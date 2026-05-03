Áframhaldandi norðanátt og stöku él Lovísa Arnardóttir skrifar 3. maí 2026 07:11 Þó það sé enn nokkuð kalt eru skemmtiferðaskipin komin til landsins og ferðamennirnir með. Vísir/Vilhelm Í dag má búast við norðlægri eða breytilegri átt, þrír til tíu metrar á sekúndu og stöku él, en bjart að mestu um landið vestanvert. Hiti verður á bilinu tvö til 10 stig að deginum, en í kringum frostmark norðaustanlands. Í hugleiðingum veðurfræðings kemur svo fram að á morgun, mánudag, sé útlit fyrir áframhaldandi norðanátt með éljum um landið norðanvert. Strekkingsvindur verður um landið austanvert og svo gæti bætt í élin fyrir norðan um kvöldið. Veðurfræðingur segir hitatölurnar þá á niðurleið og að víða verði næturfrost. Svo er útlit fyrir að þriðjudagurinn verði á svipuðum nótum, él fyrir norðan en að mestu bjartviðri syðra. Nokkuð greiðfært er um landið allt en vegfarendur eru beðnir að athuga að mikið er um brotholur í vegum víðs vegar um landið og þarf því að aka með sérstakri gát. Þá eru sumir vegir á Vesturlandi og Vestfjörðum slæmir vegna aurbleytu. Hálkublettir eru á Fjarðarheiði. Nánar um færð á vef Vegagerðarinnar og veður á vef Veðurstofunnar. Veðurhorfur á landinu næstu daga Á mánudag: Gengur í norðan 5-13 m/s með dálitlum éljum, en yfirleitt þurrt suðvestanlands. Hiti nálægt frostmarki að deginum, en að 7 stigum sunnan heiða. Bætir í élin um kvöldið. Á þriðjudag: Norðan 5-13 og éljagangur, en þurrt að mestu sunnantil. Kólnar heldur, einkum fyrir norðan. Á miðvikudag: Minnkandi norðlæg átt og dregur smám saman úr éljum. Bjart að mestu sunnanlands, en líkur á stöku éljum allra syðst. Hiti breytist lítið. Á fimmtudag: Breytileg átt, þurrt að mestu og áfram svalt, en smáél austast. Á föstudag: Breytileg átt og skýjað austantil, annars víða léttskýjað. Hiti svipaður. Á laugardag: Útlit fyrir sunnanátt með vætu á vesturhelmingi landsins og hlýnandi veðri.