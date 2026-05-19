Segja Breta myndu þurfa að uppfylla sömu kröfur og önnur umsóknarríki Hólmfríður Gísladóttir skrifar 19. maí 2026 10:08 Skoðanakannanir hafa sýnt að meirihluti Breta vill aftur inn í Evrópusambandið. Getty Sérfræðingar segja Evrópusambandið myndu taka Bretum með opnum örmum ef þeir vildu ganga aftur í sambandið en að þeir myndu hins vegar ekki fá jafn hagfelldan samning og þeir hefðu verið á. Tími sérstakra undanþága til handa Bretum væri liðinn. Meirihluti Breta sér nú sárlega eftir Brexit og vill að Bretland taki upp nánara samband við Evrópusambandið. Sumir vilja ganga alla leið og fara aftur inn en þeirra á meðal er Wes Streeting, fráfarandi heilbrigðisráðherra, sem sækist eftir því að verða næsti formaður Verkamannaflokksins og forsætisráðherra, Streeting hefur kallað eftir afsögn Keir Starmer og sagðist á dögunum myndu freista þess að koma Bretum aftur inn í Evrópusambandið ef hann kæmist til valda. Georg Riekeles, fyrrverandi ráðgjafi starfshóps ESB um Brexit, segist í samtali við Guardian gera ráð fyrir að aðildarríkin myndu taka Bretum opnum örmum. Þeir yrðu hins vegar að sætta sig við aðild á sömu forsendum og allir aðrir. „Evrópusambandið getur unnið með Bretlandi sem veit hvað það vill. Það á hins vegar erfitt með Bretland sem vill njóta kosta aðildar en á sama tíma halda í pólitík aðskilnaðar." Bretar nutu nokkurra forréttinda innan Evrópusambandsins á sínum tíma og voru til að mynda hvorki innan myntbandalagsins né Schengen. Sandro Gozi, sem var Evrópuráðherra Ítalíu á árunum 2014 til 2018 og fer nú fyrir sendinefnd Evrópu á í þingmannaráði ESB og Breta (PPA), segir klæðskerasniðnarlausnir tilheyra fortíðinni og að Bretar myndu þurfa að uppfylla sömu kröfur og gerðar væru til annarra umsóknarríkja. Aðrir kostir væru hins vegar einnig uppi á borðum, til dæmis samstarf á grundvelli hins sameiginlega markaðar og aðild að mögulegu öryggisráði Evrópu, sem nú er til umræðu.