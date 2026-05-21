Hugmyndir kjósenda um innflytjendur ekki í takt við raunveruleikann Hólmfríður Gísladóttir skrifar 21. maí 2026 12:20 Meirihluti aðfluttra á Bretlandseyjum kemur þangað til að stunda nám eða vinnu. Getty/Nicolas Economou Kjósendur á Bretlandeyjum eru haldnir ranghugmyndum um stöðu útlendingamála í landinu, samkvæmt nýrri rannsókn. Margir virðast telja að innflytjendum sé að fjölga þrátt fyrir að verulega hafi dregið úr aðflutningi fólks. Samkvæmt rannsókninni reyndust 67 prósent þeirra sem sögðust gjalda varhug við aðflutningi fólks telja að hann hefði aukist árið 2025 og 37 prósent aðspurðra sem voru jákvæðari í garð innflytjenda. Sannleikurinn er hins vegar sá að innflytjendur voru 204 þúsund á fyrstu fimm mánuðum ársins 2025, á meðan þeir voru 944 þúsund á fyrstu þremur mánuðum ársins 2023. Einn af hverju sex aðspurðum töldu að innflytjendum færi enn fjölgandi og aðeins fimmtán prósent sögðust gera ráð fyrir að innflytjendum myndi fækka á næsta ári. Það vekur einnig athygli að aðspurðir töldu um það bil þriðjung innflytjenda vera hælisleitendur, á meðal hlutfallið er níu prósent. Þá töldu þeir námsmenn um fjórðung en rétt rúmur helmingur innflytjenda kemur til Bretlandseyja til að stunda nám. Hugmyndir fólks um innflytjendur og stöðu útlendingamála má án efa rekja til umræðunnar í landinu, þar sem mikið er nú rætt um mikilvægi þess að fækka innflytjendum, sem séu mikill baggi á kerfinu. Reform, flokkur Nigel Farage, hefur verið að sækja í sig veðrið og meðal annars lofað því að ná hlutfallinu af nýjum innflytjendum niður í núll. Stjórnmálamenn innan annarra flokka hafa margir séð sér þann kost vænstan að sækja til hægri í von um að halda í við Reform og þannig sagði Shabana Mahmood, innanríkisráðherra Verkamannaflokksins, meðal annars í nóvember síðastliðnum að stjórnvöld þyrftu að gera enn betur, þrátt fyrir að aðfluttum hefði fækkað um tæp 70 prósent frá árinu 2021. Útlendingamál eru þriðja mikilvægasta málið í huga kjósenda á eftir lífskjörum og heilbrigðiskerfinu. Bretland Innflytjendamál Mest lesið Þúsund íslensk ungmenni leggja undir sig Krít Innlent Guðjón Reykdal Óskarsson er látinn Innlent Fluttur til Noregs með brunasár á um helmingi líkamans Innlent Samfylking útilokar Framsókn: „Búið að brjóta það traust áður en það byrjaði“ Innlent Ísland sé orðið dýrasta land í heimi Innlent Nokkrir hlutfallslega á pari við Heiðu Innlent Sjálfstæðismenn í Hafnarfirði slíta meirihlutaviðræðum Innlent Árni skólameistari heldur embættinu Innlent Tíðindi í vændum: Boðar borgarstjórnarflokkinn á fund Innlent Enginn heima þegar kettirnir kveiktu í eldhúsinu Innlent Fleiri fréttir Hugmyndir kjósenda um innflytjendur ekki í takt við raunveruleikann Ellefu Evrópuríki auglýsa eftir hættulegum dæmdum glæpamönnum Ben-Gvir fordæmdur fyrir framkomu sína gagnvart aðgerðasinnum Raúl Castro ákærður fyrir morð í Bandaríkjunum Trump segist munu ræða við forseta Taívan Hafa þurft að draga verulega úr olíuframleiðslu vegna árása Sat inni í 37 daga fyrir að grínast með morðið á Kirk Lögreglumenn vilja stöðva skaðabótasjóð Trumps Jarðskjálfti skók Kaupmannahöfn Segir samstarf Kína og Rússlands stuðla að stöðugleika í heiminum Hugðust frelsa Ahmadinejad og koma honum til valda „Bretland var gert fyrir loftslag sem heyrir sögunni til“ Trump tókst að fella Massie Játaði loksins að hafa myrt Emilie Meng fyrir áratug Streymdu árásinni í beinni á netinu Erindreki Trumps fékk skýr skilaboð frá Grænlendingum Bannar Skattinum að rannsaka Trump og fjölskyldu Pútín lentur í Peking Sonur stofnanda Mango handtekinn í tengslum við andlát föður síns Segja Breta myndu þurfa að uppfylla sömu kröfur og önnur umsóknarríki Venstre vill minnihlutastjórn í Danmörku Tveir látnir og fjórir alvarlega særðir eftir skotárás á Spáni Stjórnvöld í Tasmaníu biðjast afsökunar á líffæra- og líkamshlutaþjófnaði Stofna 200 milljarða sjóð fyrir bandamenn Trumps og biðja forsetann formlega afsökunar Ósáttir við kröfur Trumps: „Grænlendingar eru ekki til sölu“ Táningar skutu þrjá fyrir utan mosku í San Diego Sex kafarar látnir á Maldíveyjum Sótthreinsað hantaveiruskip væntanlegt til Íslands Lýsa yfir neyðarástandi vegna ebólufaraldursins Lammy segir ekkert fararsnið á Starmer Sjá meira