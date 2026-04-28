Súld eða rigning og milt veður

Í dag kemur lægð fyrir vestan land og hæð á Norðursjó beinir til okkar stífri sunnanátt í dag. Í hugleiðingum veðurfræðings Veðurstofunnar kemur fram að því megi búast við súld eða rigningu og mildu veðri, en að mestu þurrt og hlýtt á Norðaustur- og Austurlandi.
Hiti verður á bilinu sjö til 16 stig, hlýjast norðaustantil. Skúrir á vestanverðu landinu síðdegis og kólnar heldur.
Suðvestan 10-18 á morgun, en hægari syðra. Bjart veður um landið norðaustanvert, annars skúrir eða slydduél. Hiti 3 til 12 stig, mildast á Austurlandi. Á fimmtudag er samkvæmt spá útlit fyrir svipað veður áfram, en hægari vind og hiti á þá smám saman að fara lækkandi.
Nánar um veður á vef Veðurstofunnar og um færð á vef Vegagerðar. Þar kemur fram að færð sé nokkuð góð en þó víða holur á vegi og víða vinna og þess vegna tafir.
Á miðvikudag: Suðvestan 8-18 m/s, hvassast norðantil. Skúrir eða slydduél, en léttskýjað á Norðaustur- og Austurlandi. Hiti 3 til 12 stig, mildast austanlands.
Á fimmtudag: Suðvestan 5-13 og skúrir eða slydduél, en bjart með köflum norðaustan- og austanlands. Hiti 2 til 9 stig yfir daginn.
Á föstudag: Norðlæg átt og kólnar norðanlands með éljum. Þurrt að mestu sunnan heiða með hita 2 til 7 stig að deginum.
Á laugardag: Suðvestanátt og sums staðar skúrir eða él sunnan- og vestantil. Svalt í veðri.
Á sunnudag og mánudag: Breytileg átt og víða líkur á éljum eða slydduéljum.