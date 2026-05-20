Lögreglumenn vilja stöðva skaðabótasjóð Trumps Samúel Karl Ólason skrifar 20. maí 2026 21:01 Frá árásinni á þinghús Bandaríkjanna þann 6. janúar 2021. Margir sem tóku þátt í árásinni segja stofnun sjóðs sem þau geta sótt um skaðabætur úr vera sönnun þess að ríkið hafi brotið á rétti þeirra. Tveir lögreglumenn sem voru að störfum í þinghúsinu vilja koma í veg fyrir það. AP/John Minchillo Tveir lögregluþjónar sem voru að störfum í þinghúsi Bandaríkjanna þegar stuðningsmenn Donalds Trump forseta ruddu sér leið þar inn þann 6. janúar, hafa höfðað mál gegn ríkisstjórninni. Þeir vilja koma í veg fyrir að Trump-liðar geti greitt bandamönnum forsetans úr nýstofnuðum sjóði sem ætlað er að útvega fólki sem telur sig fórnarlömb vopnvæðingar réttarkerfis Bandaríkjanna skaðabætur. Umræddur sjóður inniheldur 1,776 milljarða dala (það er árið sem Bandaríkin voru stofnuð), sem samsvarar um tvö hundruð milljörðum króna. Hann var stofnaður í tengslum við samkomulag sem dómsmálaráðuneytið, undir stjórn Todd Blanche, fyrrverandi einkalögmanns Trumps, gerði við forsetann sjálfan vegna lögsóknar hans gegn Skattinum. Blanche neitaði að útiloka í gær að fólk sem hefði gerst sekt um að beita lögregluþjóna ofbeldi myndi fá greitt úr sjóðnum. Það hefur JD Vance, varaforseti Bandaríkjanna, einnig neitað að útiloka. Sjá einnig: Stofna 200 milljarða sjóð fyrir bandamenn Trumps og biðja forsetann formlega afsökunar Rúmlega hundrað lögregluþjónar særðust eða slösuðust í árásinni á þinghúsið. Fleiri en 1.500 voru ákærðir fyrir glæpi vegna árásarinnar en í heildina var búið að dæma rúmlega 1.200 þegar Trump tók aftur við embætti forseta og náðaði alla á einu bretti. Af öllum málunum sem rötuðu í dómsal voru einungis tveir sýknaðir. Í lögsókninni, sem lögð var fram í dag, segja lögregluþjónarnir að sjóðurinn marki gífurlega spillingu og honum sé ætlað að fjármagna uppreisnarhópa og aðra bandamenn Trump og gera þeim kleift að fremja ofbeldi í hans nafni. Þar segir einnig að sjóðurinn og samkomulagið sem Blanche gerði við Trump fari gegn lögum og stjórnarskrá Bandaríkjanna, samkvæmt frétt AP fréttaveitunnar. Í gær bætti Blanche svo ákvæði við samkomulagið um að Skattinum væri bannað að rannsaka Trump, syni hans, fyrirtæki og tengda aðila vegna gamalla skattgreiðslna. Trump mun lengi hafa verið til rannsóknar hjá Skattinum vegna gruns um að hann hafi vangreitt skatta um árabil. Líta á sig sem fórnarlömb Margir þeirra sem tóku þátt í árásinni á þinghúsið haf lýst yfir ánægju með sjóðinn. Blaðamenn New York Times hafa rætt við nokkurn fjölda þeirra og tekið saman ummæli og benda þau til þess að þau telji að þau séu fórnarlömb vegna árásarinnar. Þann 6. janúar 2021 ruddust stuðningsmenn Trumps inn í þinghúsið með því markmiði að koma í veg fyrir formlega staðfestingu úrslita forsetakosninganna í nóvember 2020, kosninga sem Trump tapaði fyrir Joe Biden. Margir beittu lögregluþjóna ofbeldi og frömdu skemmdarverk á þinghúsinu og kallaði hópurinn einnig eftir því að Mike Pence, fyrrverandi varaforseti Trumps, yrði hengdur, þar sem hann hafði neitað kröfum Trumps um að staðfesta ekki úrslitin. Benti hann forsetanum á að hann hefði ekki vald til þess. Strax í kjölfar árásarinnar hófu Trump og bandamenn hans að endurskrifa söguna i kringum hana. Að miklu leyti hefur þessi hvítþvottur snúist um að stuðningsmenn Trumps, sem réðust inn í þinghúsið og veittust að lögregluþjónum, væru saklaus fórnarlömb. Meðal annars áttu and-fasistar að hafa komið árásinni af stað og komið sökinni á stuðningsmenn Trumps. Þá áttu útsendarar Alríkislögreglu Bandaríkjanna einnig að hafa tekið þátt í að sviðsetja árásina eða koma henni af stað, svo eitthvað sé nefnt. Samhliða hvítþvottinum kölluðu bandamenn