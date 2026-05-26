Heiða greinir frá morðhótunum Oddur Ævar Gunnarsson og Berghildur Erla Bernharðsdóttir skrifa 26. maí 2026 13:17 Heiða Björg Hilmisdóttir á borgarstjórnarfundi í dag ásamt Sönnu Magdalenu Mörtudóttur oddvita Vinstrisins. Vísir/Vilhelm Heiða Björg Hilmisdóttir fráfarandi borgarstjóri hefur verið hótað lífláti og þurft á aukinni öryggisgæslu að halda síðan hún tók við embættinu. Hún segir gengið hafa á ýmsu og segist hugsi yfir því hvernig talað sé um kjörna fulltrúa hér á landi. „Ég bara vona að næsti borgarstjóri þurfi ekki að fara í gegnum svona allskonar elda eins og síðustu borgarstjórar hafa þurft að fara í gegnum og ég held að við sem þjóð þurfum líka aðeins að velta fyrir okkur hvernig við tölum um kjörna fulltrúa,“ segir Heiða Björg sem ræddi við fréttastofu að loknum síðasta borgarstjórnarfundi kjörtímabilsins í dag. Hugsar til næstu kynslóð stjórnmálamanna Heiða segir að það hafi verið mikill heiður að hafa fengið traustið að gegna stöðu borgarstjóra. Hún segist telja fráfarandi meirihluta hafa áorkað miklu á stuttum tíma og nýtt tímann töluvert betur heldur en meirihlutinn þar á undan. Gengið hefur á ýmsu þann tíma sem Heiða hefur verið borgarstjóri og segist hún hafa fundið fyrir því. „Það er náttúrulega gríðarlegur heiður að fá að vera kjörinn fulltrúi og það er ofboðslega skemmtilegt og fólk treystir manni fyrir sögum sínum og úrlausnum á flóknum málum en það er líka stundum erfitt að standa í eldlínunni þegar spjótin beinast að þér og við höfum séð mörg slæm dæmi um það, kannski mörg verri en það sem ég hef lent í en þó. Á þessu eina og hálfa ári hefur maður fengið morðhótanir og allskonar fólk sem er á eftir manni og það er kannski ekki það sem manni langar til að fólk þurfi að upplifa sem tekur þetta að sér. Því að lýðræðið náttúrulega virkar þannig að við þurfum öll að geta boðið okkur fram og vera tilbúin til að hlaupa í einhvern tíma og svo tekur einhver annar við og öll erum við bara að vinna að þessu fyrir samfélagið.“ Sextán borgarfulltrúar kveðja borgarstjórn í dag og sextán nýir koma inn í næstu viku. Vísir/Vilhelm Hefur þú þurft að þola morðhótanir? „Ég hef fengið allskonar hótanir já þetta tímabil og það hefur gengið á ýmsu. En ég er bara þakklát fyrir að fá að gegna þessu og hef tekið það á mig en maður hugsar um næstu kynslóð stjórnmálamanna, ég vona að við berum aðeins meiri virðingu fyrir því að fólk er að helga sig þessu í einhvern ákveðinn tíma og það krefst bæði vinnu og orku en líka mikils af fjölskyldu og við þurfum kannski að temja okkur að tala fallegra bara almennt um fólk.“ Þurftirðu að fá lífvörð þegar þær komu, þessar morðhótanir? „Já ég hef verið með á tímabilum aukna gæslu og ég veit að fleiri borgarstjórar hafa fengið það líka.“ Býst við góðu samstarfi við samflokksmenn og nýjan meirihluta Heiða segist ætla að sitja áfram sem borgarfulltrúi. Það sé margt sem hana langi til að klára í borginni, hún brenni fyrir samfélaginu. Það sé margt eftir. Hún segist eiga von á því að eiga í góðu samstarfi við Pétur Marteinsson oddvita síns eigin flokks. „Við tókumst auðvitað á í prófkjöri þannig það er eðlilegt en við höfum átt fínt samstarf það sem af er og ég hlakka til að sjá þennan nýja borgarstjórnarflokk Samfylkingarinnar. Það eru auðvitað miklar breytingar í borgarstjórn, hjá Samfylkingunni og öllum öðrum. Við erum tvö sem höldum áfram og þrjú sem koma ný inn og í dag erum við að kveðja hérna sextán borgarfulltrúa sem eru að hverfa til annarra starfa og svo koma sextán nýir í næstu viku, þannig þetta verður bara spennandi.