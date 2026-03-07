Innlent

Tveir grunaðir um stór­fellda líkams­á­rás í mið­bænum

Lovísa Arnardóttir skrifar
Lögreglan var kölluð til í ólík verkefni víða um höfuðborgarsvæðið í kvöld og í nótt.
Tveir menn voru handteknir í miðbæ Reykjavíkur í gærkvöld eða nótt grunaðir um stórfellda líkamsárás og vörslu ávana- og fíkniefna. Samkvæmt tilkynningu Lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu er málið í rannsókn.

Klukkan fimm í morgun gistu alls fjórir í fangaklefa lögreglunnar og höfðu verið 86 mál bókuð í kerfi lögreglunnar frá því klukkan 17 í gær. Í dagbók lögreglu kemur fram að lögregla hafi einnig verið kölluð til að hóteli í miðbæ Reykjavíkur þar sem flugeldum hafði verið skotið inn um rúðu hjá gesti. Samkvæmt dagbók var nokkuð eignatjón en engin slys á fólki.

Þá var samkvæmt dagbók einnig tilkynnt líkamsárás til lögreglunnar á stöð þeirra í Kópavogi og Breiðholti. Ekki kemur fram nánari staðsetning en að árásin hafi reynst minniháttar og að málið sé til rannsóknar.

Þá hafði lögregla einnig, að vanda, afskipti af ökumönnum vegna gruns um akstur undir áhrifum áfengis eða annarra vímuefna.

