Erlent

Streymdu á­rásinni í beinni á netinu

Samúel Karl Ólason skrifar
Skjáskot úr streyminu af árásinni. Bæði árásarmennirnir og vopn þeirra voru skreytt nasistatáknum.
Ungu mennirnir sem skutu þrjá til bana við mosku í San Diego í Bandaríkjunum í gær streymdu árásinni í beinni útsendingu á netinu. Þeir voru vopnaðir þremur byssum, hálfsjálfvirkum riffli, haglabyssu og skammbyssu, sem þeir höfðu skreytt með nasistatáknum og báru þeir einnig slík tákn á fatnaði sínum.

Lögreglan hefur ekki staðfest nöfn árásarmannanna en fjölmiðla vestanhafs segja að þeir heiti Cain Clark (17) og Caleb Vazquez (18). Þeir eru sagðir hafa kynnst á netinu þar sem þeir munu einnig hafa öfgavæðst. Þeir deildu samkvæmt lögreglu miklu hatri á þeldökku fólki og öðrum trúbrögðum en kristni. 

Árás þeirra á moskuna Islamic Center í San Diego í gær er til rannsóknar sem hatursglæpur.

AP fréttaveitan segir að nokkrum klukkustundum fyrir árásina hafi móðir annars þeirra hringt í lögregluna. Þá sagði hún að sonur hennar væri í sjálfsvígshugleiðingum og að hann hefði tekið byssur af heimili þeirra og farið á bíl hennar.

Tveimur tímum eftir símtalið hófu þeir Clark og Vazquez skothríð fyrir utan moskuna.

Meðal annars myrtu þeir öryggisvörð, sem sagður er hafa bjargað lífi fólks með því að koma í veg fyrir að árásarmennirnir kæmust lengra en inn í anddyri moskunnar. Fjöldi barna var á svæðinu, þar sem skóli er einnig rekinn þar.

Eftir að þeir skutu öryggisvörðinn og tvo aðra menn til bana fóru þeir aftur í hvítan BMW sem þeir voru á. Samkvæmt frétt New York Post sýndi beina útsendingin þá hvernig Clark skaut Velasquez tvisvar sinnum í höfuðið og svipti sig svo sjálfan lífi í bílnum, skammt frá moskunni.

Eftir árásina hafa lögreglujónar lagt hald á þrjátíu skotvopn og einn lásboga á heimilum þeirra tveggja.

