Á­fram­haldandi norðan­átt og stöku él

Lovísa Arnardóttir skrifar
Þó það sé enn nokkuð kalt eru skemmtiferðaskipin komin til landsins og ferðamennirnir með.

Í dag má búast við norðlægri eða breytilegri átt, þrír til tíu metrar á sekúndu og stöku él, en bjart að mestu um landið vestanvert. Hiti verður á bilinu tvö til 10 stig að deginum, en í kringum frostmark norðaustanlands.

Í hugleiðingum veðurfræðings kemur svo fram að á morgun, mánudag, sé útlit fyrir áframhaldandi norðanátt með éljum um landið norðanvert. Strekkingsvindur verður um landið austanvert og svo gæti bætt í élin fyrir norðan um kvöldið. Veðurfræðingur segir hitatölurnar þá á niðurleið og að víða verði næturfrost.

Svo er útlit fyrir að þriðjudagurinn verði á svipuðum nótum, él fyrir norðan en að mestu bjartviðri syðra.

Nokkuð greiðfært er um landið allt en vegfarendur eru beðnir að athuga að mikið er um brotholur í vegum víðs vegar um landið og þarf því að aka með sérstakri gát. Þá eru sumir vegir á Vesturlandi og Vestfjörðum slæmir vegna aurbleytu. Hálkublettir eru á Fjarðarheiði. Nánar um færð á vef Vegagerðarinnar og veður á vef Veðurstofunnar.

Veðurhorfur á landinu næstu daga

Á mánudag: Gengur í norðan 5-13 m/s með dálitlum éljum, en yfirleitt þurrt suðvestanlands. Hiti nálægt frostmarki að deginum, en að 7 stigum sunnan heiða. Bætir í élin um kvöldið.

Á þriðjudag: Norðan 5-13 og éljagangur, en þurrt að mestu sunnantil. Kólnar heldur, einkum fyrir norðan.

Á miðvikudag: Minnkandi norðlæg átt og dregur smám saman úr éljum. Bjart að mestu sunnanlands, en líkur á stöku éljum allra syðst. Hiti breytist lítið.

Á fimmtudag: Breytileg átt, þurrt að mestu og áfram svalt, en smáél austast.

Á föstudag: Breytileg átt og skýjað austantil, annars víða léttskýjað. Hiti svipaður.

Á laugardag: Útlit fyrir sunnanátt með vætu á vesturhelmingi landsins og hlýnandi veðri.

