirtæki þeirra fengu svo formlega afsökunarbeiðni sökum þess að hafa orðið fórnarlömb meintrar vopnvæðingar réttarkerfisins gegn þeim. Ítarlega var fjallað um málið og kröfur Trumps á Vísi í gær. Blanche var spurður út í sjóðinn af þingmönnum Demókrataflokksins á fundi dómsmálanefndar öldungadeildarinnar í dag en þá neitaði hann að útiloka að menn sem hefðu játað að beita lögregluþjóna ofbeldi í árásinni á þinghúsið í janúar 2021, fengju skaðabætur úr sjóðnum. Trump náðaði alla sem að árásinni komu á hans fyrsta degi í embætti í fyrra. Þingmenn Repúblikanaflokksins spurðu Blanche ekkert út í sjóðinn, að þingkonunni Susan Collins undanskilinni. Nýtt skjal birt óvænt í morgun Samhliða yfirlýsingu Blanche í gær var birt níu blaðsíðna dómsskjal um þetta samkomulag. Það innihélt engar upplýsingar um deilur Trumps við Skattinn um skattskýrslur hans, sem hann segir að hafi verið til rannsóknar um árabil. Í öllum þremur kosningabaráttum sínum neitaði Trump að afhenda skattskýrslur, eins og forsetaframbjóðendur vestanhafs gera yfirleitt alltaf, og sagðist ekki geta það vegna yfirstandandi rannsókna. Í dag birtist svo nýtt skjal á vef dómsmálaráðuneytisins þar sem fram kemur að Blanche sé búinn að gera viðbót við samkomulagið frá því í gær. Sú viðbót snýst um að Skatturinn megi héðan í frá ekki rannsaka skattgreiðslur Trumps, fjölskyldumeðlima hans eða fyrirtækja þeim tengdum, vegna skattgreiðslna í fortíðinni og fram til gærdagsins (mánudags). Í frétt Politico er bent á að Blanche sé sá eini sem skrifi undir skjalið og það beri ekki undirskrift eða tilvísun í neinn af fulltrúum skattsins. Þá sýni fylgigögn skjalsins að það hafi verið skannað fyrir birtingu á vefnum klukkan 7:50 að staðartíma í Washington DC í morgun. Bandaríkin Donald Trump Tengdar fréttir Skattskýrslur Trump birtar á föstudag Donald Trump var á sínum tíma fyrsti forsetaframbjóðandinn í Bandaríkjunum svo áratugum skiptir sem gerði ekki skattskýrslur sínar opinberar í kosningabaráttu, hvorki 2016 né 2020. Að sögn AP verða skattskýrslurnar hins vegar gerðar opinberar næstkomandi föstudag að sögn talsmanns þingnefndar fulltrúadeildar Bandaríkjaþings. 28. desember 2022 07:48 Fyrirtæki Trump gæti verið sótt til saka Embætti umdæmissaksóknari á Manhattan hefur tilkynnt fyrirtæki Donalds Trump, fyrrverandi Bandaríkjaforseta, að það íhugi nú að ákæra það vegna hlunninda sem það veitti æðstu stjórnendum þess. Ákærur gætu jafnvel verið gefnar út á næstu dögum. 25. júní 2021 23:47 Gögn benda til „klárra“ skattsvika Donalds Trump Rannsókn New York Times bendir til þess að Trump hafi fengið hundruð milljóna dollara frá foreldrum sínum. Hann og fjölskylda hans hafi beitt svikum til að forðast að greiða skatt af fjármununum. 2. október 2018 19:53 Segja Trump hafa greitt samtals 1.500 dollara í tekjuskatt á tveimur árum New York Times segist hafa undir höndum gögn um skattskil Donalds Trump Bandaríkjaforseta. 27. september 2020 22:17 Fjármálastjóri Trump fékk friðhelgi Allen Weisselberg, fjármálastjóri fyrirtækis Donald Trump í áratugi, fékk friðhelgi í stað fyrir samstarf með saksóknurum sem rannsökuðu Michael Cohen, lögmann Trump. 