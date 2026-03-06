Vatnselgur undir brúnni í Ártúnsbrekku

Mikill vatnselgur hefur myndast á veginum undir brúnni neðst í Ártúnsbrekku. Vatnið er djúpt á veginum, eins og meðfylgjandi mynd sýnir glögglega. Vegfarendur þurfa að sýna varúð en töluverðar leysingar eru á höfuðborgarsvæðinu.
Samkvæmt upplýsingum frá Veðurstofu Íslands er hlýtt loft á höfuðborgarsvæðinu og útlit fyrir að hitinn gæti haldist í þremur til fjórum gráðum fram á annað kvöld. Þangað til mun úrkoman halda áfram, með köflum og í fljótandi formi.
Nýr úrkomubakki mun vera að nálgast landið, með tilheyrandi úrkomu í kvöld. Lögreglan hefur lokað fráreininni niður í Elliðarárdal, þar sem vatnselgurinn er.
Starfsmaður á vegum borgarinnar kannar vatnselginn og dýptina.