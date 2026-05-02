Gengur í suðvestan stinningskalda með stöku skúrum eða éljum Lovísa Arnardóttir skrifar 2. maí 2026 07:07 Hiti er á bilinu þrjú til níu stig. Vísir/Vilhelm Í dag á að gengur í suðvestan og vestan átta til 15 metra á sekúndu, það verður hvassast norðvestantil. Stöku skúrir eða él, en þurrt og bjart á austanverðu landinu fram eftir degi. Hiti verður á bilinu þrjú til níu stig yfir daginn. Í kvöld á svo að lægja og kólna. Í hugleiðingum veðurfræðings Veðurstofunnar kemur svo fram að á morgun, sunnudag, sé útlit fyrir fremur hæga norðaustlæga eða breytilega átt og stöku él, einkum suðaustantil, en yfirleitt bjart veður á Suðvestur- og Vesturlandi. Á mánudag spáir veðurfræðingur að vindur verði orðinn norðlægari og áfram því megi gera ráð fyrir stöku éljum, einkum fyrir norðan en úrkomumeira þar um kvöldið. Fremur kalt í veðri. Nokkuð greiðfært er um landið allt en vegfarendur eru beðnir að athuga að mikið er um brotholur í vegum víðsvegar um landið og þarf því að aka með sérstakri gát. Þá er sums staðar drulla og aurbleyta. Nánar um færð á vef Vegagerðar og veður á vef Veðurstofunnar. Veðurhorfur næstu daga Á sunnudag: Norðlæg eða breytileg átt 3-10 m/s og stöku él, en bjart að mestu um landið vestanvert. Hiti 1 til 9 stig yfir daginn, mildast syðst, en í kringum frostmark austanlands. Frystir víða um kvöldið. Á mánudag: Norðan 5-13 með stöku éljum, en þurrt að mestu suðvestantil. Bætir í ofankomu fyrir norðan um kvöldið. Hiti um eða rétt yfir frostmarki að deginum, en að 6 stigum syðst. Á þriðjudag: Norðan 5-13 og éljagangur, en bjart með köflum sunnan heiða. Hiti breytist lítið. Á miðvikudag: Minnkandi norðlæg átt og dálítil él, en yfirleitt þurrt og bjart með köflum vestanlands. Áfram kalt. Á fimmtudag og föstudag: Útlit fyrir breytileg átt með lengst af þurru og köldu veðri.