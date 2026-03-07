Erlent

Segir kröfu Banda­ríkjanna um skil­yrðis­lausa upp­gjöf Íran draum

Lovísa Arnardóttir skrifar
Masoud Pezeshkian, forseti Íran, brást við orðum Donald Trump, forseta Bandaríkjanna, í dag.
Masoud Pezeshkian, forseti Íran, brást við orðum Donald Trump, forseta Bandaríkjanna, í dag. Vísir/EPA

Masoud Pezeshkian, forseti Íran, segir kröfu Bandaríkjanna um skilyrðislausa uppgjöf „draum sem þeir ættu að taka með sér í gröfina“. Íranir og Ísraelar héldu loftárásum sínum áfram í nótt og í morgun. 

Birt var í morgun ávarp í írönsku sjónvarpi þar sem Pezeshkian baðst einnig afsökunar á árásum Íran á lönd í heimshlutanum. Í umfjöllun Guardian segir að hann hafi gefið í skyn að árásirnar væru vegna misskilnings innan hersins. 

„Ég tel nauðsynlegt að biðja nágrannalöndin sem ráðist var á afsökunar,“ sagði hann í ávarpi sínu.

Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, sagði í gær á samfélagsmiðli sínum Truth Social að ekkert samkomulag yrði gert við klerkastjórnina í Íran. Alger og skilyrðislaus uppgjöf sé það eina sem komi til greina. Eftir að búið sé að velja nýja(n) ásættanlega(n) leiðtoga landsins, sem hann segist vilja fá að velja, geti uppbygging Íran hafist.

„Við ætlum okkur ekki að ráðast inn í nágrannalönd,“ sagði Pezeshkian einnig í ávarpi sínu og kallaði eftir svæðisbundnu samstarfi til að „koma á friði og ró“.

Pezekshian bætti við ávarp sitt að forystan hafi gefið út tilskipun til hersins um að héðan í frá skyldi ekki ráðast á nágrannalönd nema þau ráðist á ykkur fyrst.

„Þeir sem íhuga að notfæra sér þetta augnablik til að ráðast á Íran mega ekki verða leppar heimsvaldastefnunnar,“ segir forsetinn og bætir við að stuðningur við Ísrael eða Bandaríkin sé „ekki leið til heiðurs og frelsis.“

Utanríkisráðherrar Arababandalagsins munu halda neyðarfund á sunnudag til að ræða íranskar árásir á nokkur aðildarríki bandalagsins, segir á vef Guardian. Fundurinn var boðaður að beiðni Kúveit, Sádi-Arabíu, Katar, Óman, Jórdaníu og Egyptalands að sögn Hossam Zaki, aðstoðarframkvæmdastjóra Arababandalagsins.

Ahmed Aboul Gheit, framkvæmdastjóri Arababandalagsins, hefur fordæmt írönsku árásirnar og sagt þær „algerlega forkastanlegar“ og „ekki aðeins augljóst brot á alþjóðalögum og sáttmála Sameinuðu þjóðanna, heldur einnig árás á meginreglur um góð samskipti milli nágranna“.

Hann bætti við að árásirnar „skapi fordæmalaust fjandskaparástand milli Írans og arabískra nágranna sinna“.

Áttatíu orrustuþotur Ísraels

Ávarp Pezeshkian var sýnt á sama tíma og Ísrael og Bandaríkin héldu áfram loftárásum sínum á Íran og Íranar héldu áfram loftárásum á arabaríkin við Persaflóa. Endurteknar árásir voru gerðar á laugardagsmorgun á Barein, Sádi-Arabíu og Sameinuðu arabísku furstadæmin.

Ísraelski herinn sagði í yfirlýsingu snemma í morgun að 80 orrustuþotur hefðu ráðist á hernaðarmannvirki Írans. Þar hafi verið að vinna „lykilhernaðarinnviði írönsku stjórnarinnar“ í Teheran og Mið-Íran. Í færslu hersins á samfélagsmiðlinum X kom fram að meðal skotmarka hefði verið Imam Hossein hernaðarháskólinn, sem tilheyrir Íslamska byltingarverðinum.

Ísraelski herinn sagði einnig í færslu á X að hann hefði beint spjótum sínum að geymslum fyrir langdrægar eldflaugar og neðanjarðarstjórnstöðvum fyrir eldflaugar, auk skotpalla í vestur- og miðhluta Írans sem hann fullyrti að hefðu verið beint að Ísrael.

„Þessar árásir draga úr getu írönsku stjórnarinnar til að skjóta á ísraelska borgara,“ sagði einnig.

Í umfjöllun BBC segir að mikinn reyk hafi lagt frá einum fjölfarnasta flugvellinum í Teheran í morgun, Mehrabad-flugvelli.

Flogið frá Doha en ekki Dúbaí

Eins og fjallað hefur verið um í vikunni hafa átökin haft víðtæk áhrif á flugumferð um allan heim. Flugfélagið Emirates tilkynnti í morgun að það hefði fellt niður allt flug til og frá Dúbaí. Í morgun var svo greint frá því að flugfélagið Qatar Qatar Airways hefði í fyrsta sinn frá því að stríðið hófst flogið frá Doha í dag og til London. Flugfélagið sagði í tilkynningu að þau ætluðu einnig að fljúga til Parísar, Madrídar, Rómar og Frankfurt.

