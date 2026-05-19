Yfirvöld á Spáni hafa handtekið 25 ára gamlan mann sem er grunaður um að hafa skotið foreldra sína til bana og sært fjóra aðra, í bænum El Ejido nærri Almeríu.
Meðal fjórmenninganna sem fluttir voru á sjúkrahús alvarlega særðir, eru sjö mánaða og átján mánaða börn og 60 ára karlmaður. Staðarmiðlar hafa greint frá því að yngra barnið sé sonur árásarmannsins.
Árásin átti sér stað um klukkan 23 í gærkvöldi að staðartíma. Árásarmaðurinn flúði lögreglu en gaf sig síðar fram.
Fjöldaskotárásir eru fátíðar á Spáni en samkvæmt Project Insight, sem safnar upplýsingum um byssuglæpi í Evrópu, er um að ræða fimmtu slíku árásina frá aldamótum.