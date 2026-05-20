Jarðskjálfti skók Kaupmannahöfn Árni Sæberg skrifar 20. maí 2026 14:40 Jarðskjálftinn fannst vel í Kaupmannahöfn. Scott E Barbour/getty Jarðskjálfti reið yfir Kaupmannahöfn um klukkan 14:15 en jarðskjálftar eru afar fátíðir þar í borg. Eftir því sem lögreglan í borginni kemst næst var jarðskjálftinn af stærðinni 4,2. Íslendingar í Kaupmannahöfn sem fréttastofa hefur rætt við segja borgarbúum nokkuð brugðið. Í frétt danska ríkisútvarpsins um jarðskjálftann segir að jarðskjálftans hafi meðal annars orðið vart á Austurbrú, í Amager, Hróarskeldu og Hellerup. „Við vitum ekki meira en það sem við höfum lesið á netinu, að jarðskjálfti af stærðinni 4,2 hafi orðið í kringum Solrød," er haft eftir varðstjóra á vakt hjá lögreglunni í Kaupmannahöfn. Fréttin verður uppfærð. Danmörk