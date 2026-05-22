Fær engin símtöl: „Ekkert spenntur fyrir því að vera kostur, hvað, númer fimm?“ Oddur Ævar Gunnarsson skrifar 22. maí 2026 12:50 Einar Geir Þorsteinsson oddviti Miðflokksins í Hafnarfirði er boðinn og búinn í viðræður um meirihluta. Vísir/Vilhelm Oddviti Miðflokksins í Hafnarfirði furðar sig á því að enginn hafi nálgast flokkinn í meirihlutaviðræðum í bænum. Hann segist velta fyrir sér hvort ástæðan sé fyrirhuguð þjóðaratkvæðagreiðsla um ESB en viðurkennir að það sé ekki spennandi að vera síðasti valkosturinn í samstarfi. „Menn eru að útiloka okkur hægri, vinstri og nýr oddviti Samfylkingarinnar líka. Svo kom mjög á óvart að sjá þessa stöðu sem er að teiknast upp, Valdimar að mynda tvo meirihluta á sama tíma og heyrir ekki í okkur Miðflokksmönnum. Það vakti athygli því hann hefur kynnt sig sem bæjarstjóri allra Hafnfirðinga,“ segir Einar Geir Þorsteinsson oddviti Miðflokksins í samtali við Vísi. Líkt og fram hefur komið sleit Sjálfstæðisflokkur meirihlutaviðræðum við Framsókn í gær vegna meints trúnaðarbrests. Þá sagði oddviti Samfylkingar að hún útilokaði samstarf við Framsókn og oddviti Viðreisnar að það hugnaðist henni ekki lengur. Þær sögðu Valdimar Víðisson oddvita Framsóknar hafa leikið tveimur skjöldum og átt í viðræðum við Samfylkingu og Viðreisn á sama tíma. Orri Björnsson oddviti Sjálfstæðisflokks sagði í kvöldfréttum Sýnar í gær viðræðurnar hafa í megindráttum snúist um það að Valdimar hafi viljað vera bæjarstjóri áfram. Sér ekkert í málefnum Miðflokks sem kalli á útilokun Karolína Helga Símonardóttir oddviti Viðreisnar í Hafnarfirði sagði við Vísi í gær að henni hugnaðist ekki samstarf við Miðflokkinn. Líklegasta meirihlutamynstrið í Hafnarfirði nú er Sjálfstæðsisflokkur, Viðreisn og Samfylkingin miðað við orð oddvita. Hvers vegna heldurðu að svo margir útiloki ykkur? „Ég hef hugsað það, það er ekkert sem hefur verið í okkar málefnum fyrir kosningar sem ætti að valda því að við ættum að vera útilokuð. Oddviti Samfylkingar orðaði það þannig að við værum með hættulega orðræðu,“ segir Einar Geir. Hann segist hafna þeim fullyrðingum með öllu og segist ekki geta séð annað en að útilokunin tengist fyrirhugaðri þjóðaratkvæðagreiðslu um ESB. Hann furðar sig á því að Viðreisn kjósi frekar að vinna til vinstri með Samfylkingu fremur en til hægri með Miðflokki. Hefurðu sett þig í samband við Valdimar, boðið fram aðstoð þína, hugnast þér samstarf við hann? „Mér hefði hugnast það en maður sér að hann er búinn að hafa samband við alla flokka nema Miðflokkinn. Það segir meira en þúsund orð og veldur því að maður er kannski ekkert spenntur fyrir því að vera kostur...hvað? Númer fimm?“ Hefurðu þreifað á einhverjum oddvitum um mögulegt samstarf? „Ég held að Miðflokkur gæti vel starfað með Sjálfstæðisflokknum en eins og staðan er að teiknast upp núna er þetta ómöguleiki í margar áttir. Margir flokkar að útiloka samstarf hingað og þangað. Þetta er ekki góð byrjun, hvorki hjá Valdimar né nýjum oddvita Samfylkingarinnar.“ Miðflokkurinn Hafnarfjörður Tengdar fréttir „Ég er ekki nógu góður í slíkri skák“ Valdimar Víðisson oddviti Framsóknar í Hafnarfirði og bæjarstjóri segir af og frá að hann hafi sett upp leikrit og komið óheiðarlega fram í meirihlutaviðræðum. Hann hafi komið fram af heilindum og komið því á framfæri við oddvita Sjálfstæðisflokksins í morgun. Framsókn sé enn reiðubúin í meirihlutaviðræður verði þess óskað.