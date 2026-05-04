Fram eftir vikunni er útlit fyrir kalda norðanátt á landinu og verður kaldi eða strekkingur algengur vindstyrkur. Það verða él á Norður- og Austurlandi og hiti um frostmark þar að deginum.
Á vef Veðurstofunnar segir að sunna heiða verði meira og minna bjart veður og hitinn gæti komist í um sex gráður í sólskini yfir daginn. Það verður svo víða frost um land að næturlagi.
„Það er semsagt útlit fyrir vorhret fyrir norðan og austan fyrri helming vikunnar. Eins og spár líta út í dag er þó um minniháttar hret að ræða þegar litið er til vindstyrks og snjókomumagns.
Eftir miðja vikuna virðist norðanáttin eiga að ganga niður, með aðgerðalitlu veðri en svölu. Um næstu helgi virðast langtímaspár gera ráð fyrir að hlýni með suðlægri átt og vætu sem einkum verður þá bundin við sunnan- og vestanvert landið á laugardegi,“ segir á vef Veðurstofunnar.
Á þriðjudag og miðvikudag: Norðan 5-13 m/s. Él á norðurhelmingi landsins og hiti kringum frostmark að deginum. Þurrt að mestu sunnantil og hiti að 6 stigum yfir daginn.
Á fimmtudag: Norðlæg átt 3-10. Lítilsháttar él á norðaustanverðu landinu, en bjartviðri sunnan- og vestanlands. Áfram kalt í veðri.
Á föstudag: Snýst í fremur hæga vestan- og suðvestanátt og víða bjart veður, en skýjað og stöku skúrir vestanlands. Hiti 1 til 8 stig að deginum, svalast austantil.
Á laugardag: Suðvestlæg átt með rigningu, en þurrt að kalla á austanverðu landinu. Hlýnar í veðri.
Á sunnudag: Útlit fyrir vestlæga eða breytilega átt. Skýjað en úrkomulítið. Hiti 1 til 10 stig, hlýjast á Suðausturlandi en svalast norðaustanlands.