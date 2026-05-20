Hugðust frelsa Ahmadinejad og koma honum til valda Hólmfríður Gísladóttir skrifar 20. maí 2026 10:23 Ahmadinejad var harður andstæðingur Ísrael og Bandaríkjanna en lofaði Trump í viðtali árið 2019 og sagði hann „mann aðgerða". Stjórnvöld í Bandaríkjunum og Ísrael hugðust koma fyrrverandi forseta Íran, Mahmoud Ahmadinejad, aftur til valda þegar þeir hófu árásir á landið. Ísraelsmenn lögðu á ráðin um árás á heimili Ahmadinejad í Tehran, þar sem hann sætti stofufangelsi, til að frelsa forsetann fyrrverandi. Ahmadinejad, sem særðist í árásinni, ku hafa vitað af áætluninni en snúist hugur þegar hann var frjáls. Ekki er vitað hvar hann er niðurkominn. Frá þessu greinir New York Times og hefur eftir heimildarmönnum innan bandaríska stjórnkerfisins og samstarfsmanni Ahmadinejad. Skömmu eftir að Ísraelsmenn höfðu ráðið leiðtogann Ali Khamenei af dögum sagði Donald Trump Bandaríkjaforseti opinberlega að það væri best ef einhver „innan Íran" tæki við stjórnartaumunum. Að Ahmadinejad hafi orðið fyrir valinu kemur hins vegar afar á óvart en hann var harður andstæðingur bæði Bandaríkjanna og Ísrael og kallaði ítrekað eftir því að Ísraelsríki yrði „þurrkað út af kortinu". Ahmadinejad var einnig einarður stuðningsmaður kjarnorkuáætlunar Írana og óvæginn gagnvart mótmælendum en var á sama tíma horn í síðu klerkastjórnarinnar og undir stöðugu eftirliti. Samkvæmt New York Times er ekki vitað hvernig það æxlaðist að Ahmadinejad samþykkti að taka þátt í aðgerðum Bandaríkjanna og Ísrael. Miðillinn segir að þegar árásirnar hófust hefðu embættismenn talað um að einhver innan stjórkerfisins í Íran væri reiðubúinn til að vinna með Bandaríkjamönnum. Fyrirætlanir um að koma Ahmadinejad til valda eru til marks um að eitt af markmiðum aðgerðanna var að stuðla að stjórnarskiptum í landinu. Hér má finna ítarlega umfjöllun New York Times um málið.