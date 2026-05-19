Sonur stofnanda Mango handtekinn í tengslum við andlát föður síns Hólmfríður Gísladóttir skrifar 19. maí 2026 11:22 Jonathan mætir í útför föður síns. Getty/Anadolu/Lorena Sopena Lögregluyfirvöld í Katalóníu hafa handtekið Jonathan Andic, son stofnanda tískuverslanakeðjunnar Mango, í tengslum við dauða föður hans. Isak Andic lést í desember árið 2024, eftir að hann féll niður í gil í Montserrat á göngu ásamt syni sínum. Andlát Isak var upphaflega úrskurðað slys en El País greindi frá því í fyrra að rannsókn væri hafin á því hvort honum hefði verið ráðinn bani. Talsmaður Andic fjölskyldunnar hefur staðfest handtöku Jonathan og að hann sæti yfirheyrslum í tengslum við dauða Isak. Samkvæmt umfjöllun El País fundust engin sönnunargögn sem sýndu hvað gerðist í gilinu, heldur var lögregla sögð hafa fundið ýmsar vísbendingar við rannsókn sína sem bentu til þess að mögulega væri ekki um slys að ræða heldur manndráp. Jonathan fékk stöðu grunaðs síðasta haust en á sama tíma gaf Andic-fjölskyldan út yfirlýsingu þess efnis að hún væri sannfærð um að hann yrði hreinsaður af sök. Auðævi Isak voru metin á 4,5 milljarða Bandaríkjadala þegar hann lést. Hann var ríkasti maður Katalóníu og einn ríkasti maður Spánar.