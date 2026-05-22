Funduðu án Valdimars og ætla að hittast aftur Oddur Ævar Gunnarsson skrifar 22. maí 2026 13:20 Orri Björnsson oddviti Sjálfstæðisflokks, Karolína Helga Símonardóttir oddviti Viðreisnar og Hildur Rós Guðbjargardóttir oddviti Samfylkingar hittust í dag. Oddvitar Sjálfstæðisflokks, Viðreisnar og Samfylkingar í Hafnarfirði hittust á óformlegum fundi í morgun til að ræða mögulegt meirihlutasamstarf. Fundurinn gekk vel og munu þeir hittast aftur til þess að ákveða næstu skref. Þetta segir Hildur Rós Guðbjargardóttir oddviti Samfylkingarinnar í samtali við Vísi. Líkt og fram hefur komið sleit Sjálfstæðisflokkur meirihlutaviðræðum við Framsókn í gær vegna meints trúnaðarbrests. Þá sagði Hildur að hún útilokaði samstarf við Framsókn og oddviti Viðreisnar að það hugnaðist henni ekki lengur. Þær sögðu Valdimar Víðisson oddvita Framsóknar hafa leikið tveimur skjöldum og átt í viðræðum við Samfylkingu og Viðreisn á sama tíma og við Sjálfstæðisflokk. Orri Björnsson oddviti Sjálfstæðisflokks sagði í kvöldfréttum Sýnar í gær viðræðurnar hafa í megindráttum snúist um það að Valdimar hafi viljað vera bæjarstjóri áfram. Valdimar hefur hafnað ásökunum um trúnaðarbrest og segist hafa komið fram af heilindum. Fundurinn góður „Þetta var góður fundur. Auðvitað liggur okkur ekkert endilega á og auðvitað var ekki fullkominn samhljómur milli okkar, enda er það alltaf þannig. Við þurfum bara að sjá hvernig og hvort við getum smíðað nýjan meirihluta,“ segir Hildur Rós. Býstu við því að þið munið hefja formlegar viðræður? „Við höfum ekki rætt það neitt sérstaklega. Samtalið er allavega hafið en við erum ekki komin það langt. Fyrsta skrefið er það að við áttum okkur á því að það þarf að mynda starhæfan meirihluta í Hafnarfirði. Ég held að við öll gætum unnið saman að fullt af flottum málum, það þarf bara að mynda starfhæfan meirihluta.“ Einar Geir Þorsteinsson oddviti Miðflokksins furðaði sig á því við Vísi í dag að enginn oddviti hafi haft samband við hann um mögulegt meirihlutasamstarf. Áður hefur oddviti Viðreisnar sagst ekki vera spennt fyrir samstarfi við Miðflokkinn og þá sagði Einar Geir að Hildur hefði einnig útilokað samstarf. Er alveg útilokað að þið starfið í meirihluta með Miðflokki? „Við útilokum ekki neitt. Persónulega þá er það alveg algjörlega síðasti kostur. En við höfum sagt það skýrt að séum tilbúin til að sinna okkar skyldu gagnvart kjósendum til þess að stíga upp og taka ábyrgð í meirihlutasamstarfi ef til þarf. Við skorumst ekki undan ábyrgð þegar það kemur upp sú staða eins og nú þar sem er erfitt að mynda starfhæfan meirihluta, þá förum við í það samtal með þeim flokkum sem eru kostir. En ég get ekki farið að lyfta upp einhverskonar hatursorðræðu eða öðru sem Miðflokkurinn hefur haldið á lofti. Við förum ekkert inn í hvað sem er bara til þess að vera í meirihluta.“ Eruð þið oddvitar Samfylkingar, Sjálfstæðisflokks og Viðreisnar búin að ákveða að hittast aftur? „Já. Við erum ekki búin að ákveða hvenær, en við ætlum að hittast aftur."