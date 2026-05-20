Trump tókst að fella Massie

Thomas Massie, fulltrúadeildarþingmaður Repúblikanaflokksins, beið ósigur í forvali flokksins í Kentucky í gær. Massie, sem hefur setið á þingi frá 2012, tapaði fyrir Ed Gallrein, sem var valinn af Donald Trump Bandaríkjaforseta til að skora Massie á hólm. Úrslitin þykja til marks um það að Trump hafi enn tangarhald á Repúblikanaflokknum, þrátt fyrir vaxandi óvinsældir.
Óvild forsetans í garð Massie má meðal annars rekja til framgöngu þingmannsins varðandi Epstein-skjölin og andstöðu hans við stríðsreksturinn í Íran. Massie barðist ötullega fyrir birtingu Epstein-skjalanna í samstarfi við Demókratan Ro Khanna og var harður gagnrýnandi fjárausturs stjórnvalda.
Trump, sem hefur kallað Massie hálfvita og lúser, tók virkan þátt í því að grafa undan þingmanninum í forvalinu og ávarpaði meðal annars fjöldafund í Kentucky, þar sem hann sakaði hann um svik við Bandaríkin. Þá var milljónum dala varið í auglýsingar gegn Massie.
Forval fór víðar fram en í Kentucky í gær og um helgina og „útsendurum“ Trump virðist almennt hafa gengið vel. Brad Raffensperger, annar gagnrýnandi Trump, laut í lægra haldi í Georgíu og þá tapaði öldungadeilarþingamaðurinn Bill Cassidy fyrir Juliu Letlow, sem naut stuðnings Trump, í Louisiana. Tommy Tuberville, einarður stuðningsmaður Trump, var valinn ríkisstjóraefni Repúblikana í Alabama.