Trumps á þingi eftir því að fólkið sem kom að því að rannsaka aðkomu Trumps að atburðum dagsins verði ákært. Stofnun sjóðsins þykir samkvæmt NYT marka einskonar endapunkt á þessari vegferð. Margir þeirra sem tóku þátt í árásinni og hafa tjáð sig um sjóðinn segja það að ríkisstjórn Trumps telji þau eiga rétt á skaðabótum sanna að yfirvöld hafi í raun brotið á rétti þeirra. Því hafa fjölmargir dómarar á nánast öllum stigum réttarkerfis Bandaríkjanna ítrekað hafnað á undanförnum dögum. Trump sjálfur hefur í vikunni sagt að yfirvöld hafi komið hræðilega við þetta fólk. Réttarkerfið hafi verið vopnvætt gegn þeim af spilltum embættismönnum. Fyrrverandi ráðgjafar Trumps og bandamenn geta sótt um bætur Það eru ekki eingöngu stuðningsmenn Trumps sem réðust á þinghúsið sem munu væntanlega geta sótt um skaðabætur úr sjóðnum. Aðrir bandamenn hans sem hafa verið ákærðir eða dæmdir á undanförnum árum munu einnig eiga rétt á því. Þar á meðal er Stephen Bannon, fyrrverandi ráðgjafi hans, sem sat í fangelsi í fjóra mánuði fyrir að vanvirða þingið. Það gerði hann með því að neita að verða við stefnu þingsins og mæta til að svara spurningum þingmanna. Peter Navarro, fyrrverandi viðskiptaráðgjafi Trumps, sat einnig inni fyrir svipaðar sakir. Þá má nefna fjölda fólks sem var ákært eða látið bera vitni í rannsóknum Jacks Smith, sérstaks rannsakanda dómsmálaráðuneytisins. Hann var með bæði tilraunir Trumps og bandamanna hans til að snúa úrslitum forsetakosninganna 2020 og skjalamálið svokallaða, sem snerist um það að Trump tók leynileg skjöl með þegar hann flutti úr Hvíta húsinu, til rannsóknar. Bæði málin voru á endanum látin falla niður eftir miklar tafir í dómskerfinu og eftir að Trump sigraði í kosningunum 2024. Blanche gaf einnig til kynna á þingi i gær að þingmenn Repúblikanaflokksins gætu einnig átt rétt á bótum, þar sem Smith hefði á sínum tíma skoðað gögn um samskipti þeirra við Trump. Comey gæti sótt um bætur James Comey, fyrrverandi yfirmaður Alríkislögreglunnar, sem dómsmálaráðuneytið hefur tvisvar sinnum ákært síðan Trump tók aftur við embætti hefur gefið til kynna að hann gæti sótt um skaðabætur vegna vopnvæðingar réttarkerfisins gegn sér. Comey var fyrst ákærður fyrir að ljúga að þingmönnum Repúblikanaflokksins vegna rannsóknar þeirra á Rússarannsókninni svokölluðu, sem snerist um afskipti Rússa af forsetakosningunum 2016 og hvort framboð Trumps hafi starfað með þeim. Það var eftir að Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, hafði ítrekað kallað eftir því að Comey yrði ákærður, auk annarra pólitískra andstæðinga hans. Sú ákæra var felld niður þar sem saksóknarinn sem ákærði þau, Lindsey Halligan annar fyrrverandi einkalögmaður Trumps, var ólöglega skipuð í embætti. Sami dómari felldi einnig niður ákæru gegn Letitiu James, fyrrverandi ríkissaksóknara New York, af sömu ástæðu. Þá var Comey einnig ákærður vegna myndar af skeljum sem hann deildi á Instagram. Mynd þessi sýndi skeljar sem búið var að raða upp í sandi svo þær mynduðu „86 47“. Með myndinni skrifaði Comey: „Flottar skeljar í göngutúrnum mínum.“. Sjá einnig: Fyrrverandi forstjóri FBI ákærður fyrir líflátshótun í garð Trump Myndin hefur verið túlkuð af saksóknurum dómsmálaráðuneytisins sem ákall eftir ofbeldi gegn Trump. Uppruna þessarar túlkunar má rekja til þess að 86 var notað í þjónustugeiranum um viðskiptavini sem neita átti um þjónustu, vísa á brott eða fjarlæga frá tilteknum stöðum, samkvæmt orðabók Mirriam Webster. Í seinni tíð hefur það að „86a" einhvern verið notað, en þó sjaldan, um það að myrða fólk. Oftast er 86 þó notað í því samhengi að losna við einhvern. Comey tók færsluna út og birti aðra þar sem hann sagðist hafa talið að skeljarnar væru pólitísk skilaboð en hann hefði ekki áttað sig á því að fólk tengdi þessar tölur við ofbeldi. Því hafi hann fjarlægt færsluna. 