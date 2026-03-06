Alvöru inniveður um helgina Oddur Ævar Gunnarsson skrifar 6. mars 2026 21:18 Siggi Stormur hvetur landsmenn til að halda sig inni um helgina. Vísir/Vilhelm Veður um allt land verður vetrarlegt um helgina að sögn veðurfræðings. Hann segir alvöru inniveður í vændum og gott veður ekki í boði fyrr en eftir helgi, þó að það verði líklega skást á Norðausturlandi. „Snemma í fyrramálið þá taka við hríðar- og vindaviðvaranir eiginlega frá Snæfellsnesi og Breiðafirði og yfir á norðanvert landið, rétt sem Þannig að það er, það er virkilega hvasst í þessu,“ segir Sigurður Ragnarsson, betur þekktur sem Siggi Stormur, sem ræddi veðrið í Reykjavík síðdegis á Bylgjunni í dag. Nú sé djúp lægð suðvestur af landinu sem sendi yfir landsmenn óstöðugt loft og útskýri þrumuveðrið sem gerði mörgum lífið leitt í dag. Úrkoma um mestallt land „Það er mjög hvasst víðast hvar á landinu og helgin stefnir í afskaplega svipað veðurlag, það er að segja, að það má reikna með því að það verði úrkoma um mestallt land, svona í grófum dráttum. Það verður skást á Norðausturlandi en síðan með hækkandi hæð er hætt við slyddu eða jafnvel snjókomu.“ Þannig að það er hundleiðinlegt veður í kortunum núna um helgina? „Já, ég er raunverulega að segja það að þetta er svona inniveður og annað í þessu sem rétt er að hafa í huga að jafnvel þó að hitinn sé sums staðar svona ágætur að deginum núna, svona inn í helgina, þá er að kólna um helgina og þá má reikna með að það verði víða snjókoma eða él og mér sýnist á öllu að helgin fari í þetta, að koma þessu burtu og jafnvel verður það ekki fyrr en á þriðjudag sem þetta fer að verða skaplegra á nýjan leik. Þannig að ég myndi segja að fólk ætti nú að fara í það að mála bara inni eða taka til eða eitthvað heldur en að vera mikið úti í þessu veðri þó að þetta sé ekkert kannski hættulegt.“ Reykjavík síðdegis Veður Tengdar fréttir Truflanir víða vegna eldingaveðurs Truflanir á rafmagni og hitaveitu eru víða á höfuðborgarsvæðinu vegna eldingaveðurs. Þá var lágur þrýstingur síðdegis á heita vatninu í Hveragerði og Þorlákshöfn og fleiri stöðum vegna rafmagnstruflana. Þá hefur sundlaugum á höfuðborgarsvæðinu, meðal annars í Mosfellsbæ og Garðabæ verið lokað vegna veðurs. 6. mars 2026 16:46 Vatnselgur undir brúnni í Ártúnsbrekku Mikill vatnselgur hefur myndast á veginum undir brúnni neðst í Ártúnsbrekku. Vatnið er djúpt á veginum, eins og meðfylgjandi mynd sýnir glögglega. Vegfarendur þurfa að sýna varúð en töluverðar leysingar eru á höfuðborgarsvæðinu. 6. mars 2026 16:31 Mest lesið Vatnselgur undir brúnni í Ártúnsbrekku Innlent Telja líklegt að þeir hafi drepið írönsku skólastúlkurnar Erlent Alvarlegt umferðarslys við Munaðarnes Innlent Eyjólfur færir klukkuna aftur Innlent Varað við þrumuveðri með tíðum eldingum Veður Truflanir víða vegna eldingaveðurs Innlent Enn frekari dráttur á máli Margrétar Innlent Vegfarandi á sjúkrahús og Kringlumýrarbraut lokað eftir þriggja bíla árekstur Innlent Þjóðaratkvæðagreiðslan fer fram 29. ágúst Innlent Bein útsending: Kynna tillögu um þjóðaratkvæðagreiðslu Innlent Fleiri fréttir Listamönnum fækkar ört Alvöru inniveður um helgina Kristinn hafði betur gegn Alexöndru og verður oddviti Pírata Selfosskirkja 70 ára og kirkjukórinn 80 ára Kjartan og Marta til liðs við Miðflokkinn Útiloka að þjóðaratkvæðagreiðslan fái hraða afgreiðslu Rætt við stjórnarandstöðuna um atkvæðagreiðslu um ESB Truflanir víða vegna eldingaveðurs Hvalfjarðargöng lokuð Vatnselgur undir brúnni í Ártúnsbrekku Ríkisstjórnin feli aðgerðaleysi á bak við atkvæðagreiðsluna Enn frekari dráttur á máli Margrétar „Verið að vaða áfram með æðibunugangi“ Rafmagnslaust vegna eldingar Jakob Bjarnar, Kjartan og Sunna tilnefnd til blaðamannaverðlauna Bráðabirgðaráðstafnir í Reynisfjöru: Nýr útsýnispallur rís í vor Mál Margrétar flutt á ný vegna dráttar Bjarki lætur staðar numið í Dalabyggð Ísland sé í sterkari stöðu en áður fyrir aðildarviðræður Alvarlegt umferðarslys við Munaðarnes Bein útsending: Staða loftlagsrannsókna á Íslandi Þjóðaratkvæðagreiðslan fer fram 29. ágúst Kynna þjóðaratkvæði um framhald viðræðna Bein útsending: Kynna tillögu um þjóðaratkvæðagreiðslu Methiti í hafinu við Ísland vísbending um stærri breytingar Kynna tillöguna um þjóðaratkvæðagreiðsluna klukkan 11:30 „Brýn nauðsyn“ geti kallað á rof þagnarskyldu heilbrigðisstarfsfólks Bein útsending: Staða mæðra á vinnumarkaði Síminn búinn að glamra í fjóra áratugi Kýldi í rúðu leigubifreiðar og kastaði í hana flösku Sjá meira