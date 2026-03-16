Enn lokað um Holtavörðuheiðina

Holtavörðuheiðin er lokuð og ófært um Fróðaárheiði. Á vef Vegagerðar segir að unnið sé að mokstri á Hringveginum en að enn sé er lokað frá Blönduósi að Hvammstangaafleggjara og suður yfir Holtavörðuheiði. Hálka og snjóþekja er á flestum leiðum.
Óvissustig er vegna snjóflóðahættu víða á Norðurlandi og á norðanverðum Vestfjörðum. Víða er ófært eða vegir lokaðir vegna óveðurs sem gekk yfir landið í gær en samkvæmt upplýsingasíðu Vegagerðarinnar er nú unnið að mokstri.
Þá er óvissustig í gildi á Súðavíkurhlíð. Siglufjarðarvegur og Ólafsfjarðarmúli eru báðir lokaðir. Þá eru landvegur lokaður vegna vatnavaxta á milli gatnamóta við Ísakot og Þjórsárdalsveg. Hjáleið er hjá Ísakoti. Fram kemur á vef Vegagerðarinnar að víða er hálka, hálkublettir eða þæfingsfærð.
Fjöldahjálparmiðstöðvar voru opnaðar beggja vegna lokunarpóstanna við Holtavörðuheiði og beindi lögreglan því til fólks að allir skyldu halda sig heima vegna veðursins. Fjöldahjálparstöðvarnar voru annarsvegar í Íþróttamiðstöðinni á Blönduósi og hinsvegar í Reykjaskóla í Hrútafirði. Pétur Björnsson yfirlögregluþjónn hjá lögreglunni á Norðulandi vestra sagði í samtali við Fréttastofu í gærkvöldi að um 200 manns hafi leitað skjóls á Blönduósi og um 70 að minnsta kosti í Reykjaskóla.
Gular veðurviðvaranir sem hafa verið í gildi á norðvesturhorni landsins féllu úr gildi um klukkan ellefu í gærkvöldi en veðurstofan spáir þó hríðarveðri áfram á norðvestanverðu landinu í dag.
Á Norðurlandi og á norðanverðum Vestfjörðum er enn óvissustig í gildi vegna snjóflóðahættu og á Ísafirði er hættustig í gildi eins og er. Nokkuð stórt flóð fór á varnargarðinn Stóra-Bola ofan Siglufjarðar í gærdag.