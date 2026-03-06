Innlent

Al­vöru inniveður um helgina

Oddur Ævar Gunnarsson skrifar
Siggi Stormur hvetur landsmenn til að halda sig inni um helgina.
Veður um allt land verður vetrarlegt um helgina að sögn veðurfræðings. Hann segir alvöru inniveður í vændum og gott veður ekki í boði fyrr en eftir helgi, þó að það verði líklega skást á Norðausturlandi.

„Snemma í fyrramálið þá taka við hríðar- og vindaviðvaranir eiginlega frá Snæfellsnesi og Breiðafirði og yfir á norðanvert landið, rétt sem Þannig að það er, það er virkilega hvasst í þessu,“ segir Sigurður Ragnarsson, betur þekktur sem Siggi Stormur, sem ræddi veðrið í Reykjavík síðdegis á Bylgjunni í dag. Nú sé djúp lægð suðvestur af landinu sem sendi yfir landsmenn óstöðugt loft og útskýri þrumuveðrið sem gerði mörgum lífið leitt í dag.

Úrkoma um mestallt land

„Það er mjög hvasst víðast hvar á landinu og helgin stefnir í afskaplega svipað veðurlag, það er að segja, að það má reikna með því að það verði úrkoma um mestallt land, svona í grófum dráttum. Það verður skást á Norðausturlandi en síðan með hækkandi hæð er hætt við slyddu eða jafnvel snjókomu.“

Þannig að það er hundleiðinlegt veður í kortunum núna um helgina?

„Já, ég er raunverulega að segja það að þetta er svona inniveður og annað í þessu sem rétt er að hafa í huga að jafnvel þó að hitinn sé sums staðar svona ágætur að deginum núna, svona inn í helgina, þá er að kólna um helgina og þá má reikna með að það verði víða snjókoma eða él og mér sýnist á öllu að helgin fari í þetta, að koma þessu burtu og jafnvel verður það ekki fyrr en á þriðjudag sem þetta fer að verða skaplegra á nýjan leik. Þannig að ég myndi segja að fólk ætti nú að fara í það að mála bara inni eða taka til eða eitthvað heldur en að vera mikið úti í þessu veðri þó að þetta sé ekkert kannski hættulegt.“

Reykjavík síðdegis Veður

Truflanir víða vegna eldingaveðurs

Truflanir á rafmagni og hitaveitu eru víða á höfuðborgarsvæðinu vegna eldingaveðurs. Þá var lágur þrýstingur síðdegis á heita vatninu í Hveragerði og Þorlákshöfn og  fleiri stöðum vegna rafmagnstruflana. Þá hefur sundlaugum á höfuðborgarsvæðinu, meðal annars í Mosfellsbæ og Garðabæ verið lokað vegna veðurs.

Vatnselgur undir brúnni í Ártúnsbrekku

Mikill vatnselgur hefur myndast á veginum undir brúnni neðst í Ártúnsbrekku. Vatnið er djúpt á veginum, eins og meðfylgjandi mynd sýnir glögglega. Vegfarendur þurfa að sýna varúð en töluverðar leysingar eru á höfuðborgarsvæðinu.

