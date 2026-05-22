Yfirvöld í Alberta í Kanada hyggjast boða til atkvæðagreiðslu um aðskilnað frá Kanada. Sjálfstæðissinnum hefur fjölgað í héraðinu, sem er ríkt af olíuauðlindum. Þeim þykja þeir vanræktir af stjórnvöldum í Ottawa.
Danielle Smith, héraðsstjóri Alberta, ákvað að boða til atkvæðagreiðslunnar eftir að sjálfstæðissinnum tókst að safna 300 þúsund undirskriftum. Þess ber þó að geta að andstæðingar tillögunnar söfnuðu 400 þúsund undirskriftum og skoðanakannanir benda til þess að fleiri íbúar séu á móti aðskilnaði en fylgjandi.
Smith hefur sagst munu greiða atkvæði á móti tillögunni, enda sé það í takt við stefnu stjórnar hennar. Það sé þó ekki hægt að hunsa þær raddir sem hafa kallað eftir sjálfstæði, enda væri það bara til þess að slá mikilvægri og tilfinningalegri umræðu á frest.
Alberta er ekki fyrsta ríkið sem boðar atkvæðagreiðslu um aðskilnað frá Kanada en tvívegis hefur verið kosið um málið í Quebec. Síðast var gengið til atkvæðagreiðslu árið 1995 en þá reyndist afar mjótt á munum. Um 51 prósent greiddi atkvæði á móti og 49 prósent með.
Eins og fyrr segir eru íbúar í Alberta margir ósáttir við stjórnvöld, þar sem þeim þykir þau hafa tekið loftslagssjónarmið fram yfir mögulega héraðsins á því að nýta náttúruauðlindir sínar. Þá telja margir að Alberta leggi meira fram en hún fær til baka.
Sjálfstæðissinnar eru þó ekki sameinaðir í afstöðu sinni og vilja ganga mislangt. Sumir vilja algjöran aðskilnað frá Kanada, á meðan aðrir vilja aukið sjálfræði.
BBC greindi frá.