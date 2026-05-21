Donald Trump Bandaríkjaforseti sagði í gær að hann hefði í hyggju að ræða við Lai Ching-te, forseta Taívan. „Ég mun tala við hann,“ sagði forsetinn. „Ég tala við alla... Við munum vinna í þessu; Taívan-vandamálinu.“
Forsetar Bandaríkjanna og Taívan hafa ekki átt samtal frá árinu 1979, þegar Jimmy Carter gaf undan kröfum stjórnvalda í Kína og sleit diplómatískum samskiptum við Taívan. Trump ræddi hins vegar við þáverandi forseta, Tsai Ing-wen, árið 2016. Þá hafði fyrrnefndi verið kjörinn forseti en ekki enn verið settur í embætti.
Ákvörðun Trump gæti skapað spennu milli Bandaríkjanna og Kína en Kínverjar kvörtuðu einmitt sáran undan áðurnefndu samtali árið 2016. Utanríkisráðuneyti Taívan virðist hins vegar hafa tekið ummælum forstans fagnandi og sagt að Lai myndi glaður ræða við Trump.
Afstaða Trump til Taívan þykir nokkuð óljós og óvissa uppi um hvort hann myndi raunverulega koma eyríkinu til varnar ef Kínverjar gerðu árás. Stjórnvöld vestanhafs samþykktu til að mynda milljarða dala vopnasölusamning við Taívan í desember síðastliðnum en eftir heimsókn sína til Kína á dögunum sagðist Trump ekki hafa gert það upp við sig hvort af yrði.
Þá notar forsetinn sama orðalag og Xi Jinping, forseti Kína, þegar hann talar um „Taívan-vandamálið“.