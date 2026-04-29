Skúrir og slyddu­él en létt­skýjað á Norður- og Austur­landi

Lovísa Arnardóttir skrifar
Skúrir og slydduél næstu daga. Vísir/Vilhelm

Í dag má búast við suðvestan 8-18 m/s og að það verði hvassast norðantil. Skúrir eða slydduél, en léttskýjað á Norðaustur- og Austurlandi. Hiti verður samkvæmt spá Veðurstofu þrjú til 13 stig, mildast eystra.

Í hugleiðingum veðurfræðings Veðurstofunnar segir að svalara verði í öðrum landshlutum og gangi á með skúrum eða slydduéljum. Á morgun verði svo hægari vindur en áfram skúrir eða slydduél víða en þurrt austanlands. Hiti verður á bilinu tvö til 10 stig, mildast fyrir austan.

Norðlægari vindur á föstudag. Él og kólnar í veðri norðanlands, en þurrt að kalla sunnan heiða.

Nánar um veður á vef Veðurstofunnar og um færð á vef Vegagerðar. Þar kemur fram að nokkuð greiðfært sé um landið en þó framkvæmdir víða og varað við hálku á Vestfjörðum.

Á fimmtudag: Suðvestan 5-13 m/s og skúrir eða slydduél, en þurrt að mestu á Austurlandi. Hiti 2 til 9 stig yfir daginn, mildast fyrir austan.

Á föstudag: Norðvestan 5-10 og kólnar norðanlands með éljum. Þurrt að kalla sunnan heiða með hita 2 til 8 stig að deginum.

Á laugardag: Suðvestan og vestan 5-13. Stöku skúrir eða slydduél vestantil, en lengst af þurrt í öðrum landshlutum. Norðlægari og él norðaustanlands um kvöldið. Hiti 2 til 8 stig að deginum, en víða næturfrost.

Á sunnudag: Norðlæg eða breytileg átt og víða bjart, en dálítil él austast. Svalt í veðri.

Á mánudag: Norðlæg átt og stöku él, heldur kólnandi.

Á þriðjudag: Norðanátt og él, en yfirleitt þurrt sunnan heiða.

