Sigurgeir Þorkelsson skrifar
Nýsköpunarverðlaun Norðurlanda eru veitt árlega.
Nýsköpunarverðlauna Norðurlandanna verða afhent verða í Osló í dag, fimmtudaginn 21. maí kl. 13:30. Nýsköpunarfyrirtækið Hefring Marine er tilnefnt til verðlaunanna fyrir Íslands hönd. Fyrirtækið hefur þróað snjallsiglingarkerfi sem nýtir gervigreind til að birta skipsstjórnendum leiðsögn í rauntíma. Fylgjast má með afhendingu verðlaunanna í beinu streymi hér að neðan. 

Hvert Norðurlandanna tilnefnir eitt nýsköpunarfyrirtæki til verðlaunanna. Að verðlaununum standa hugverkastofur Norðurlandanna og er dómnefnd skipuð forstjórum hugverkastofa Íslands, Danmerkur, Svíþjóðar, Noregs og Finnlands, auk fulltrúa nýsköpunarsamfélagsins í hverju landi.

Hið íslenska Hefring Marine hefur þróað snjallsiglingakerfið IMAS® (Intelligent Marine Assistance System) sem nýtir gervigreind og gögn frá ýmsum skynjurum og mælitækjum um borð í bátum og skipum til að birta leiðsögn í rauntíma, um þætti sem varða öryggi, eldsneytisnýtingu, viðhald og rekstur. Kerfið er notað um allan heim, þar á meðal í Noregi, Bretlandi, Bandaríkjunum og á Ítalíu.

Markmið verðlaunanna er að hvetja áfram og verðlauna norræn fyrirtæki sem þróað hafa framúrskarandi nýsköpunarhugmyndir og tryggt hugverkarétt sinn. Þá vekja verðlaunin athygli á framlagi nýsköpunar til sjálfbærrar þróunar atvinnulífs og samfélags. Önnur fyrirtæki sem tilnefnd eru til verðlaunanna eru:

Lybe Scientific frá Noregi

Lybe Scientific hefur þróað nýstárlega aðferð til að einangra DNA og RNA úr lífsýnum á fljótlegan hátt. Tæknin byggir á segulmögnuðum örkúlum og er notuð í læknisfræðilegri greiningu, lyfjaþróun, fiskeldi og margskonar lífvísindum.

Sonus Fishery frá Danmörku

Sonus Fishery hefur þróað aðferð til að nýta hljóðbylgjur til að beina ákveðnum fiskitegundum inn í botntroll og þannig opnað nýjar leiðir til skilvirkra veiða með minni áhrifum á hafsbotninn og lífríki sjávar.

Weeefiner frá Finnlandi

Weeefiner sérhæfir sig í endurvinnslu málma úr iðnaðaraffalli. Scavenger®-tæknin sameinar skilvirkni í nýtingu auðlinda og umhverfisvernd. Hún hefur verið prófuð víða um heim við endurvinnslu á meira en 15 mismunandi málmum og hentar mörgum geirum, þar á meðal námuiðnaði, málmiðnaði, efnaiðnaði og orkugeiranum.

Grale frá Svíþjóð

Grale hefur þróað valkost við umbúðaplast úr endurnýjanlegu hráefni, svo sem úrgangi frá landbúnaði og skógrækt. Tæknin er einkaleyfisvernduð og ekki þarf að breyta tækjabúnaði til að nýta hana, sem gerir lausnina skalanlega og hagkvæma.

