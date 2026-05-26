Hoppandi reiðir vegna framgöngu Hallgríms í þætti um Davíð Jakob Bjarnar skrifar 26. maí 2026 10:41 Sjálfstæðismenn aðdáendur Davíðs ná ekki upp í nef sér af bræði vegna framgöngu Hallgríms Helgasonar rithöfundar í minningarþætti um Davíð. Hannesi Hómsteini er ekki skemmt. vísir/vilhelm Rúv bauð upp á heimildaþátt um Davíð Oddsson, fyrrverandi forsætisráðherra, í gærkvöldi þar sem farið var yfir feril hans. Jóhanna Vigdís Hjaltadóttir fréttamaður gerði með öðrum handrit og ræddi við samferðarmenn hans. Hún segir þáttinn ekki uppgjörsþátt heldur minningarþátt. Meðal annarra var vitaskuld rætt við Hannes Hólmstein Gissurarson prófessor emerítus, einn helsta vin Davíðs og samverkamann, Geir H. Haarde fyrrverandi forsætisráðherra, Friðrik Sophusson fyrrverandi fjármálaráðherra auk fjölda annarra aðdáenda Davíðs. Þá var rætt við pólitíska andstæðinga hans, svo sem Steingrím J. Sigfússon fyrrverandi fjármálaráðherra og Ingibjörgu Sólrúnu Gísladóttur fyrrverandi formann Samfylkingarinnar og þau nefndu á honum löst en einkum kosti. Og svo var einn viðmælandi sem kom eins og skrattinn úr sauðaleggnum, ef marka má aðdáendur Davíðs – rithöfundurinn Hallgrímur Helgason. Áþreifanleg gremja og hún fer vaxandi Gremjan er áþreifanleg og hún fer vaxandi. Hermann Guðmundsson forstjóri Kemi segir Rúv hafa ákveðið að gera heimildarþátt um Davíð Oddsson. „Maður sem starfaði fyrir fólkið í landinu í nærri 50 ár og breytti samfélaginu okkar til hins betra á svo marga vegu.” Hermann Guðmundsson forstjóri Kemi segir að auðvitað hafi þurft að draga á flot mann sem sem allir Sjálfstæðismenn líta niður á og þótt að þessi maður hafi í engu þekkt Davíð.vísir/vilhelm Hermann segir að þessu hafi tekist að gera skil á 36 mínútum en þátturinn um Vigdísi forseta hafi þó náð 60 mínútum. „Auðvitað þurfti að draga fram viðmælanda sem allir Sjálfstæðismenn líta niður á og þótt þessi maður hafi í engu þekkt Davíð þá fengum við að heyra hans prívat skoðanir eins og þær hefðu eitthvað vægi um manninn.“ Hermann telur að starfsfólki RÚV hljóti að vera létt að þurfa ekki að fjalla meira „um þennan merka mann sem féll frá heldur snögglega.“ Holskefla ummæla um að loka beri Rúv Áðurnefndur Hannes Hólmsteinn tjáði sig strax að lokinni sýningu þáttarins og honum fannst Hallgrímur setja leiðinlegan blæ á dagskrárgerðina sem hafi verið ágætt vegna gömlu myndanna og ummæla margra, svo sem Þórarins Eldjárns, Kjartans Gunnarssonar og Geirs H. Haarde. Hannes Hólmsteinn er afar ósáttur við það að Hallgrími hafi verið boðið í partíið.vísir/vilhelm „Dómur Hallgríms um valdníðslu Davíðs var sérstaklega ómaklegur vegna þess að enginn stjórnmálamaður hefur gert meira en Davíð til að minnka vald sitt,“ segir Hannes sem er á því að umsögn Steingríms J. hafi verið vitrænni en Ingibjargar Sólrúnar. „Hún er bersýnilega enn með Davíðsheilkennið, sem sumir þjáðust af hér áður fyrr. Hér erum við Davíð á góðri stund.“ Hannes Hólmsteinn er ósáttur en það er ekkert miðað við holskeflu ummæla sem falla á Facebook-síðu hans. Þar eru raddir sem vilja loka RÚV og telja að þau hafi fyrirgert því tilkalli að geta talist hlutlægur miðill. Sorglegt að sjá manninn láta þetta út úr sér Vilhjálmur Egilsson fyrrverandi þingmaður Sjálfstæðisflokksins segir að flest það sem Hallgrímur sagði gæfi ástæðu til að þakka Guði fyrir að Davíð hefði verið við völd. Sigurður Kári Kristjánsson er sammála Hannesi. „Botna ekkert í því að þáttagerðarmönnum detti til hugar að kalla Hallgrím til viðtals af þessu tilefni.“ Hallgrímur stimplaði sig út sem marktækur álitsgjafi að mati margra Sjálfstæðismanna sem tjá sig um færslu Hannesar. „Eitt er að vera ósammála verkum stjórnmálamanns en annað að níða manninn persónulega á svona ósvífinn hátt og HH gerði á sínum tíma,“ segir Björg K. Sigurðardóttir og Stefán Friðrik Stefánsson, yfirlýstur Sjálfstæðismaður, er hjartanlega sammála. „Það segir sína sögu að Ingibjörg Sólrún og Hallgrímur eru enn að berjast við öfund í garð Davíðs og með bullandi minnimáttarkennd fyrir honum. Sorglegt lið.“ Og Páll Rúnar Pálsson er, eins og svo margir sem taka til máls á Facebook-síðu Hannesar: „Missti þarna endanlega trú á honum. Ekki það að hún hefði verið mikil fyrir, en sorglegt að sjá þetta þekktan mann, oft á spena þjóðarinnar, láta þetta út úr sér,“ segir Páll Rúnar og þannig gengur dælan. Það vita allir að hann var umdeildur Jóhanna Vigdís er þulur þáttarins og kom að handriti. Hún segir að þau hafi gert þetta innanhúss og Ragnhildur Thorsteinsson hafi verið pródúsent. Áskorun hafi verið að gera þátt um Davíð svo stuttu eftir fráfall hans en hann hafi andast snögglega þar sem enginn vissi til þess að hann væri veikur. „Þetta er ekki uppgjörsþáttur heldur minningarþáttur. Okkur fannst ekki hægt að ræða bara við aðdáendur hans. Það kemur ítrekað fram hversu mikill sigurvegari og forystumaður hann var. En það vita allir að hann var umdeildur,“ segir Jóhanna. Jóhanna Vigdís segir áskorun að gera áferðarfallegan þátt um Davíð svo skömmu eftir fráfall hans. Henni koma viðbrögðin ekki á óvart.vísir/vilhelm Hún segir að þau hafi viljað gera áferðarfallegan þátt og það hafi tekist. Og hún segir að báðar hliðar hafi komið fram, fólk úr ólíkum áttum: „Við ræddum við Kjartan og Hannes sem eru í aðdáendahópnum og svo úr hinni áttinni. Ingibjörg Sólrún sagði að þau hefðu aldrei átt skap saman. Og Steingrímur J., en þeir háðu marga rimmuna, sagði að Davíð hefði aldrei erft það við sig. Það þótti mér merkilegt.“ Viðbrögðin koma Jóhönnu Vigdísi ekki á óvart. „Þú þarft ekki annað en lesa Staksteina dagsins þar sem því er haldið fram að við og Samfylkingin höfum kallað eftir skýrslu um eignarhald útgerðanna. Við höfum fengið góð viðbrögð úr ólíkum áttum. Það má ekki gleyma því. Mér fannst allir tala af virðingu um Davíð,“ segir Jóhanna Vigdís. 