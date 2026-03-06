Þurfi ekki að óttast bílnúmeralesara við Sorpu Oddur Ævar Gunnarsson skrifar 6. mars 2026 22:45 Gunnar Dofri Ólafsson samskiptastjóri Sorpu. Vísir/Lýður Valberg Teknir hafa verið upp bílnúmeralesarar við allar Endurvinnslustöðvar Sorpu. Margir velta fyrir sér hvort þetta verði til þess að fleiri reikningar detti inn á heimabankann en Gunnar Dofri Ólafsson samskiptastjóri Sorpu segir svo ekki vera. „Síður en svo. Þetta er bara hugsað til að hjálpa okkur að greina á milli þess hvort við eigum að rukka þá sem koma með gjaldskylt rusl til okkar sem einstaklinga á höfuðborgarsvæðinu eða sem fyrirtæki.“ Ekki sjálfvirk gjaldtaka Þannig sé ekki um sjálfvirka gjaldtöku að ræða, megintilgangur lesarans sé að skanna bílnúmer og greina hvort bílar séu á vegum fyrirtækja eða íbúa sem ekki eru frá höfuðborgarsvæðinu. „Sirka 75 prósent af þeim sem koma til okkar eru sannarlega íbúar á höfuðborgarsvæðinu, einhvers staðar á bilinu 25 til 35 prósent eftir því hvar þessi 75 prósent, hversu hátt þau ná, eru aðrir þannig það eru fyrirtæki utan höfuðborgarsvæðisins.“ Lítt þekkt staðreynd sé að Sorpa sé rekin að megninu til fyrir almannafé, skatta sem íbúar á höfuðborgarsvæðinu greiði samhliða fasteignagjöldum. „Það er ástæðan fyrir því að ég og þú fáum þegar við erum bara í einkaerindum að koma með ákveðna flokka án þess að borga fyrir þá, en þetta eru flokkar sem fyrirtæki og fólk utan höfuðborgarsvæðisins borgar ekki fyrir, það borgar ekki fyrir þetta með sköttunum sínum og þarf þá að greiða fyrir við hlið.“ Fyrst var tilkynnt um búnaðinn í janúar síðastliðnum. Búnaðinum komið upp við sex stöðvar Sorpu Búnaðinum hefur verið komið upp við allar sex stöðvar Sorpu en Gunnar segir kostnað ekki mikinn. „Sérstaklega þegar þetta er sett í samhengi við það að íbúar á höfuðborgarsvæðinu borga 1,9 milljarð inn í reksturinn, þannig við erum í rauninni bara að slá skjaldborg utan um opinbert fé með þessu.“ Almennt sé ánægja með gjaldtöku hjá Sorpu. „Óánægjan snýst fyrst og fremst um það að vita ekki hvort þú þurfir að borga, þannig það er eitthvað sem við viljum bæta úr,“ segir Gunnar Dofri. „Það kemur ekkert í heimabankann, þetta er allt saman gert við hliðið, það er engin sjálfvirk gjaldtaka, þetta er ekki spennuástandið sem þú ferð í gegnum þegar þú ferð í bílahús eða eitthvað svoleiðis heldur er öll greiðsla bara hérna hjá mínum mönnum í hliðinu.“ Sorpa Mest lesið Vatnselgur undir brúnni í Ártúnsbrekku Innlent Alvarlegt umferðarslys við Munaðarnes Innlent Telja líklegt að þeir hafi drepið írönsku skólastúlkurnar Erlent Eyjólfur færir klukkuna aftur Innlent Varað við þrumuveðri með tíðum eldingum Veður Truflanir víða vegna eldingaveðurs Innlent Alvöru inniveður um helgina Innlent Enn frekari dráttur á máli Margrétar Innlent Vegfarandi á sjúkrahús og Kringlumýrarbraut lokað eftir þriggja bíla árekstur Innlent Útiloka að þjóðaratkvæðagreiðslan fái hraða afgreiðslu Innlent Fleiri fréttir Þurfi ekki að óttast bílnúmeralesara við Sorpu Listamönnum fækkar ört Alvöru inniveður um helgina Kristinn hafði betur gegn Alexöndru og verður oddviti Pírata Selfosskirkja 70 ára og kirkjukórinn 80 ára Kjartan og Marta til liðs við Miðflokkinn Útiloka að þjóðaratkvæðagreiðslan fái hraða afgreiðslu Rætt við stjórnarandstöðuna um atkvæðagreiðslu um ESB Truflanir víða vegna eldingaveðurs Hvalfjarðargöng lokuð Vatnselgur undir brúnni í Ártúnsbrekku Ríkisstjórnin feli aðgerðaleysi á bak við atkvæðagreiðsluna Enn frekari dráttur á máli Margrétar „Verið að vaða áfram með æðibunugangi“ Rafmagnslaust vegna eldingar Jakob Bjarnar, Kjartan og Sunna tilnefnd til blaðamannaverðlauna Bráðabirgðaráðstafnir í Reynisfjöru: Nýr útsýnispallur rís í vor Mál Margrétar flutt á ný vegna dráttar Bjarki lætur staðar numið í Dalabyggð Ísland sé í sterkari stöðu en áður fyrir aðildarviðræður Alvarlegt umferðarslys við Munaðarnes Bein útsending: Staða loftlagsrannsókna á Íslandi Þjóðaratkvæðagreiðslan fer fram 29. ágúst Kynna þjóðaratkvæði um framhald viðræðna Bein útsending: Kynna tillögu um þjóðaratkvæðagreiðslu Methiti í hafinu við Ísland vísbending um stærri breytingar Kynna tillöguna um þjóðaratkvæðagreiðsluna klukkan 11:30 „Brýn nauðsyn“ geti kallað á rof þagnarskyldu heilbrigðisstarfsfólks Bein útsending: Staða mæðra á vinnumarkaði Síminn búinn að glamra í fjóra áratugi Sjá meira