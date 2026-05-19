Erlent

Bannar Skattinum að rann­saka Trump og fjöl­skyldu

Samúel Karl Ólason skrifar
Todd Blanche var áður saksóknari og einkalögmaður Trumps en er nú starfandi dómsmálaráðherra. AP

Starfandi dómsmálaráðherra Bandaríkjanna bætti óvænt í dag við samkomulag dómsmálaráðuneytisins við Donald Trump, forseta, sem tilkynnt var í gær. Auk þess að stofna um tvö hundruð milljarða sjóð til að deila út skaðabótum til bandamanna Trump, felur samkomulagið einnig í sér að Skattinum hefur verið alfarið meinað að rannsaka eða grípa til aðgerða gegn Trump, fjölskyldu hans eða fyrirtæki vegna gamalla skattskýrslna þeirra sem munu hafa verið til rannsóknar um árabil.

Viðbótin felur í sér einstaka beitingu framkvæmdavaldsins, samkvæmt frétt AP fréttaveitunnar. Hún gengur lengra en að binda enda á rannsókn skattsins og skýlir í raun forsetanum frá frekari rannsóknum á greiðslum hans á sköttum og gjöldum.

Tilkynningin í gær snerist um samkomulag sem Todd Blanche, áðurnefndur starfandi dómsmálaráðherra og fyrrverandi einkalögmaður Trumps, gerði við forsetann vegna lögsóknar hans gegn Skattinum.

Það samkomulag fól í sér stofnun sjóðs til að greiða skaðabætur til bandamanna Donalds Trump, forseta, sem hafa verið rannsakaðir eða dæmdir af yfirvöldum í forsetatíð Joes Biden. Trump lét á móti af lögsókn sinni gegn Skattinum, sem hann höfðaði vegna þess að skattskýrslum hans var lekið til fjölmiðla.

Sérfræðingar, eins og saksóknarar og lagaprófessorar, hafa lengi sagt að krafa Trumps gegn Skattinum byggi á mjög veikum grunni.

Þá lét Trump einnig af kröfum sínum um skaðabætur vegna húsleitar í sveitarklúbbi hans árið 2022 og vegna Rússarannsóknarinnar svokölluðu.

Trump, synir hans og fyrirtæki þeirra fengu svo formlega afsökunarbeiðni sökum þess að hafa orðið fórnarlömb meintrar vopnvæðingar réttarkerfisins gegn þeim. Ítarlega var fjallað um málið og kröfur Trumps á Vísi í gær.

Blanche var spurður út í sjóðinn af þingmönnum Demókrataflokksins á fundi dómsmálanefndar öldungadeildarinnar í dag en þá neitaði hann að útiloka að menn sem hefðu játað að beita lögregluþjóna ofbeldi í árásinni á þinghúsið í janúar 2021, fengju skaðabætur úr sjóðnum. Trump náðaði alla sem að árásinni komu á hans fyrsta degi í embætti í fyrra.

Þingmenn Repúblikanaflokksins spurðu Blanche ekkert út í sjóðinn, að þingkonunni Susan Collins undanskilinni.

Nýtt skjal birt óvænt í morgun

Samhliða yfirlýsingu Blanche í gær var birt níu blaðsíðna dómsskjal um þetta samkomulag. Það innihélt engar upplýsingar um deilur Trumps við Skattinn um skattskýrslur hans, sem hann segir að hafi verið til rannsóknar um árabil. Í öllum þremur kosningabaráttum sínum neitaði Trump að afhenda skattskýrslur, eins og forsetaframbjóðendur vestanhafs gera yfirleitt alltaf, og sagðist ekki geta það vegna yfirstandandi rannsókna.

Í dag birtist svo nýtt skjal á vef dómsmálaráðuneytisins þar sem fram kemur að Blanche sé búinn að gera viðbót við samkomulagið frá því í gær.

Sú viðbót snýst um að Skatturinn megi héðan í frá ekki rannsaka skattgreiðslur Trumps, fjölskyldumeðlima hans eða fyrirtækja þeim tengdum, vegna skattgreiðslna í fortíðinni og fram til gærdagsins (mánudags).

Í frétt Politico er bent á að Blanche sé sá eini sem skrifi undir skjalið og það beri ekki undirskrift eða tilvísun í neinn af fulltrúum skattsins. Þá sýni fylgigögn skjalsins að það hafi verið skannað fyrir birtingu á vefnum klukkan 7:50 að staðartíma í Washington DC í morgun.

