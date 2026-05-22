Samfylkingin mótmælti tillögu borgarstjóra Tómas Arnar Þorláksson skrifar 22. maí 2026 11:13 Parísarhjólið rís á Miðbakkanum í þriðja sinn. Vísir/anton/Reykjavíkurborg Svo virðist sem parísarhjólið muni rísa á Miðbakka í Reykjavíkurhöfn í þriðja sinn í sumar. Borgarráð Reykjavíkur hefur samþykkt tillögu þess efnis að bjóða Taylors Tivoli Iceland ehf. til viðræðna um framlengingu samnings um afnot af svæðinu til að reka parísarhjól, þrátt fyrir mótmæli Samfylkingar. Þetta kemur fram í fundargerð borgarráðs Reykjavíkurborgar sem kom saman í gær. Þar segir að tillagan hafi verið lögð fram af Heiðu Björgu Hilmisdóttur borgarstjóra á mánudaginn. Tillagan var samþykkt á fundinum en borgarráðsfulltrúar Samfylkingar, Pírata og Sósíalistaflokksins sátu hjá við afgreiðslu málsins. Í tillögu borgarstjóra er lagt til að heimila teymi stefnumótunar og þróunar á skrifstofu borgarstjóra og borgarritara að ganga til viðræðna við fyrirtækið Taylors Tivoli. Skúli Helgason og Dóra Björt Guðjónsdóttir sitja sem fulltrúar í borgarráði fyrir Samfylkinguna en þau lögðu fram bókun á fundinum þar sem tillögu Heiðu var mótmælt. Í bókuninni kemur fram að að mati borgarráðsfulltrúanna sé mikilvægt að Miðbakkinn endurspegli skapandi borgarlíf, menningu og tengsl við náttúruna. Frá fundi borgarráðs í gær. vísir/vilhelm „Að mati undirritaðra fellur Parísarhjólið ekki vel að þeim anda og dregur fremur upp ímynd af ferðamannavæddri afþreyingu sem gæti staðið hvar sem er. Undirrituð hefðu frekar viljað sjá verkefni sem styrkja sérkenni Reykjavíkur og skapa lifandi vettvang fyrir íbúa jafnt sem gesti, eins og til dæmis matarmarkað eða leikrými fyrir börn og ungmenni. Með vísan til þessa velja undirrituð að sitja hjá við afgreiðslu málsins," segir í bókuninni. Í greinargerð frá borgarstjóra sem fylgir tillögunni kemur fram að Reykjavíkurborg hafi auglýst eftir samstarfsaðila til að reka parísarhjól á Miðbakka þann 24. maí á síðasta ári. Taylors Tivoli var eini aðilinn sem sótti um en fyrirtækið rak einnig parísarhjól á svæðinu sumarið 2024. Því gæti parísarhjólið risið í þriðja sinn í sumar. Í greinargerðinni kemur einnig fram að fyrirtækið hafi greitt Reykjavíkurborg 650 þúsund krónur á mánuði fyrir afnot á lóðinni. Þá stóð hjólið til 30. september sama ár. Hér má lesa tillögu borgarstjóra í heild sinni en þar segir til að mynda: „Lagt er til að borgarráð samþykki að heimila teymi stefnumótunar og þróunar á skrifstofu borgarstjóra og borgarritara heimild til að bjóða Taylors Tivoli Iceland ehf., kt. 6506190130, til viðræðna um framlengingu samnings um tímabundin afnot Taylors Tivoli Iceland ehf. af Miðbakka, Geirsgötu 15, í þeim tilgangi að Taylors Tivoli Iceland setji þar upp og reki parísarhjól á svæðinu í sumar. Borgarstjóra verði veitt heimild til þess að undirrita samninginn." Borgarstjórn Sveitarstjórnarkosningar 2026 Samfylkingin