Veit ekki hvort hann hafi misst tökin á öldungadeildinni Samúel Karl Ólason skrifar 21. maí 2026 22:38 Donald Trump ræddi við blaðamenn í Hvíta húsinu í dag. Þá sagðist hann ekki vita hvort hann væri að missa tökin á Repúblikönum í öldungadeildinni. Margir þeirra segjast ósáttir við forsetann, þó þeir séu viljugri til að viðurkenna það í einrúmi, samkvæmt blaðamönnum vestanhafs. AP/Jacquelyn Martin Repúblikanar í öldungadeild Bandaríkjaþings fóru í helgarfrí í dag án þess að greiða atkvæði um frumvarp sem ætlað er að fjármagna aðgerðir ríkisstjórnar Trumps varðandi innflytjendur. Þá hafa Repúblikanar einnig neitað að samþykkja eins milljarðs dala fjárveitingu vegna veislusalsins sem Trump er að reisa á lóð Hvíta hússins. Þó nokkrir þingmannanna hafa lýst yfir ergju í garð Hvíta hússins vegna sérstaks sjóðs sem ríkisstjórnin og dómsmálaráðuneytið hafa stofnað til að greiða bandamönnum forsetans bætur. Þá eru öldungadeildarþingmenn flokksins einnig reiðir yfir því að Trump hafi lýst yfir stuðningi við Ken Paxton, ríkissaksóknara Texas, í forvalsbaráttu hans gegn John Cornyn, sitjandi þingmanni flokksins. Paxton þykir umdeildur og óttast Repúblikanar að hann muni ekki sigra Demókratann James Talarico, sem sækist eftir þingsæti Cornyns. Bæði leiðtogar þingsins og Trump sjálfur hafa gengist við spennunni þeirra á milli. John Thune, leiðtogi Repúblikana í öldungadeildinni, sagði í dag að Trump-liðar hefðu átt að ræða skaðabótasjóðinn umdeilda við þingið áður en þeir opinberuðu hann. Hann sagði samskiptaleysið hafa gert hlutina mun erfiðari. Þá sagði hann einnig að stuðningur Trumps við Paxton hefði einnig flækt málin, samkvæmt AP fréttaveitunni. Repúblikanar óttast að ef Paxton vinni forvalið gegn Cornyn og tapi síðan fyrir Talarico, gæti það kostað Repúblikana meirihluta þeirra í öldungadeildinni. Trump hefur gengið hart fram í forvölum Repúblikanaflokksins að undanförnu og notað tangarhald sitt á kjósendum flokksins til að losa sig við þá þingmenn sem hann telur andstæðinga sína. Það er hvort sem þeir sitja á þingi í Washington DC eða í höfuðborgum tiltekinna ríkja Bandaríkjanna. Gagnrýndi Repúblikana Trump gagnrýndi Repúblikanaí öldungadeildinni harðlega á samfélagsmiðli sínum í gær og sagði að þeir ættu að reka ritara þingdeildarinnar, fella úr gildi regluna um aukinn meirihluta og samþykkja frumvörp hans. „Áttið ykkur á stöðunni og verið harðir eða þið munið þurfa að leita ykkur að nýrri vinnu mun fyrr en þið hefðuð talið mögulegt,“ skrifaði Trump í gær. Í dag var hann síðan spurður hvort hann væri að missa stjórnina á öldungadeildinni og sagðist hann ekki vita hvort svo væri. „Ég veit það ekki. Ég geri bara það sem mér finnst rétt.“ Því næst fór hann að tala um veislusalinn og að framkvæmdirnar gengu vel. Salurinn væri í raun gjöf til Bandaríkjanna. Framkvæmdin þykir þó ekki vinsæl meðal kjósenda í Bandaríkjunum. Stór hluti kostnaðarins við framkvæmdirnar við Hvíta húsið snýr í raun ekki að veislusalnum, heldur að því sem er að gerast undir honum. Þar er verið að gera sérstaklega styrkt neðanjarðarbyrgi, fundarherbergi, stjórnstöðvar og annað og er áðurnefndur milljarður dala ætlaður í þann kostnað. Veislusalurinn sjálfur átti að kosta fjögur hundruð milljónir dala, sem Trump hefur sagt að