24. ágúst 2018 16:21 Aftur tapar Trump í skattskýrslumálinu Alríkisdómari í Manhattan hafnaði í morgun málatilbúnaði Bandaríkjaforseta sem hefur því verið gert að láta skattagögn sín af hendi. 20. ágúst 2020 15:20 Trump höfðar mál vegna skattskýrslulöggjafar Donald Trump og Repúblikanaflokkurinn höfða nú mál gegn Kaliforníuríki eftir að löggjöf sem kveður á um að forsetaframbjóðendur þurfi að birta skattskýrslur sínar, vilji þeir taka þátt í forvali forsetakosninga í ríkinu, var samþykkt. 7. ágúst 2019 08:43 Undirbúa slag um skattskýrslur Trump Forsvarsmenn Demókrataflokksins hafa stigið varlega til jarðar varðandi skattskýrslurnar og voru nokkur slík skref tekin í gær. 28. febrúar 2019 14:00 Mest lesið Vill Skúla Tómas á stofnun: „Ég hef enga þörf fyrir að pína hann“ Innlent Biðst afsökunar en neitar sök í máli Írisar Helgu: „Ég lét spila með mig“ Innlent „Þú þarft alltaf að vita, öryggisins vegna, hvar næsta klósett er“ Innlent Meðreiðarsveinn Írisar Helgu neitar sök Innlent Landris langt umfram það sem við þekktum hæst áður Innlent „Ég treysti því að lögreglan muni skoða þetta mjög rækilega“ Innlent Grafarvogsbúar skiluðu níunda manninum Innlent Stofna 200 milljarða sjóð fyrir bandamenn Trumps og biðja forsetann formlega afsökunar Erlent Hildur Björns undir hnausþykkum feldi Innlent Átján ára sótti áfengissendingu Innlent Fleiri fréttir Streymdu árásinni í beinni á netinu Erindreki Trumps fékk skýr skilaboð frá Grænlendingum Bannar Skattinum að rannsaka Trump og fjölskyldu Pútín lentur í Peking Sonur stofnanda Mango handtekinn í tengslum við andlát föður síns Segja Breta myndu þurfa að uppfylla sömu kröfur og önnur umsóknarríki Venstre vill minnihlutastjórn í Danmörku Tveir látnir og fjórir alvarlega særðir eftir skotárás á Spáni Stjórnvöld í Tasmaníu biðjast afsökunar á líffæra- og líkamshlutaþjófnaði Stofna 200 milljarða sjóð fyrir bandamenn Trumps og biðja forsetann formlega afsökunar Ósáttir við kröfur Trumps: „Grænlendingar eru ekki til sölu“ Táningar skutu þrjá fyrir utan mosku í San Diego Sex kafarar látnir á Maldíveyjum Sótthreinsað hantaveiruskip væntanlegt til Íslands Lýsa yfir neyðarástandi vegna ebólufaraldursins Lammy segir ekkert fararsnið á Starmer Mesti fjöldi aftaka á heimsvísu í 44 ár Segir Taívani ekki vilja átök en þeir muni ekki gefa eftir „Annars verður ekkert eftir af þeim“ Streeting vill formannsstólinn og aftur inn í Evrópusambandið Bíl ekið á hóp manna í Modena Felldu næstæðsta ISIS-liða heims: „Hélt að hann gæti falið sig í Afríku“ Skoða að gefa bandamönnum Trumps tvö hundruð milljarða Stefnir í enn ein réttarhöldin gegn Weinstein Nýr ebólufaraldur í Austur-Kongó Trump um Xi og Taívan: „Hann vill ekki sjá baráttu um sjálfstæði“ Engir flökkudrónar fundist í Finnlandi Fólki sagt að halda sig inni vegna óþekkts dróna við Helsinki Segir fimm milljóna punda gjöf „verðlaun“ fyrir Brexit Saka tóbaksfyrirtæki um að halda nikótínpúðum að börnum Sjá meira