“ Hvernig líst þér á væntanlegan meirihluta, hann verður væntanlega inn á miðju eða mjög mikið til hægri miðað við vendingar? „Já út frá minni pólitísku sýn er ég miðju, vinstrikona og vill nú helst að við horfum nú alltaf á heildina og tökum ábyrgð hvert á öðru, en ég vona bara að hér komi öflugur meirihluti sem gerir góð verk og ég er bara tilbúin til að starfa með þeim að þeim verkum og veita þeim aðhald ef þau ætla að fara í einhverjar vitlausar áttir. En mér finnst mikilvægt að virða niðurstöðurnar, þetta er lýðræðislega kosinn meirihluti og ég mun styðja þann borgarstjóra í því sem ég get.“ Sveitarstjórnarkosningar 2026 Reykjavík Samfylkingin Mest lesið Hoppandi reiðir vegna framgöngu Hallgríms í þætti um Davíð Innlent „Af hverju tekur þetta svona langan tíma?“ Innlent Vonbrigði ef ballið er búið á Hótel Flatey Innlent Auglýsir eftir einstaklingi sem angar af Dior-ilmvatni Innlent Fjögur látin í árekstri skólarútu og lestar Erlent Valdimar kveður sáttur en segir síðustu daga krefjandi Innlent Nauðgaði konu sem hann hitti í körfubolta skömmu áður Innlent Feli í sér óásættanlega hættu og gefi tilefni til aflífunar Innlent Allt tiltækt lið kallað út vegna elds í rafhlaupahjóli innandyra Innlent Bandaríkjaher gerði árásir á írönsk skotmörk í dag þrátt fyrir vopnahlé Erlent Fleiri fréttir Komu vélarvana fiskibát til hjálpar Sátt um að klára ESB-umræðu í tæka tíð Sátt á þingi um þjóðaratkvæði og beðið eftir fréttum úr borginni Bein útsending: Borgarfulltrúar kveðja „Af hverju tekur þetta svona langan tíma?“ Afbókuðu hantaveiruskipið í maí en enn væntanlegt í ágúst Hoppandi reiðir vegna framgöngu Hallgríms í þætti um Davíð Hafi ekki hætt þrátt fyrir ítrekuð högg frá konunni Matvælastofnun kærir hótanir til lögreglu Valdimar kveður sáttur en segir síðustu daga krefjandi Allt tiltækt lið kallað út vegna elds í rafhlaupahjóli innandyra Vonbrigði ef ballið er búið á Hótel Flatey Feli í sér óásættanlega hættu og gefi tilefni til aflífunar Auglýsir eftir einstaklingi sem angar af Dior-ilmvatni Sjálfstæðisflokkur, Viðreisn og Samfylking mynda meirihluta í Hafnarfirði Framkvæmdum við Suðurlandsveg frestað Flutt á sjúkrahús með hraði vegna innvortis fíkniefnasmygls Lögðu hald á skotvopn og maður í gæsluvarðhald Nauðgaði konu sem hann hitti í körfubolta skömmu áður Jarðskjálfti við Bárðarbungu í nótt „Svona eldur kviknar ekkert af sjálfu sér“ Kvarta til ESA og Umboðsmanns Alþingis vegna milliverðlagningar útgerðarfyrirtækja Sýknaður af nauðgun þótt konan þætti trúverðug Hafni hundruðum þúsunda fyrir frídaga í fyrsta sinn frá 2014 Níutíu milljóna tjón á nokkrum vikum „Ekki í lífshættu“ Flugáætlun Icelandair hafi fallið á álagsprófi Myndskeið: Leiddur út í járnum eftir sérsveitaraðgerð á Kársnesi Gekk blóðugur í bakarí og sagðist hafa verið skotinn Sérsveitin bregst við „alvarlegu atviki“ á Kársnesi Sjá meira