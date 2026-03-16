Bætir í norðaustanáttina að nýju

Alldjúp lægð mjakast nú austur skammt suðaustur af landinu og í kvöld kemur svo lægð sunnan úr hafi og sameinast við hina fyrri suðaustur af landinu og bætir þá í norðaustanáttina að nýju.
Á vef Veðurstofunnar segir að í dag megi búast við norðaustanátt, víða 8 til 13 metrum á sekúndu og éljum, en léttskýjuðu á sunnanverðu landinu. Hvassviðri og snjókoma eða él norðan- og austanlands í nótt, en heldur hægari síðdegis á morgun.
Hiti verður yfirleitt núll til fimm stig að deginum.
„Norðanáttin ætti að ganga niður á miðvikudag, en á fimmtudag er útlit fyrir hvassa sunnanátt með talsverðri rigningu og hlýindum. Hlýja loftið ætlar þó ekki að staldra lengi við, því á föstudag og laugardag er spáð suðvestanátt með éljum og kólnandi veðri,“ segir í hugleiðingum veðurfræðings.
Á þriðjudag: Norðlæg átt 10-18 m/s, hvassast vestantil. Snjókoma eða él, en að mestu þurrt á Suður- og Suðvesturlandi. Hiti kringum frostmark.
Á miðvikudag: Minnkandi norðvestanátt og skýjað með köflum, en dálítil él í fyrstu norðaustanlands. Vaxandi sunnanátt vestast um kvöldið og þykknar upp. Víða vægt frost.
Á fimmtudag: Hvöss sunnanátt og rigning, einkum sunnan- og vestanlands. Hiti 5 til 10 stig seinnipartinn.
Á föstudag og laugardag: Suðvestanátt og él, en þurrt og bjart á Austurlandi. Kólnandi veður.
Á sunnudag: Útlit fyrir minnkandi suðvestlæga átt með stöku éljum, en bjartviðri um landið austanvert. Frost um mest allt land.