Segir kröfu Bandaríkjanna um skilyrðislausa uppgjöf Íran draum Lovísa Arnardóttir skrifar 7. mars 2026 08:12 Masoud Pezeshkian, forseti Íran, brást við orðum Donald Trump, forseta Bandaríkjanna, í dag. Vísir/EPA Masoud Pezeshkian, forseti Íran, segir kröfu Bandaríkjanna um skilyrðislausa uppgjöf „draum sem þeir ættu að taka með sér í gröfina“. Íranir og Ísraelar héldu loftárásum sínum áfram í nótt og í morgun. Birt var í morgun ávarp í írönsku sjónvarpi þar sem Pezeshkian baðst einnig afsökunar á árásum Íran á lönd í heimshlutanum. Í umfjöllun Guardian segir að hann hafi gefið í skyn að árásirnar væru vegna misskilnings innan hersins. „Ég tel nauðsynlegt að biðja nágrannalöndin sem ráðist var á afsökunar,“ sagði hann í ávarpi sínu. Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, sagði í gær á samfélagsmiðli sínum Truth Social að ekkert samkomulag yrði gert við klerkastjórnina í Íran. Alger og skilyrðislaus uppgjöf sé það eina sem komi til greina. Eftir að búið sé að velja nýja(n) ásættanlega(n) leiðtoga landsins, sem hann segist vilja fá að velja, geti uppbygging Íran hafist. „Við ætlum okkur ekki að ráðast inn í nágrannalönd,“ sagði Pezeshkian einnig í ávarpi sínu og kallaði eftir svæðisbundnu samstarfi til að „koma á friði og ró“. Pezekshian bætti við ávarp sitt að forystan hafi gefið út tilskipun til hersins um að héðan í frá skyldi ekki ráðast á nágrannalönd nema þau ráðist á ykkur fyrst. „Þeir sem íhuga að notfæra sér þetta augnablik til að ráðast á Íran mega ekki verða leppar heimsvaldastefnunnar,“ segir forsetinn og bætir við að stuðningur við Ísrael eða Bandaríkin sé „ekki leið til heiðurs og frelsis.“ Utanríkisráðherrar Arababandalagsins munu halda neyðarfund á sunnudag til að ræða íranskar árásir á nokkur aðildarríki bandalagsins, segir á vef Guardian. Fundurinn var boðaður að beiðni Kúveit, Sádi-Arabíu, Katar, Óman, Jórdaníu og Egyptalands að sögn Hossam Zaki, aðstoðarframkvæmdastjóra Arababandalagsins. Ahmed Aboul Gheit, framkvæmdastjóri Arababandalagsins, hefur fordæmt írönsku árásirnar og sagt þær „algerlega forkastanlegar“ og „ekki aðeins augljóst brot á alþjóðalögum og sáttmála Sameinuðu þjóðanna, heldur einnig árás á meginreglur um góð samskipti milli nágranna“. Hann bætti við að árásirnar „skapi fordæmalaust fjandskaparástand milli Írans og arabískra nágranna sinna“. Áttatíu orrustuþotur Ísraels Ávarp Pezeshkian var sýnt á sama tíma og Ísrael og Bandaríkin héldu áfram loftárásum sínum á Íran og Íranar héldu áfram loftárásum á arabaríkin við Persaflóa. Endurteknar árásir voru gerðar á laugardagsmorgun á Barein, Sádi-Arabíu og Sameinuðu arabísku furstadæmin. Ísraelski herinn sagði í yfirlýsingu snemma í morgun að 80 orrustuþotur hefðu ráðist á hernaðarmannvirki Írans. Þar hafi verið að vinna „lykilhernaðarinnviði írönsku stjórnarinnar“ í Teheran og Mið-Íran. Í færslu hersins á samfélagsmiðlinum X kom fram að meðal skotmarka hefði verið Imam Hossein hernaðarháskólinn, sem tilheyrir Íslamska byltingarverðinum. ⭕️Over 80 IAF fighter jets struck key Iranian regime military infrastructure in Tehran and central Iran.Targets included:• IRGC Imam Hossein military university—used for IRGC officer training and assembly compound • Ballistic missile storage facilities• Underground… pic.twitter.com/n9oz3mjxF1— Israel Defense Forces (@IDF) March 7, 2026 Ísraelski herinn sagði einnig í færslu á X að hann hefði beint spjótum sínum að geymslum fyrir langdrægar eldflaugar og neðanjarðarstjórnstöðvum fyrir eldflaugar, auk skotpalla í vestur- og miðhluta Írans sem hann fullyrti að hefðu verið beint að Ísrael. „Þessar árásir draga úr getu írönsku stjórnarinnar til að skjóta á ísraelska borgara,“ sagði einnig. Í umfjöllun BBC segir að mikinn reyk hafi lagt frá einum fjölfarnasta flugvellinum í Teheran í morgun, Mehrabad-flugvelli. Flogið frá Doha en ekki Dúbaí Eins