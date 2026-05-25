Aug­lýsir eftir ein­stak­lingi sem angar af Dior-ilmvatni

Eiður Þór Árnason skrifar
Sigursteinn Óskarsson segir innbrotið vera mikið áfall.

Brotist var inn í einbýlishús á Kársnesi í Kópavogi um helgina og ýmsum verðmætum stolið. Húsráðendur segja um mikið fjárhagslegt og tilfinningalegt tjón að ræða og eru ekki vongóð um að endurheimta þýfið. Vandað hafi verið til verka og brotamennirnir sneitt hjá öryggiskerfi hússins.

Sigursteinn Óskarsson rafvirkjameistari hefur látið reyna á samtakamátt hverfisins og óskað eftir upplýsingum í Facebook-hópi Kársness. Þar auglýsti hann eftir einstaklingi sem angaði af Dior-ilmvatni og sást bera skartgripi og peningaskáp. Það er meðal þess sem hvarf í innbrotinu en einnig saknar hann vegabréfa og flakkara sem var fullur af gömlum ljósmyndum.

„Þetta er eini sénsinn, að einhver hafi tekið eftir einhverju. Af því að þetta var bara lítill peningakassi,“ segir Sigursteinn. Þar hafi mátt finna vegabréfin, reiðufé og gjaldeyrisforða fjölskyldunnar, þar á meðal rússneskar rúblur.

Hann segir að innbrotið hafi átt sér stað einhvern tímann eftir klukkan 13 á laugardag. Hjónin höfðu þá yfirgefið hús sitt í Hófgerði og gert sér ferð út á land þar sem þau vörðu hvítasunnuhelginni. Það hafi verið mikið áfall að sjá aðstæðurnar á heimilinu í dag.

Ofan á allt saman hafi þjófarnir tekið gluggalistana af til að fjarlægja rúðuna utan á svefnherberginu og tekið listana með sér. „Mér finnst það eiginlega best við þetta.“

Áttað sig vel á því hvað væri verðmætt

„Þetta var mjög faglegt. Engin gjafabréf tekin. Hvorki í Kringlunni né Dineout og farið í gegnum allt. Þeir fara bara inn í hjónaherbergi, loka fram á gang og hreinsa allt innan úr hjónaherberginu.“ 

Með því að fara inn um gluggann á svefnherberginu hafi þeir komist hjá því að setja af stað hreyfiskynjara fram á gangi sem tengdur sé öryggiskerfi hússins.

Brotamennirnir hafi farið vel í gegnum skartgripi og skilið verðminni hluti eftir. „Þeir vissu alveg hvað þeir voru að gera.“

Búið sé að tilkynna málið til lögreglu sem hafi verið mjög fljót á staðinn, tekið ljósmyndir og skýrslu. „Alveg til fyrirmyndar þjónustan þar,“ segir Sigursteinn. 

Hann bætir við að næsta skref verði að eiga við tryggingarnar og það verði verkefni morgundagsins.

