Ari Edwald, oddviti Miðflokksins í Reykjavík, hefur ekkert heyrt í Hildi Björnsdóttur, oddvita Sjálfstæðisflokksins, síðan á föstudag. Ekki er von á tíðindum af meirihlutaviðræðum í borginni í dag en dregið gæti til tíðinda á morgun. Hildur var fjarverandi á síðasta fundi fráfarandi borgarstjórnar í dag.
Þetta herma heimildir Vísis en tíu dagar eru liðnir frá kjördegi, þar sem Sjálfstæðisflokkurinn náði inn níunda manni og Hildur Björnsdóttir var þar með með pálmann í höndunum.
Hildur hefur fundað einslega með oddvitum allra flokka sem náðu kjöri til borgarstjórnar og fundaði með oddvitum Miðflokks, Framsóknar og Viðreisnar sameiginlega í Hannesarholti á miðvikudag í síðustu viku. Með þeim flokkum gæti hún myndað öflugan fimmtán manna meirihluta gegn átta manna minnihluta í borgarstjórn.
Þá gæti hún einnig myndað meirhluta með Miðflokki einum, Miðflokki og Framsókn eða Viðreisn og Framsókn. Samkvæmt heimildum fréttastofu fundaði Hildur einslega með oddvitunum þremur á föstudag og bjuggust þeir við því að heyra aftur í Hildi fljótlega. Fjórum dögum síðar hefur Ari Edwald ekkert heyrt frá Hildi. Ekki liggur fyrir hvort Einar Þorsteinsson í Framsókn eða Björg Magnúsdóttir í Viðreisn hafi gert það en hvorugt hefur svarað símtölum fréttastofu undanfarna daga.
Hildur fundaði með borgarstjórnarflokki sínum á fimmtudag í síðustu viku en svo virðist sem hann hafi ekkert frétt af áframhaldandi meirihutaviðræðum síðan þá, í það minnsta ef marka má orð Brynjars Níelssonar, sem er þriðji maður flokksins í borgarstjórn.
„Ég hef bara ekkert heyrt síðan nú í að verða viku. Hildur hefur umboðið. Það eru kostir og gallar við allt,“ segir hann í samtali við Vísi. Hann segist reyndar aldrei hafa vitað eins lítið og nú. Hann hafi heyrt í Bjarna Guðjónssyni í gær og hann verið alveg eins mikið úti á túni og Brynjar.
„Við vitum bara ekki neitt.“
Borinn var undir Brynjar sá orðrómur sem borist hefur fréttastofu að Hildur stefndi nú ótrauð á meirihlutaviðræður með Viðreisn og Framsókn. Brynjar sagðist ekkert hafa heyrt.
„Ég fer á námskeið á morgun. Þetta er þriggja daga námskeið. Þar á ég að læra að verða borgarfulltrúi. Læra á kerfið og svona. Ég sagði þeim að ég væri orðin of gamall til að læra en allt að einu, mér finnst þetta vel í lagt.“
Fráfarandi borgarstjórn kom saman á sínum síðasta borgarstjórnarfundi í dag, þar sem nokkur mál voru til umræðu áður en borgarfulltrúar fengu tækifæri til að halda kveðjuræðu.
Athygli vakti að Hildur mætti ekki á fundinn en þeir Björn Gíslason og Friðjón R. Friðjónsson fluttu kveðjuræður sem borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins. Þeir verða 1. og 2. varaborgarfulltrúi flokksins á komandi kjörtímabili og hafa því vafalítið ekki sagt sitt síðasta í borgarstjórn.