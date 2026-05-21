Hug­myndir kjós­enda um inn­flytj­endur ekki í takt við raun­veru­leikann

Hólmfríður Gísladóttir skrifar
Meirihluti aðfluttra á Bretlandseyjum kemur þangað til að stunda nám eða vinnu. Getty/Nicolas Economou

Kjósendur á Bretlandeyjum eru haldnir ranghugmyndum um stöðu útlendingamála í landinu, samkvæmt nýrri rannsókn. Margir virðast telja að innflytjendum sé að fjölga þrátt fyrir að verulega hafi dregið úr aðflutningi fólks.

Samkvæmt rannsókninni reyndust 67 prósent þeirra sem sögðust gjalda varhug við aðflutningi fólks telja að hann hefði aukist árið 2025 og 37 prósent aðspurðra sem voru jákvæðari í garð innflytjenda.

Sannleikurinn er hins vegar sá að innflytjendur voru 204 þúsund á fyrstu fimm mánuðum ársins 2025, á meðan þeir voru 944 þúsund á fyrstu þremur mánuðum ársins 2023.

Einn af hverju sex aðspurðum töldu að innflytjendum færi enn fjölgandi og aðeins fimmtán prósent sögðust gera ráð fyrir að innflytjendum myndi fækka á næsta ári.

Það vekur einnig athygli að aðspurðir töldu um það bil þriðjung innflytjenda vera hælisleitendur, á meðal hlutfallið er níu prósent. Þá töldu þeir námsmenn um fjórðung en rétt rúmur helmingur innflytjenda kemur til Bretlandseyja til að stunda nám.

Hugmyndir fólks um innflytjendur og stöðu útlendingamála má án efa rekja til umræðunnar í landinu, þar sem mikið er nú rætt um mikilvægi þess að fækka innflytjendum, sem séu mikill baggi á kerfinu.

Reform, flokkur Nigel Farage, hefur verið að sækja í sig veðrið og meðal annars lofað því að ná hlutfallinu af nýjum innflytjendum niður í núll. Stjórnmálamenn innan annarra flokka hafa margir séð sér þann kost vænstan að sækja til hægri í von um að halda í við Reform og þannig sagði Shabana Mahmood, innanríkisráðherra Verkamannaflokksins, meðal annars í nóvember síðastliðnum að stjórnvöld þyrftu að gera enn betur, þrátt fyrir að aðfluttum hefði fækkað um tæp 70 prósent frá árinu 2021.

Útlendingamál eru þriðja mikilvægasta málið í huga kjósenda á eftir lífskjörum og heilbrigðiskerfinu.

