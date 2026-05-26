Hótel Flatey hefur verið ákveðinn miðpunktur þess lífs sem iðar í Flatey á Breiðafirði á sumrin. Nú eru þó blikur á lofti og óvissa um hvort hótelið verði yfirleitt opið í sumar er líkleg til að hafa töluverð áhrif á menningarástandið á þessum rómaða áfangastað.
Þótt lögheimilisskráningarnar megi telja á fingrum annarrar handar er annálað líf og fjör í Flatey á sumrin þegar „þorpararnir“ svokölluðu fylla á þriðja tug sumarhúsa sinna.
Í þorpinu miðju stendur svo Hótel Flatey en í matsal þess hefur fjölbreytt menningarstarfsemi blómstrað með upplestrum, dansleikjum og tónaflóði fjölda íslensks tónlistarfólks sem hefur síðan dregið enn fleiri gesti út í eyjuna.
„Skárren ekkert mun ekki spila í sumar en við höfum verið fastur liður í eyjunni á hverju sumri í einhver sextán ár,“ segir Guðmundur Steingrímsson, harmonikkuleikari Skárren ekkert.
„Alltaf fullt af fólki og mikið stuð. Kynslóðir að skemmta sér saman. En nú fengum við þau skilaboð frá hóteleigendum að það væri ekki áhugi á balli. Ég skildi það þannig að hótelið væri bara ekki einu sinni opið í sumar,“ heldur Guðmundur áfram.
„Þetta eru vonbrigði fyrir marga. Fólkið vildi ball,“ segir Guðmundur sem tróð síðast upp með SKE í Flatey í júní á síðasta ári á ansi fjörugu tónlistarsumri í eyjunni þegar tónlistarfólk á borð við Valdimar, Bubba, Helga Björns, Sigríði Thorlacius og Guðmund og Diddú og Jónas Þór hélt tónleika á Hótel Flatey.
Ingibjörg Ásta Pétursdóttir segist hafa haft mikið fyrir því að byggja upp þá rómuðu sumarstemningu sem kennd er við hótelið en hún hóf rekstur þess í núverandi mynd að lokinni endurbyggingu gömlu pakkhúsanna 2006.
„Það gerist ekkert sjálfkrafa að allt í einu vilji allir vera í Flatey en við vorum alltaf með einhverja gjörninga og músíkanta. Þetta tókst svo vel og við höfðum öll svo gaman að þessu,“ segir Ingibjörg, eða Ibba eins og hún er jafnan kölluð.
„Nú er ég ekkert inni í neinum málum nema bara sem „þorpari“ en ég veit að það var ekki tekið á móti neinum bókunum í vetur og að búið væri að gefa út yfirlýsingu um að hótelið yrði bara lokað í sumar.“
Ibba þekkir söguna aftur á móti vel eftir að hafa rekið Hótel Flatey um árabil við góðan orðstír og segist vart mega til þess hugsa að íslenskt tónlistarfólk hafi sungið sitt síðasta í Flatey í bili. „Það er ekki hægt að sleppa því,“ segir hún og heldur í vonina.
„En það er mjög erfitt og dýrt að halda hótel þarna. Það skilur það enginn fyrr en hann bara reynir það. Kannski finnst einhver lausn á síðustu stundu en þetta er náttúrlega ómögulegt ef ekkert er opið. Þá fara ferðamenn bara að banka upp á hjá okkur hinum og biðja um vatnsglas eða að fá að nota klósettið.“
Ibba lýsir sjálfri sér sem „ættleiddum Flateyingi“ en „maðurinn minn á ættir sínar að rekja þangað þannig að við erum með hús og erum í Flatey eins oft og við getum. Og mér finnst vanta mikið ef það vantar tónlist og líka bara Samkomuhúsið. Þetta er svo dásamlegt og allir hittast þar.“
Ibba segir hótelið því óumdeildan miðpunkt menningarlífsins í eyjunni. „Og meira til. En ef þú tekur ekki við neinum bókunum allan veturinn þá er því eiginlega sjálfsvarað að þá verður ekki opið. Mér finnst þetta svakalega leiðinlegt og ég trúi ekki öðru en að eitthvað breytist á síðustu stundu. Annað eins hefur nú gerst hér í Flatey.“
Þótt Ibba og fleiri „þorparar“ haldi enn í vonina um að eitthvert líf eigi eftir að þrífast innan veggja hótelsins í sumar áréttar hún að rekstrarskilyrðin eru í eðli sínu erfið.
