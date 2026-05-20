Erlent

Jarð­skjálfti skók Kaup­manna­höfn

Árni Sæberg skrifar
Jarðskjálftinn fannst vel í Kaupmannahöfn.
Jarðskjálftinn fannst vel í Kaupmannahöfn. Scott E Barbour/getty

Jarðskjálfti reið yfir Kaupmannahöfn um klukkan 14:15 en jarðskjálftar eru afar fátíðir þar í borg. Eftir því sem lögreglan í borginni kemst næst var jarðskjálftinn af stærðinni 4,2. Íslendingar í Kaupmannahöfn sem fréttastofa hefur rætt við segja borgarbúum nokkuð brugðið.

Í frétt danska ríkisútvarpsins um jarðskjálftann segir að jarðskjálftans hafi meðal annars orðið vart á Austurbrú, í Amager, Hróarskeldu og Hellerup.

„Við vitum ekki meira en það sem við höfum lesið á netinu, að jarðskjálfti af stærðinni 4,2 hafi orðið í kringum Solrød,“ er haft eftir varðstjóra á vakt hjá lögreglunni í Kaupmannahöfn.

Fréttin verður uppfærð.

Danmörk

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið