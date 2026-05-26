Mikil spenna í veðurkortunum

Mikill munur er á hitastigi norðan við landið og sunnan þess og er mikil spenna í veðurkortum vegna þessa, sérstaklega á norðanverðu landinu þar sem snjóað gæti til fjalla síðar í vikunni. Veðurfræðingur segir ekki víst enn hvort verði ofan á, kalda loftið eða hið heita og því sé mikil óvissa í kortunum. Hann hvetur bændur fyrir norðan til að fylgjast vel með veðurspám en slíkur hitabratti leysi yfirleitt alltaf eitthvað úr læðingi.
Þetta kom fram í Bítinu á Bylgjunni í morgun þar sem rætt var við Einar Sveinbjörnsson veðurfræðing. Hann segir ekki hreinar línur í veðurspánni um það hvernig veðrið verði. Núverandi spá geri ráð fyrir því að það muni kólna nokkuð.
„Að það snúist til norðaustanáttar á fimmtudaginn og það haldi svona svalt og kalt veður að minnsta kosti fram á laugardag, í þrjá til fjóra sólarhringa og þá með slyddu og snjókomu norðaustan- og austanlands einkum, ofan þetta hundrað til 300 metra hæðar, eitthvað svoleiðis. Ekki í byggð. Það er fimm stiga hiti og rigning í byggð, 4-5 stiga hiti og rigning í byggð. En engu að síður er þetta hret og þetta er kalt eins og þetta lítur út núna.“
„Og eins og ég segi það kemur til með að snjóa á Fjarðarheiðinni, það snjóar á Möðrudalsöræfunum og þessum fjallvegum en fyrir sauðfjárbændur snýst þetta meira um fé heima við hús og hvort það þurfi að setja það inn og hvort það verði það kalt. Það er líka alveg möguleiki á því að það verði lítið úr þessu.“
Málið sé að það sé gríðarlega mikill hitastigull yfir landinu, þá sérstaklega á morgun. Það þýði að það lúri kalt loft skammt norðan fyrir landið. Síðan sé hlýja loftið fyrir sunnan landið sem landsmenn hafi frétt af í Evrópu þar sem hitamet hafa fallið víða.
„Þarna á milli er mikill hitabratti og þessi hitabratti leysir yfirleitt alltaf eitthvað úr læðingi. Það gerist eitthvað, þetta er ekki stöðugt ástand. En spálíkönin eru ekkert alveg á því að þetta sé eitthvað svona hreint og beint. Ögurstundin rennur upp á fimmtudag, í háloftunum. Það eru alveg líkur á því líka að hlýja loftið ofan á, með suðaustanátt og kalda loftið, það nái ekki til lands. Á því eru metnar kannsi 33 prósent líkur eins og staðan er núna.“
Þannig skýrist þetta endanlega á fimmtudaginn?
„Það gæti skýrst eitthvað á morgun eða svona þegar nær dregur. Við verðum alltaf að taka tillit til þess að við lesum einhverja spá, hún segir eitthvað, hún er byggð á einhverjum líkum. Oft eru líkurnar bara mjög góðar, 80 til 90 prósent. En nú er og hefur verið skýrt tekið fram að það er meiri óvissa en oft áður. Það er bara vegna þess að staðan er svo spennt, boginn er svo spenntur og örinni verður hleypt af og það er ekkert víst að hún verði norðan við miðið eða sunnan við miðið, svo maður noti svona lélegt líkingarmál.“
Maður hafði áhyggjur af bændunum aðallega, en það er kannski ekki ástæða til?
„Jú, það er alveg ástæða til þess að hafa áhyggjur og menn þurfa að fylgjast með, vegna þess að það er mjög kalt loft fyrir norðan landið og það þarf mjög lítið til þess að það steypist hér yfir landið.“
Fimm gráðurnar sem spáð er fyrir norðan gætu alveg orðið ein eða tvær?
„Það er versta sviðsmyndin. Hún er ekki líkleg, það er líklegast að það kólni dálítið og að það verði svalt loft og að það snjói til fjalla, þetta verði svona hret af minni kvarðanum, ekki eins mikið og hretið sem var hér í byrjun júní fyrir tveimur árum sem margir muna eftir, en samt sem áður ákveðið bakslag. En það eru svona um það bil þriðjungslíkur á því að þetta bakslag sýni sig ekki og að kalda loftið haldi sig fyrir norðan vegna þess að það hlýja fyrir sunnan okkur haldi kalda loftinu í skefjum.“