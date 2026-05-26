Þórður Þórarinsson er nýr bæjarstjóri Hafnarfjarðar. Þórður er ráðinn af nýjum meirihluta Sjálfstæðisflokks, Viðreisnar og Samfylkingarinnar.
Þórður hefur áður starfað sem framkvæmdastjóri Sjálfstæðisflokksins og framkvæmdastjóri Vestnorræna ráðsins, svo eitthvað sé nefnt. Þórður lét af störfum sem framkvæmdastjóri Sjálfstæðisflokksins árið 2025 í kjölfar þess að Guðrún Hafsteinsdóttir tók við formennsku flokksins.
Flokkarnir þrír kynna í dag nýjan málefnasáttmála undir kjörorðunum: „Frelsi, ábyrgð, velferð og lífsgæði.“
Þórður er menntaður stjórnmálafræðingur.
