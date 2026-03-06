Erlent

Segir Kúbu brátt munu falla

Oddur Ævar Gunnarsson skrifar
Forsetinn fór um víðan völl í viðtali við CNN.
Forsetinn fór um víðan völl í viðtali við CNN. EPA/AARON SCHWARTZ

Donald Trump Bandaríkjaforseti segir írönsk stjórnvöld hafa verið „geld“ og að hann vilji að ný forrusta landsins komi vel fram við Bandaríkin og Ísrael, jafnvel þó það yrði ekki lýðræðisríki. Þá segir hann Kúbu brátt munu falla.

„Íran er ekki sama land og það var fyrir viku síðan. Fyrir viku voru þeir öflugir en núna hafa þeir í raun verið geldir,“ segir forsetinn í viðtali við bandarísku sjónvarpsstöðina CNN. Haft er eftir honum að það ætti að reynast tiltölulega auðvelt að skipta um leiðtoga í landinu.

„Það mun ganga auðveldlega. Þetta mun ganga eins og þetta gekk í Venesúela. Við höfum stórkostlegan leiðtoga þar. Hún er að standa sig frábærlega. Og þetta mun ganga eins og í Venesúela,“ hefur CNN eftir forsetanum. Þar vísaði hann til aðgerða Bandaríkjahers í Venesúela þar sem Nicolas Maduro forseti landsins var handsamaður í skjóli nætur og fluttur til Bandaríkjanna í fangelsi. Þá vísaði hann til Delcy Rodriguez sem er nú starfandi forseti Venesúela.

Þá hefur CNN eftir forsetanum að hann sé opinn fyrir því að næsti leiðtogi Íran verði trúarleiðtogi. „Jú, ég gæti verið það, já, ég meina, það fer eftir því hver manneskjan er. Ég hef ekkert á móti trúarleiðtogum. Ég á í samskiptum við marga trúarleiðtoga og þeir eru frábærir,“ segir hann.

Hann telji það ekki úrslitaatriði hvort Íran verði lýðræðisríki eða ekki. Meginatriði sé að næsti leiðtogi sé sanngjarn og réttlátur.

„Sem standi sig vel. Komi vel fram við Bandaríkin og Ísrael og komi vel fram við hin löndin í Miðausturlöndum – þau eru öll samstarfsaðilar okkar.“

Kúba vilji við samningaborðið

Þá hefur CNN eftir forsetanum að yfirvöld á Kúbu „muni brátt falla.“ Virðist forsetinn hafa sagt það í framhjáhlaupi.

„Kúba mun falla innan skamms, svona til gamans getið, en Kúba mun líka falla. Þá langar svo mikið að semja,“ sagði hann við fréttamann CNN og hreykti sér af hernaðarárangri Bandaríkjanna á síðara kjörtímabili sínu.

„Þá langar að semja og því ætla ég að setja Marco (Rubio) í málið og við sjáum hvernig það gengur. Við einbeitum okkur að þessu núna. Við höfum nægan tíma, en Kúba er tilbúin – eftir fimmtíu ár,“ bætti hann við og útskýrði að Íran væri í forgangi um þessar mundir.

Núverandi stjórnvöld á Kúbu hafa haldið þar í stjórnartaumana í 67 ár eða frá því að þau tóku völd í byltingu 1959 og hafa þau allar götur síðan verið þyrnir í augum Bandaríkjamanna. Enda var kalda stríðið í algleymingi og kommúnistar með Fidel Castro í broddi fylkingar þeir sem hrifsuðu þar völd. Fidel Castro stýrði Kúbu til 2008 þegar bróðir hans Raúl Castro tók við keflinu. Sá stýrði í tíu ár en í dag er Kúbu stjórnað af Miguel Díaz-Canel sem fer með forsetaembættið og æðstu völd í kúbverska kommúnistaflokknum.

Árásir Bandaríkjanna og Ísraels á Íran Íran Kúba

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið