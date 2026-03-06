Listamönnum fækkar ört Tómas Arnar Þorláksson skrifar 6. mars 2026 21:30 Mynd úr safni. vísir/vilhelm Starfandi listamönnum hefur fækkað umtalsvert hér á landi á síðustu tveimur árum. Svo virðist sem flótti sé úr ýmsum greinum en forstöðukona rannsóknarseturs skapandi greina segir mikilvægt að brugðist sé við enda um mikinn missi að ræða. Hagstofa Íslands birti í dag tölfræði um fjölda fólks starfandi í menningu og skapandi greinum. Fækkunin nemur um fimmtungi á níu árum og um 15,2 prósentum á aðeins tveimur árum. Fréttastofa greindi frá því á dögunum að töluverður flótti væri í kvikmyndageiranum hér á landi en Jóna Hlíf Halldórsdóttir, forseti Bandalags íslenskra listamanna, segir í samtali við fréttastofu að svipað væri uppi á teningnum í öðrum greinum. Erla Rún Guðmundsdóttir, forstöðukona Rannsóknarseturs skapandi greina, segir um varhugaverða þróun að ræða. „Sem rannsakanda og fyrrum starfsmanni þarna á Hagstofunni þá kemur á óvart hve mikil fækkunin hefur verið. Það er umtalsverð fækkun á starfandi fólki í menningu og skapandi greinum. Þeim sem starfa sjálfstætt fækkar mest á meðan launafólki lækkar mikið. Þeir sem eru í blandaðri starfsemi fækkar minnst, en það er samt fækkun í öllum hópum.“ Starfsfólki er skipt í þrjá flokka: Í fyrsta lagi menningarstörf í menningargreinum, sem dæmi leikari í leikhúsi. Í öðru lagi önnur störf í menningargreinum eins og markaðsstjóri leikhúss. Og í þriðja lagi menningarstörf í öðrum atvinnugreinum líkt og grafískur hönnuður hjá tæknifyrirtæki. „Þegar maður horfir á þessa hópa er fækkunin eingöngu í menningarstörfunum, hvort sem það er í skapandi greinum eða utan þeirra. Á meðan þeim sem eru í öðrum störfum innan skapandi greina er ekki að fækka. Það virðist vera að stoðþjónusta fái að halda sér sem launafólk á meðan listamönnum og öðrum sem hafa skapandi störf er að fækka. Erla Rún Rannsóknaseturs skapandi greinavísir/bjarni Hún veltir því upp hvort svokallað gigghagkerfi hafi þau áhrif að listamenn færist yfir í verktöku og smærri hliðarstörf. Heldurðu að þetta gæti orðið enn verra ef það er ekki brugðist við með einhverjum hætti? „Já, sjálfsagt. Auðvitað hefur það verið í umræðunni og maður sér það í fjárlögum og almennt í umræðunni að það er verið að skera af og það eru aðhaldskröfur út um allt og í menningarstofnunum og í sjóðunum. Auðvitað virðist þetta benda til þess að það sé ástæða til að staldra aðeins við og endurskoða það.“ Hún segir um mikinn missi að ræða. „Þetta er fólk sem kemur samfélagi og efnahagi til góða og líka bara hæfni sem kemur með listafólki sem skiptir máli fyrir samfélagið og ekki síst í kringum þessar breytingar sem eru að verða núna með tilkomu gervigreindar og tækni.“ Listamannalaun Mest lesið Vatnselgur undir brúnni í Ártúnsbrekku Innlent Telja líklegt að þeir hafi drepið írönsku skólastúlkurnar Erlent Alvarlegt umferðarslys við Munaðarnes Innlent Eyjólfur færir klukkuna aftur Innlent Varað við þrumuveðri með tíðum eldingum Veður Truflanir víða vegna eldingaveðurs Innlent Enn frekari dráttur á máli Margrétar Innlent Vegfarandi á sjúkrahús og Kringlumýrarbraut lokað eftir þriggja bíla árekstur Innlent Þjóðaratkvæðagreiðslan fer fram 29. ágúst Innlent Bein útsending: Kynna tillögu um þjóðaratkvæðagreiðslu Innlent Fleiri fréttir Listamönnum fækkar ört Alvöru inniveður um helgina Kristinn hafði betur gegn Alexöndru og verður oddviti Pírata Selfosskirkja 70 ára og kirkjukórinn 80 ára Kjartan og Marta til liðs við Miðflokkinn Útiloka að þjóðaratkvæðagreiðslan fái hraða afgreiðslu Rætt við stjórnarandstöðuna um atkvæðagreiðslu um ESB Truflanir víða vegna eldingaveðurs Hvalfjarðargöng lokuð Vatnselgur undir brúnni í Ártúnsbrekku Ríkisstjórnin feli aðgerðaleysi á bak við atkvæðagreiðsluna Enn frekari dráttur á máli Margrétar „Verið að vaða áfram með æðibunugangi“ Rafmagnslaust vegna eldingar Jakob Bjarnar, Kjartan og Sunna tilnefnd til blaðamannaverðlauna Bráðabirgðaráðstafnir í Reynisfjöru: Nýr útsýnispallur rís í vor Mál Margrétar flutt á ný vegna dráttar Bjarki lætur staðar numið í Dalabyggð Ísland sé í sterkari stöðu en áður fyrir aðildarviðræður Alvarlegt umferðarslys við Munaðarnes Bein útsending: Staða loftlagsrannsókna á Íslandi Þjóðaratkvæðagreiðslan fer fram 29. ágúst Kynna þjóðaratkvæði um framhald viðræðna Bein útsending: Kynna tillögu um þjóðaratkvæðagreiðslu Methiti í hafinu við Ísland vísbending um stærri breytingar Kynna tillöguna um þjóðaratkvæðagreiðsluna klukkan 11:30 „Brýn nauðsyn“ geti kallað á rof þagnarskyldu heilbrigðisstarfsfólks Bein útsending: Staða mæðra á vinnumarkaði Síminn búinn að glamra í fjóra áratugi Kýldi í rúðu leigubifreiðar og kastaði í hana flösku Sjá meira