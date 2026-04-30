Smálægð er nú á Grænlandssundi og á austurleið. Veðurstofan gerir ráð fyrir suðvestan fimm til þrettán metra á sekúndu með skúrum eða slydduéljum.
Gera má ráð fyrir að hiti verði á bilinu þrjú til níu stig á vestanverðu landinu en bjartviðri og hiti að tólf stigum austantil.
„Í kvöld dregur úr vindi og úrkomu en á morgun fer lægðin austur með norðurströndinni og þá snýst í norðan og norðvestanátt, 5-15 m/s, hvassast austantil, en annað kvöld lægir aftur. Dálítil él á norðanverðu landinu en léttskýjað sunnan heiða. Hiti 1 til 9 stig svalast norðanlands.Á laugardaginn er útlit fyrir suðvestan og vestan kalda eða stinningskalda með skúrum eða éljum en á sunnudaginn má búast við hægri norðlægri eða breytilegri átt og yfirleitt björtu veðri,“ segir á vef Veðurstofunnar.
Á laugardag: Vestan og suðvestan 5-13 m/s og stöku skúrir eða slydduél, en bjart á austanverðu landinu til kvölds. Hiti 2 til 8 stig að deginum, en kólnar síðan heldur.
Á sunnudag: Hæg norðlæg eða breytileg átt og víða bjartviðri, en 8-13 m/s og stöku él við austurströndina. Hiti víða 0 til 6 stig.
Á mánudag og þriðjudag: Norðlæg átt og dálítil él, einkum fyrir norðan, og kólnandi veður.
Á miðvikudag: Útlit fyrir sunnan- og suðvestankalda með snjókomu eða slyddu vestantil, en annars hægir vindar, þurrt og svalt veður.