Sat inni í 37 daga fyrir að grínast með morðið á Kirk Samúel Karl Ólason skrifar 20. maí 2026 21:28 Kirk var skotinn til bana þann 10. september á fjölmennum viðburði á lóð háskóla í Utah. AP/Alex Goodlett Maður sem sat í fangelsi í Tennessee í Bandaríkjunum vegna færslu sem hann skrifaði á Facebook um morðið á Charlie Kirk, sem var áhrifamikill áhrifavaldur á hægri væng stjórnmálanna í Bandaríkjunum, mun fá 835 þúsund dali í skaðabætur. Hann var handtekinn eftir að hann grínaðist með dauða Kirks. Kirk var skotinn til bana þann 10. september á fjölmennum viðburði á lóð háskóla í Utah. Hann var áhrifamikill og var vinur fjölskyldu Donalds Trump forseta. Sjá einnig: Hver var Charlie Kirk? Fjölmargir misstu vinnuna sína í kjölfarið vegna ummæla um Kirk, sem var mjög umdeildur vestanhafs. Tilvikin þar sem fólk var ákært vegna ummæla eru þó ekki mörg, samkvæmt AP fréttaveitunni. Sjá einnig: Trump-liðar heita hefndum Larry Bushart er 61 árs gamall fyrrverandi lögregluþjónn frá Lexington í Tennesse. Hann var handtekinn þann 22. september og ákærður fyrir að hóta ofbeldi á skólalóð vegna myndar sem hann hafði birt á Facebook. Myndinni deildi hann á Facebooksíðu íbúa í Perry-sýslu þar sem verið var að skipuleggja minningarathöfn vegna morðsins á Kirk. Myndin var af Donald Trump, þar sem hann sagði: „Við verðum að jafna okkur á þessu.“ Það er bein tilvitnun í forsetann og ummæli hans eftir skotárás í skóla í Iowa í janúar 2024. Með myndinni skrifaði Bushart: „Þetta virðist viðeigandi í dag.“ Nokkrum klukkustundum síðar var hann handtekinn og sakaður um að hafa hótað skotárás í skóla í sýslunni, samkvæmt frétt Tennessean. Bushart sat í varðhaldi í 37 daga, þar til ákæran gegn honum var felld niður. Honum var boðið að losna úr haldi gegn tveggja milljóna dala tryggingu. Á þessum tíma missti hann starf sitt og missti af bæði brúðkaupsafmæli sínu og fæðingu barnabarns síns. Fékk hundrað milljónir í bætur Yfirmaður lögreglunnar í Perry-sýslu hafði haldið því fram að myndin sem Bushart deildi hefði valdið ofsahræðslu í samfélaginu. Bushart höfðaði mál gegn Perry-sýslu, yfirmanni lögreglunnar og lögreglumanninum sem skrifaði handtökuskipunina á hendur honum. Lögmaður Busharts fór þó fram á það við lögregluna og aðra að sjá einhverjar sannanir fyrir þessari hræðslu eða vera vísað á ummæli þar sem fólk lýsti yfir áhyggjum. Forsvarsmenn skólans sögðu það á borði lögreglu en þaðan fékk lögmaðurinn ekkert. Nú hafa forsvarsmenn Perry-sýslu gert samkomulag við Bushart. Hann mun fá 835 þúsund dali í skaðabætur, sem samvarar rúmum hundrað milljónum króna. Í yfirlýsingu sem hann sendi frá sér í dag segist Bushart ánægður með niðurstöðuna og að búið sé að leiðrétta þetta brot á tjáningarfrelsi hans. Það frelsi væri nauðsynlegt í heilbrigðu lýðræði. Þá sagðist hann hlakka til þess að snúa sér að öðru og verja tíma með fjölskyldu sinni. Vilja loka hurðinni á fjölmiðla Lögmenn Tyler Robinson, sem hefur verið ákærður fyrir að myrða Kirk, fóru í gær fram á það við dómara málsins að hann meinaði fjölmiðlum aðgang að réttarhöldunum þegar þau hefjast í sumar. Þá fóru þeir einnig fram á að hluti sönnunargagna í málinu yrðu ekki opinberuð. Sá hluti réttarhaldanna sem á að vera opinn fjölmiðlum er hluti fyrirtökunnar en hún á að fara fram í byrjun júlí. Saksóknarar ætla að fara fram á dauðarefsingu en Robinson er 23 ára gamall. Saksóknarar vildu ekki að fjölmiðlum yrði meinaður aðgangur að opnum hlutum réttarhaldanna en þeir voru sammála því að ekki ætti að opinbera öll sönnungargögn í málinu, þar sem mögulega þyrfti að rétta aftur yfir Robinson. Dómarinn ætlar að taka ákvörðun um aðgengi fjölmiðla að réttarhöldunum fyrir 1. júní. 