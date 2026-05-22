Út­vegaði njósnurum gögn um ó­vini Rússa

Samúel Karl Ólason skrifar
Egisto Ott var handtekinn árið 2024 en þá lýsti Karl Nehammer, þáverandi kanslari Austurríkis, málinu sem mikilli ógn gegn lýðræði ríksisins. Myndin tengist fréttinni ekki beint. Getty/Christian Bruna

Maður sem var á árum áður háttsettur innan leyniþjónustu Austurríkis hefur verið dæmdur fyrir að njósna fyrir Rússa. Egisto Ott lak upplýsingum um blaðamenn og aðra andstæðinga stjórnvalda í Kreml til Moskvu og seldi fartölvur og síma í eigu austurríska ríkisins til Rússa. Þetta gerði Ott fyrir hönd annars austurrísks njósnara sem flúði til Rússlands.

Ott, sem er 63 ára gamall, hefur lýst yfir sakleysi sínu en hann var dæmdur til rúmlega fjögurra ára fangelsisvistar, samkvæmt frétt Reuters.

Hann var þó sakfelldur í flestum ákæruliðum í vikunni en hann var meðal annars dæmdur fyrir að leita í gagnagrunnum lögreglunnar og annarra að upplýsingum um fólk sem yfirvöld í Rússlandi vildu koma höndum yfir. Þar á meðal eru Dmitry Senin, fyrrverandi starfsmaður leyniþjónustu Rússlands sem flúði til Svartfjallalands, og Christo Grozev, blaðamaður frá Búlgaríu, sem hefur meðal annars unnið með aðilum eins og Bellingcat að því að svipta hulunni af aðgerðum rússneskra njósnara á erlendri grundu.

Grozev og Bellingcat sviptu til að mynda hulunni af rússnesku njósnurunum sem eitruðu fyrir Sergei Skripal og dóttur hans í Bretlandi árið 2018.

Um er að ræða einhvern stærsta njósnaskandal ríkisins síðan fyrrverandi ofursti í austurríska hernum var árið 2020 einnig dæmdur fyrir að njósna fyrir hönd yfirvalda í Rússlandi. Í frétt BBC segir að Ott hafi ekki verið drifinn áfram af einhvers konar hugsjónum og að persónulegur hagnaður hafi verið helsta drifafl hans.

Ott deildi upplýsingum með ótilgreindum Rússum og manni sem heitir Jan Marsalek en hann er einnig frá Austurríki og er talinn hafa njósnað fyrir Rússa um árabil og er mjög hátt á lista Interpol yfir eftirlýsta menn.

Meðal annars mun hann hafa notað umsvif sín innan þýska greiðslumiðlunarfyrirtækisins Wirecard til að hjálpa leyniþjónustum Rússlands að flytja fé með ólöglegum hætti og styðja þannig við leynilegar aðgerðir þeirra um heiminn allan.

Marsalek var rekstrarstjóri Wirecard og var grunaður um að hafa stolið tveimur milljörðum dala af fyrirtækinu áður en það hrundi. Hann flúði á sínum til Belarús og var þaðan ekið til Moskvu.

Ott mun hafa látið Marsalek fá heimilisfang Grozevs í Vínarborg en eftir það var brotist inn hjá honum. Grozev fluttist í kjölfarið úr landi.

Árið 2024, þegar verið var að rétta yfir hópi Búlgara sem sakaðir voru um að njósna þar í landi fyrir Rússa, kom fram við réttarhöldin að sá hópur hafði einnig starfað fyrir Marsalek. Leiðtogi hópsins hafði á einum tímapunkti rætt það við Marsalek að ræna eða myrða Grozev.

Búlgararnir voru dæmdir sekir um njósnir í fyrra.