og fjallað hefur verið um í vikunni hafa átökin haft víðtæk áhrif á flugumferð um allan heim. Flugfélagið Emirates tilkynnti í morgun að það hefði fellt niður allt flug til og frá Dúbaí. Í morgun var svo greint frá því að flugfélagið Qatar Qatar Airways hefði í fyrsta sinn frá því að stríðið hófst flogið frá Doha í dag og til London. Flugfélagið sagði í tilkynningu að þau ætluðu einnig að fljúga til Parísar, Madrídar, Rómar og Frankfurt. Árásir Bandaríkjanna og Ísraels á Íran Ísrael Bandaríkin Íran Katar Sameinuðu arabísku furstadæmin Kúveit Óman Jórdanía Egyptaland Tengdar fréttir Fastur í Ísrael og leitar skjóls í neðanjarðarbyrgjum Handboltamaðurinn Sveinbjörn Pétursson og eiginkona hans eru ekki á heimleið til Íslands frá Ísrael. Þau eru ekki í stöðu til að ferðast í flug sem þeim var boðið frá Jórdaníu eða Sádi-Arabíu, en myndu stökkva upp í næstu vél frá Ísrael. Þau eru þó að eigin sögn örugg, enda með neðanjarðarbyrgi til að skýla sér bæði heima fyrir og á æfingum. 6. mars 2026 13:45 „Er ekki alltaf gerlegt við þessar kringumstæður“ Á fjórða tug Íslendinga hefur komið sér frá hættusvæðum vegna átakanna í Miðausturlöndum eftir ýmsum leiðum. Yfirmaður borgaraþjónustu utanríkisráðuneytisins segir að unnið sé dag og nótt við að aðstoða þá rúmlega 180 Íslendinga sem hafi tilkynnt viðveru á svæðinu. 5. mars 2026 21:03 Sjá sér með engu móti fært að ná björgunarflugi Ungar íslenskar konur sem fastar eru í Dúbaí sjá sér með engu móti fært að ná björgunarflugi sem íslenska borgaraþjónustan hefur boðið borgurum á átakasvæðinu í Mið-Austurlöndum þar sem brottfararstaður er í 12 til 24 klukkustunda akstursfjarlægð. Þær vonast frekar til þess að geta náð flugi á laugardag og haldið sínu striki í heimsreisu. 4. mars 2026 20:41 Mest lesið Alvöru inniveður um helgina Innlent Segir Kúbu brátt munu falla Erlent Þurfi ekki að óttast bílnúmeralesara við Sorpu Innlent Segir hvorki Jesú, Múhameð né Þór hafna yfir lög Innlent Vatnselgur undir brúnni í Ártúnsbrekku Innlent Tveir grunaðir um stórfellda líkamsárás í miðbænum Innlent Listamönnum fækkar ört Innlent Hvalfjarðargöng lokuð Innlent Enn frekari dráttur á máli Margrétar Innlent Alvarlegt umferðarslys við Munaðarnes Innlent Fleiri fréttir Segir kröfu Bandaríkjanna um skilyrðislausa uppgjöf Íran draum Segir Kúbu brátt munu falla Rússar hjálpa Írönum að finna skotmörk Segir ekkert annað en uppgjöf Írana koma til greina Birtu viðtölin um Trump sem vantaði í Epstein-skjölin Hættir við framboð sitt í kjölfar játningar um framhjáhald Telja líklegt að þeir hafi drepið írönsku skólastúlkurnar Skurðlæknir í Lundúnum fjarlægði blöðruhálskirtil á Gíbraltar Grænmetis„borgarar“ í lagi en ekki grænmetis„beikon“ Bandaríkjamenn heimila Indverjum að kaupa olíu frá Rússlandi Bandaríkin og Ísrael boða harðari árásir á næstu dögum Handleggsbrotinn eftir átök við þingmann Noem rekin Leita til Úkraínumanna vegna íranskra sjálfsprengidróna Telja sjávarhæð verulega vanmetna sem gæti ógnað milljónum manna Játar að hafa haldið við aðstoðarkonu sem kveikti í sér Bæta við einu geimskoti og stefna á tunglið 2028 Íhugar að reka Noem eftir deilur við þingmenn Reyna að vernda líf áhafnar annars íransks skips Ráðast á bandarískt olíuflutningaskip en sverja af sér árás á Tyrkland Bondi neydd til að svara spurningum um Epstein-málið Skæðadrífa frá Íran og Ísraelar héldu árásum á Líbanon áfram Taka beri orðum bandarískra stjórnvalda um stöðuna í Íran með fyrirvara Sökktu skipi með tundurskeyti í fyrsta sinn frá seinna stríði Gæti Ísland dregist inn í átökin?: Eldflaug frá Íran skotin niður í lofthelgi Tyrklands Gefur lítið fyrir hótanir Trumps Írönum og Bandaríkjamönnum ber ekki saman um stöðuna á Hormuz-sundi Danskur öfgamaður ákærður fyrir nauðgunarlýsingar Clinton stöðvaði yfirheyrsluna og gekk út Græningjar teknir fram úr Verkamanna- og Íhaldsflokki Sjá meira