muni að miklu leyti koma frá auðugum Bandaríkjamönnum. Í frétt TWZ segir að veislusalurinn sé í raun dulbúið neðanjarðarvirki. Framkvæmdirnar við veislusalinn og niðurrif austurálmunnar hafi gefið tækifæri á því að uppfæra öryggisviðbúnað í Hvíta húsinu töluvert, en það hefur ekki verið gert um nokkuð langt skeið. Spennuþrunginn fundur vegna sjóðsins Þegar kemur að skaðabótasjóðnum umdeilda hafa nokkrir þingmenn Repúblikanaflokksins lýst yfir áhyggjum sínum vegna hans. Sjóðnum er í stuttu máli sagt ætlað að greiða fólki sem telur sig fórnarlömb vopnvæðingar réttarkerfis Bandaríkjanna skaðabætur. Hann var stofnaður í tengslum við samkomulag sem dómsmálaráðuneytið, undir stjórn Todd Blanche, fyrrverandi einkalögmanns Trumps, gerði við forsetann sjálfan vegna lögsóknar hans gegn Skattinum. Blanche neitaði að útiloka að fólk sem hefði gerst sekt um að beita lögregluþjóna ofbeldi myndi fá greitt úr sjóðnum. Það hefur JD Vance, varaforseti Bandaríkjanna, einnig neitað að útiloka. Sjóðnum verður stýrt af fimm mönnum sem Blanche mun skipa en Trump mun hafa heimild til að reka þá ef honum sýnist og skipa aðra í þeirra stað. Blanche bætti svo óvænt ákvæði við samkomulagið um að Skattinum væri bannað að rannsaka Trump, syni hans, fyrirtæki og tengda aðila vegna gamalla skattgreiðslna. Trump mun lengi hafa verið til rannsóknar hjá Skattinum vegna gruns um að hann hafi vangreitt skatta um árabil. Sjá einnig: Bannar Skattinum að rannsaka Trump og fjölskyldu New York Times hefur fjallað um það að Trump gæti skuldað allt að hundrað milljónir dala í vangreidda skatta, sem hann mun komast hjá því að greiða vegna samkomulagsins. Ítarlega hefur verið fjallað um sjóðinn í vikunni. Blanche fundaði með öldungadeildarþingmönnum Repúblikanaflokksins í dag og hefur þeim fundi í kjölfarið verið lýst sem spennuþrungnum. Að honum loknum yfirgáfu þingmennirnir Washington DC og héldu til heimaríkja sinna í stað þess að greiða atkvæði um áðurnefnd frumvörp. News — Nearly 2-hour meeting with Acting AG Todd Blanche and Senate Republicans was incredibly hostile, per multiple attendees.As many as 25 GOP senators spoke (this is very rare for these meetings), all in opposition to weaponization fund.R’s pitched specific ideas such as…— Andrew Desiderio (@AndrewDesiderio) May 21, 2026 Repúblikanar hafa talað um að þeir vilji setja takmarkanir á það hverjir megi fá greitt úr þessum sjóði en margir hafa gagnrýnt hann opinberlega. Þeirra á meðal er Bill Cassidy en hann tapaði nýlega í forvali fyrir kosningarnar í nóvember gegn frambjóðanda sem Trump hafði lýst yfir stuðningi við. Cassidy sagði Bandaríkjamenn hafa áhyggjur af því að greiða afborganir af lánum sínum eða leigu, að eiga efni á mat og borga fyrir bensín og olíu. Þeir hefðu engan áhuga á því að stofna 1,8 milljarða dala sjóð fyrir forsetann og bandamenn hans til að gefa þeim sem þeir vilja peninga. Mitch McConnell, fyrrverandi leiðtogi Repúblikanaflokksins í öldungadeildinni, sendi frá sér yfirlýsingu í kvöld. Þar sagði hann að æðsti löggæslumaður landsins [Blanche] væri að biðja um sjóð til að greiða fólki sem hefði ráðist á lögregluþjóna bætur. „Gífurlega heimskulegt, siðferðilega rangt. Veljið þið.“ McConnell er einnig að hætta á þingi eftir kosningarnar í nóvember. 