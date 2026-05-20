Hafa þurft að draga verulega úr olíuframleiðslu vegna árása Samúel Karl Ólason skrifar 20. maí 2026 22:45 Skjáskot úr myndbandi sem ríkisstjóri Moskvu-héraðs birti á samfélagsmiðlum á dögunum. Úkraínumenn gerðu nýverið umfangsmikla árás á héraðið. AP/Andrei Vorobyev Rússar hafa neyðst til draga úr framleiðslu eða jafnvel stöðva hana alveg í mörgum af helstu olíuvinnslum ríkisins. Það er vegna ítrekaðra drónaárása Úkraínumanna á olíuinnviði eins og vinnslur, dælustöðvar og geymslutanka en vegna þeirra hafa Rússar bannað alfarið útflutning á unnu eldsneyti í það minnsta út júlí. Ein af stærstu olíuvinnslum Rússlands, í Kirishi, hefur verið lokuð frá 5. maí. Árásir hafa verið gerðar á olíuvinnslur víðsvegar um Rússland. Vólódímír Selenskí hefur lýst þessum árásum sem skilvirkustu refsiaðgerðunum gegn Rússlandi, þar sem þær eru sagðar koma verulega niður á tekjum ríkisins. Bretar tilkynntu í dag að þeir ætluðu að fresta nýjum refsiaðgerðum gegn Rússlandi vegna hækkandi olíuverðs. Sala á olíu, olíuafurðum og jarðgasi er langstærsta tekjulind rússneska ríkisins. Samkvæmt greiningu Reuters hafa Rússar stöðvað eða dregið úr framleiðslu í vinnslustöðvum sem vinna um 83 milljón tonn af bensíni, dísil og öðrum olíuafurðum á ári. Þegar kemur að bensíni er um að ræða þriðjung allrar framleiðslunnar í Rússlandi en fjórðung af dísilframleiðslu. Auk þess að koma niður á olíuframleiðslu og þar af leiðandi tekjum rússneska ríkisins hafa árásirnar einnig leitt til náttúruspjalla. Blaðamenn New York Times ræddu til að mynda við íbúa í bænum Tuapse, við strendur Svartahafs, en í þessum mánuði og þeim síðasta hafa Úkraínumenn að minnsta kosti fjórum sinnum ráðist á olíuvinnslu þar. Einn íbúi líkti andrúmsloftinu í bænum við það að standa við hlið útblástursrörs bíls og sagðist hættur að klæðast hvítum fötum þar sem sót og olíudropar sæjust á þeim vegna elda sem hafa kviknað í olíuvinnslunni vegna árásanna. Mikið magn af olíu hefur einnig lekið út í Svartahafið. Embættismenn í Rússlandi hafa ekki viljað veita upplýsingar um umfang náttúruspjallanna að öðru leyti en að segja að búið sé að búið sé að fjarlægja mikið af jarðvegi og sandi frá strandlengjunni við Tuapse. Íbúi sagði NYT að skaðinn væri mun meiri en yfirvöld vildu viðurkenna. Langur aðdragandi að umfangsmeiri árásum Umfang drónaárása Úkraínumanna í Rússlandi virðist hafa aukist töluvert á undanförnum vikum og mánuðum. Sérfræðingar segja það hafa átt sér nokkuð langan aðdraganda. Úkraínumenn hafa bæði lagt mikla áherslu á að bæta framleiðslu á langdrægum sjálfsprengidróna og það að elta sérstaklega uppi rússnesk loftvarnarkerfi á undanförnum árum. Þannig eru þeir taldir hafa gert göt á loftvörnum Rússa. Rússneskir herbloggarar sögðu frá því undir kvöld að nokkuð umfangsmikil drónaárás væri að eiga sér stað. Another night of a multi-hundred Ukrainian attack drone raid into Russia. Per one Russian monitoring channel, a few minutes ago: "[Ukrainian] UAV launches continue. Lots of them. " pic.twitter.com/R4JUHkw3vn— OSINTtechnical (@Osinttechnical) May 20, 2026 Rússar hafa einnig gert mjög umfangsmiklar árásir í Úkraínu og virðist sem umfang þeirra hafi einnig aukist. Þetta hefur gerst á sama tíma og verulega hefur hægt á framsókn Rússa á víglínunni í Úkraínu. Rússland Vladimír Pútín Bensín og olía Úkraína Innrás Rússa í Úkraínu Hernaður Mest lesið Fluttur til Noregs með brunasár á um helmingi líkamans Innlent Býður oddvitunum þremur í hádegismat: „Svona hótanir eru ekki góður grundvöllur fyrir samstarf“ Innlent Enginn heima þegar kettirnir kveiktu í eldhúsinu Innlent Játaði loksins að hafa myrt Emilie Meng fyrir áratug Erlent Vel fór á með Hildi og oddvitunum þremur í Hannesarholti Innlent Sjálfstæðismenn verði að hætta að vera litlir í sér Innlent Jarðskjálfti skók Kaupmannahöfn Erlent Ásthildur hættir sem bæjarstjóri á Akureyri Innlent Snekkjueigandinn stefnir íslenska ríkinu Innlent Greiðvikni kom í bakið á fjórum Innlent Fleiri fréttir Hafa þurft að draga verulega úr olíuframleiðslu vegna árása Sat inni í 37 daga fyrir að grínast með morðið á Kirk Lögreglumenn vilja stöðva skaðabótasjóð Trumps Jarðskjálfti skók Kaupmannahöfn Segir samstarf Kína og Rússlands stuðla að stöðugleika í heiminum Hugðust frelsa Ahmadinejad og koma honum til valda „Bretland var gert fyrir loftslag sem heyrir sögunni til“ Trump tókst að fella Massie Játaði loksins að hafa myrt Emilie Meng fyrir áratug Streymdu árásinni í beinni á netinu Erindreki Trumps fékk skýr skilaboð frá Grænlendingum Bannar Skattinum að rannsaka Trump og fjölskyldu Pútín lentur í Peking Sonur stofnanda Mango handtekinn í tengslum við andlát föður síns Segja Breta myndu þurfa að uppfylla sömu kröfur og önnur umsóknarríki Venstre vill minnihlutastjórn í Danmörku Tveir látnir og fjórir alvarlega særðir eftir skotárás á Spáni Stjórnvöld í Tasmaníu biðjast afsökunar á líffæra- og líkamshlutaþjófnaði Stofna 200 milljarða sjóð fyrir bandamenn Trumps og biðja forsetann formlega afsökunar Ósáttir við kröfur Trumps: „Grænlendingar eru ekki til sölu“ Táningar skutu þrjá fyrir utan mosku í San Diego Sex kafarar látnir á Maldíveyjum Sótthreinsað hantaveiruskip væntanlegt til Íslands Lýsa yfir neyðarástandi vegna ebólufaraldursins Lammy segir ekkert fararsnið á Starmer Mesti fjöldi aftaka á heimsvísu í 44 ár Segir Taívani ekki vilja átök en þeir muni ekki gefa eftir „Annars verður ekkert eftir af þeim“ Streeting vill formannsstólinn og aftur inn í Evrópusambandið Bíl ekið á hóp manna í Modena Sjá meira