„Þetta er mjög strembið dæmi, Hótel Flatey. Mjög. En skemmtilegt. Þetta var frábært og það var alltaf fullbókað hjá mér en samt vissi ég alltaf að gistingin þarna mætti og ætti að vera dýrari. Öll aðföng og bara allt er dýrara þegar búið er að koma því út í eyju í Breiðafirði,“ segir Ibba.„Ferjan er ekkert að hjálpa til heldur. Hún fer sjaldan og er send í lán til Vestmannaeyja sem er nú eitthvað sem ég ætla bara ekki að fara út í. Þetta var komið niður í bara eina ferð á dag og þegar það er þannig þá er engin gangandi traffík yfir daginn. Þá er líka enginn að fara á hótelið að borða hádegismat eða eftirmiðdagskaffi,“ segir hótelstýran fyrrverandi.
Álfheiður Ingadóttir, fyrrverandi alþingismaður og ráðherra, er rétt eins og Ibba, góður og gildur „þorpari“ en hún og Sigurmar Albertsson, eiginmaður hennar, eiga húsið Vegamót sem var byggt 1922.
„Það breytir gríðarlega miklu ef hótelið opnar ekki í sumar og ég held nú að þótt eigendurnir hafi lýst því yfir að þeir ætli að hafa lokað þá vonum við nú samt að það verði einhver hreyfing.
En mér finnst miður ef hótelið lokar. Það er auðvitað orðið partur af bæjarlífinu á sumrin. Mikill metnaður og mikið gaman. Og ég segi fyrir mig að ég hef alltaf passað upp á það að ég og mínir gestir förum í það minnsta einu sinni eða tvisvar út að borða á sumrin. Vegna þess að við viljum halda þessu við.“
Þótt hótelið hafi á liðnum árum vissulega verið miðpunktur menningar- og tónlistarlífs í eyjunni áréttar Álfheiður að sumarstemningin þar sveiflist enn frekar í takt við það hversu tíðar ferðir eru farnar milli lands og eyjar.
„En það sem stendur þessu fyrir þrifum er auðvitað að siglingar í Flatey eru allt of fáar,“ segir Álfheiður og bendir á að yfir hásumarið hafi verið siglt út í eyjuna tvisvar á dag.
„Eins og staðan er núna er þetta þrisvar í viku og verður þannig langt fram í júní og svo veit maður ekki hvað tekur við.“
Álfheiður segir sumarhúsin í eyjunni vera í kringum 30.
„Og það er náttúrlega gríðarlega fjölmennt í þeim á sumrin og það eru margir sem þurfa að nota þessar ferðir aðrir en dagstúristar og hótelgestir.Ferðir Baldurs og ríkisstyrkurinn í siglingar yfir Breiðafjörð standa þessu fyrir þrifum. Ástandið er bara mjög slæmt og þetta er hluti af vandamálinu,“ segir Álfheiður sem þó er ekki enn úrkula vonar um að eitthvert líf kvikni í Hótel Flatey í sumar.
„Nei, við bara höldum voninni vakandi.“
Hótel Flatey er í eigu Þórarinns Arnar Sævarssonar og Gunnars Sverris Harðarsonar, sem eiga hvor sinn þriðjungshlut í fasteignasölunni Remax. Ekki náðist samband við þá við vinnslu fréttarinnar.