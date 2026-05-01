Veðursfræðingur spáir strekkings norðanátt í dag með dálitlum éljum. Svalt verður í veðri, 0 til 10 stig, en sunnan- og vestanlands verður nokkuð bjart og fallegt veður. Það lægir smám saman og í kvöld verður vindur hægur víðast hvar og bjart veður og jafnframt frystir í öllum landshlutum.
Á morgun gengur í strekkings suðvestanátt með skúrum eða éljum og þá fer hlýnandi. Lægir og léttir til á sunnudag og kólnar aftur, en þó eru líkur á stöku éljum síðdegis, að því er kemur fram í hugleiðingum veðurfræðings á vef Veðurstofunnar.
Veðurhorfur á landinu næstu daga
Á laugardag:Vaxandi suðvestan- og vestanátt og þykknar upp, 8-15 m/s með skúrum eða slydduéljum síðdegis, en lengst af bjart suðaustantil. Hiti 4 til 9 stig að deginum, en frystir víða um kvöldið.Á sunnudag:Hæg breytileg átt, en strekkings norðvestanátt austast fyrir hádegi. Víða bjart veður, en dálítil él á Suðausturlandi síðdegis. Hiti 2 til 9 stig að deginum, hlýjast syðst.Á mánudag, þriðjudag og miðvikudag:Norðlæg átt og dálítil él, en bjart suðvestan- og vestanlands. Kólnandi veður.