Yfir hundrað óboðnir gestir í stúdentsveislu Oddur Ævar Gunnarsson skrifar 26. maí 2026 14:52 Um var að ræða stúdentsveislu nemanda við Verzlunarskóla Íslands. Vísir/Hanna Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu var kölluð út til aðstoðar að einbýlishúsi í Salahverfi í Kópavogi rétt eftir miðnætti á laugardagskvöld í stúdentsveislu Verzlinga þar sem á annað hundruð manns voru samankomnir. Fjölmargir þeirra voru óboðnir í partýið og kallaði húsráðandi á lögreglu honum til aðstoðar við að koma gestum út. Þess er getið í dagbók lögreglu að lögregla hafi verið kölluð til vegna samkvæmis sem fór úr böndunum. Lögregla hafi aðstoðað húsráðendur við að vísa fólki út af svæðinu. Samkvæmt heimildum Vísis fór partýið fram í Salahverfinu og var um að ræða stúdentsveislu nemanda í Verzlunarskóla Íslands. Metfjöldi útskrifaðist úr skólanum þennan dag líkt og Vísir greindi frá. Alls settu 368 Verzlingar upp húfur sínar á laugardag og ærið tilefni til þess að fagna. Þannig herma heimildir Vísis að tónlistarmennirnir Friðrik Dór, Herra Hnetusmjör og Páll Óskar hafi verið meðal þeirra listamanna sem tróðu upp í umræddu partýi í Salahverfi þetta kvöld. Heimir Ríkharðsson aðstoðaryfirlögregluþjónn segir í samtali við Vísi að á annað hundrað manns hafi verið í partýinu þegar lögreglu bar að garði, rétt eftir miðnætti. Störf lögreglu á vettvangi hafi gengið án vandræða.