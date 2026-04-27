Í dag er búist við allhvassri sunnanátt með rigningu sunnan- og vestantil. Veðurfræðingur varar við sunnan hvassviðri eða stormi í vindstrengjum á norðvestanverðu landinu í kvöld og í nótt. Það geti verið varasamt ökutækjum sem taki á sig mikinn vind.
Samkvæmt hugleiðingum veðurfræðings verður þó úrkomulítið á Norður og Austurlandi og hiti verður á bilinu sjö til 14 stig. Seinnipartinn og fram á kvöld hvessir heldur en lægir síðan aftur.
Á morgun má svo samkvæmt hugleiðingum veðurfræðings Veðurstofunnar búast við að vindur verði suðvestlægari en áfram verður vætusamt. Þá verður þurrt og lengst af bjart veður norðan- og austanlands, áfram hlýtt en fer að kólna vestast um kvöldið.
Síðan verður vindur vestlægari og mun svalara en þokkalega milt austantil. Veðurfræðingur segir alla jafna kulda koma úr vestri eða norðri á þessum árstíma og að kudlinn úr vestri sé mildari en þegar norðanáttin nái sér á strik.
Nánar um veður hér á vef Veðurstofu og færð vega á vef Vegagerðar. Víðast hvar er greiðfært en þó varað víða um land við slæmum vegum og holum í vegum.
Á þriðjudag: Suðvestan 8-15 m/s og rigning með köflum, en að mestu þurrt norðaustantil. Hiti 8 til 16 stig, hlýjast á Norðausturlandi, en yfirleitt svalara á Vestfjörðum.
Á miðvikudag: Suðvestan 8-15 m/s og skúrir eða slydduél, en hægari vindur og léttskýjað norðaustan- og austanlands. Hiti 2 til 10 stig, svalast norðvestantil.
Á fimmtudag: Suðvestan 3-10 m/s og skúrir eða slydduél, en að mestu bjart á Norðausturlandi. Heldur svalara.
Á föstudag, 1. maí: Norðvestlæg átt með dálitlum skúrum eða slydduéljum, en þurrt sunnan heiða. Svalt í veðri, einkum fyrir norðan.
Á laugardag og sunnudag: Útlit fyrir svala vestlæga eða breytilega átt með stöku skúrum eða slydduéljum í flestum landshlutum.