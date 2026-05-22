Donald Trump Bandaríkjaforseti hefur greint frá því að hann hyggist senda 5.000 hermenn til Póllands, aðeins nokkrum dögum eftir að varnarmálaráðuneytið tilkynnti að ekkert yrði af fyrirhuguðum 4.000 manna flutningi þangað.
JD Vance, varaforseti Bandaríkjanna, hafði varið þá ákvörðun og sagt að Bandaríkin vildu að Evrópa axlaði aukna ábyrgð á eigin vörnum. „Pólland getur varið sig með miklum stuðningi frá Bandaríkjunum,“ sagði hann.
Ákvörðunin var hins vegar gagnrýnd af þingmönnum.
Eins og sakir standa eru um 10.000 bandarískir hermenn í Póllandi. Ekki er vitað hvort um varanlega viðbót er að ræða eða hvort umræddir hermenn munu koma frá Þýskalandi, þaðan sem Trump hefur ákveðið að færa 5.000 hermenn.
Utanríkisráðherrann Marco Rubio mun sækja ráðherrafund Nató-ríkjanna í Svíþjóð í dag en áður en hann sagði í gær að Trump hefði orðið fyrir miklum vonbrigðum með þau aðildarríki sem hefðu ekki viljað leyfa Bandaríkjunum að nota herstöðvar sínar í tengslum við aðgerðir Bandaríkjanna og Ísrael gegn Íran. Nefndi hann Spán sérstaklega.
Rubio sagði ekki óeðlilegt að spyrja hvers vegna þessi ríki ættu aðild að Nató ef þau vildu ekki aðstoða Bandaríkjamenn. Þess ber hins vegar að geta að Nató er varnarbandalag og þá ráðfærði Bandaríkjastjórn sig ekki við bandamenn sína áður en það hóf árásir á Íran.
Pólverjar verða að öllum líkindum ánægðir með ákvörðun Trump, þar sem þeir eru afar uggandi vegna ágengni Rússa.