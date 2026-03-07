Tveir grunaðir um stórfellda líkamsárás í miðbænum Lovísa Arnardóttir skrifar 7. mars 2026 07:22 Lögreglan var kölluð til í ólík verkefni víða um höfuðborgarsvæðið í kvöld og í nótt. Vísir/Vilhelm Tveir menn voru handteknir í miðbæ Reykjavíkur í gærkvöld eða nótt grunaðir um stórfellda líkamsárás og vörslu ávana- og fíkniefna. Samkvæmt tilkynningu Lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu er málið í rannsókn. Klukkan fimm í morgun gistu alls fjórir í fangaklefa lögreglunnar og höfðu verið 86 mál bókuð í kerfi lögreglunnar frá því klukkan 17 í gær. Í dagbók lögreglu kemur fram að lögregla hafi einnig verið kölluð til að hóteli í miðbæ Reykjavíkur þar sem flugeldum hafði verið skotið inn um rúðu hjá gesti. Samkvæmt dagbók var nokkuð eignatjón en engin slys á fólki. Þá var samkvæmt dagbók einnig tilkynnt líkamsárás til lögreglunnar á stöð þeirra í Kópavogi og Breiðholti. Ekki kemur fram nánari staðsetning en að árásin hafi reynst minniháttar og að málið sé til rannsóknar. Þá hafði lögregla einnig, að vanda, afskipti af ökumönnum vegna gruns um akstur undir áhrifum áfengis eða annarra vímuefna. Reykjavík Kópavogur Lögreglumál Mest lesið Alvöru inniveður um helgina Innlent Segir Kúbu brátt munu falla Erlent Þurfi ekki að óttast bílnúmeralesara við Sorpu Innlent Vatnselgur undir brúnni í Ártúnsbrekku Innlent Listamönnum fækkar ört Innlent Hvalfjarðargöng lokuð Innlent Segir hvorki Jesú, Múhameð né Þór hafna yfir lög Innlent Enn frekari dráttur á máli Margrétar Innlent Alvarlegt umferðarslys við Munaðarnes Innlent Kristinn hafði betur gegn Alexöndru og verður oddviti Pírata Innlent Fleiri fréttir Segir hvorki Jesú, Múhameð né Þór hafna yfir lög Þurfi ekki að óttast bílnúmeralesara við Sorpu Listamönnum fækkar ört Alvöru inniveður um helgina Kristinn hafði betur gegn Alexöndru og verður oddviti Pírata Selfosskirkja 70 ára og kirkjukórinn 80 ára Kjartan og Marta til liðs við Miðflokkinn Útiloka að þjóðaratkvæðagreiðslan fái hraða afgreiðslu Rætt við stjórnarandstöðuna um atkvæðagreiðslu um ESB Truflanir víða vegna eldingaveðurs Hvalfjarðargöng lokuð Vatnselgur undir brúnni í Ártúnsbrekku Ríkisstjórnin feli aðgerðaleysi á bak við atkvæðagreiðsluna Enn frekari dráttur á máli Margrétar „Verið að vaða áfram með æðibunugangi“ Rafmagnslaust vegna eldingar Jakob Bjarnar, Kjartan og Sunna tilnefnd til blaðamannaverðlauna Bráðabirgðaráðstafnir í Reynisfjöru: Nýr útsýnispallur rís í vor Mál Margrétar flutt á ný vegna dráttar Bjarki lætur staðar numið í Dalabyggð Ísland sé í sterkari stöðu en áður fyrir aðildarviðræður Alvarlegt umferðarslys við Munaðarnes Bein útsending: Staða loftlagsrannsókna á Íslandi Þjóðaratkvæðagreiðslan fer fram 29. ágúst Kynna þjóðaratkvæði um framhald viðræðna Bein útsending: Kynna tillögu um þjóðaratkvæðagreiðslu Methiti í hafinu við Ísland vísbending um stærri breytingar Kynna tillöguna um þjóðaratkvæðagreiðsluna klukkan 11:30 „Brýn nauðsyn“ geti kallað á rof þagnarskyldu heilbrigðisstarfsfólks Bein útsending: Staða mæðra á vinnumarkaði Sjá meira