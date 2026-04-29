Í dag má búast við suðvestan 8-18 m/s og að það verði hvassast norðantil. Skúrir eða slydduél, en léttskýjað á Norðaustur- og Austurlandi. Hiti verður samkvæmt spá Veðurstofu þrjú til 13 stig, mildast eystra.
Í hugleiðingum veðurfræðings Veðurstofunnar segir að svalara verði í öðrum landshlutum og gangi á með skúrum eða slydduéljum. Á morgun verði svo hægari vindur en áfram skúrir eða slydduél víða en þurrt austanlands. Hiti verður á bilinu tvö til 10 stig, mildast fyrir austan.
Norðlægari vindur á föstudag. Él og kólnar í veðri norðanlands, en þurrt að kalla sunnan heiða.
Nánar um veður á vef Veðurstofunnar og um færð á vef Vegagerðar. Þar kemur fram að nokkuð greiðfært sé um landið en þó framkvæmdir víða og varað við hálku á Vestfjörðum.
Á fimmtudag: Suðvestan 5-13 m/s og skúrir eða slydduél, en þurrt að mestu á Austurlandi. Hiti 2 til 9 stig yfir daginn, mildast fyrir austan.
Á föstudag: Norðvestan 5-10 og kólnar norðanlands með éljum. Þurrt að kalla sunnan heiða með hita 2 til 8 stig að deginum.
Á laugardag: Suðvestan og vestan 5-13. Stöku skúrir eða slydduél vestantil, en lengst af þurrt í öðrum landshlutum. Norðlægari og él norðaustanlands um kvöldið. Hiti 2 til 8 stig að deginum, en víða næturfrost.
Á sunnudag: Norðlæg eða breytileg átt og víða bjart, en dálítil él austast. Svalt í veðri.
Á mánudag: Norðlæg átt og stöku él, heldur kólnandi.
Á þriðjudag: Norðanátt og él, en yfirleitt þurrt sunnan heiða.