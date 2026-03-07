Innlent

Segir hvorki Jesú, Múhameð né Þór hafna yfir lög

Þórarinn Þórarinsson skrifar
Jóhanna Harðardóttir goði fordæmir orð kaþólska prestsins.
Goðar Ásatrúarfélagsins fordæma um­mæli kanslara kaþólsku kirkjunnar á Ís­landi, um sam­kyn­hneigða. Kjal­nesingagoðinn Jóhanna Harðar­dóttir segir um sjálf­sagt viðbragð að ræða enda séu engir guðir hafnir yfir lands­lög, fyrir utan að mikið er um sam­kyn­hneigt fólk í hópi ís­lenskra heiðingja.

Goðarnir sam­einuðust í yfir­lýsingu um að for­dæma um­mæli sem Jakob Rolland, kanslari kaþólsku kirkjunnar, „viðhafði um sam­kyn­hneigð og hin­segin fólk og hafa verið til um­ræðu í fjölmiðlum.“

Goðarnir lýsa „furðu sinni á því að ein­stak­lingur í for­svari fyrir trú- og lífs­skoðunarfélag virðist telja sig hafinn yfir m.a. al­menn hegningar­lög. Með lögum skal land byggja.“

„Okkur fannst sjálf­sagt að gera þetta,“ segir Jóhanna Harðar­dóttir, kjal­nesingagoði. „Það er jú fullt af sam­kyn­hneigðu fólki í okkar röðum og þar fyrir utan erum við bara að hugsa um lands­lög sem eru náttúr­lega ofar öllum lögum guða,“ segir Jóhanna og bætir við að þá breyti engu hvort full­trúar þeirra heiti Jesús, Múhameð eða Þór.

Goðarnir láta einnig þau boð út ganga að fjöl­breyti­leiki mann­hafsins „gerir sam­félag okkar betra og það er laga- og sið­ferðis­leg skylda þeirra sem þjónusta lands­menn að taka þeim eins og þeir eru og standa vörð um réttindi þeirra.“

Jóhanna segir al­geran ein­hug hafa verið um yfir­lýsinguna og henni al­mennt fagnað meðal trúfélaga hennar. „Af því sem ég heyri þá er fólk bara mjög ánægt með að við skyldum tjá okkur um þetta.Við vorum nú líka þau fyrstu á Ís­landi sem gáfu saman sam­kyn­hneigð pör.“

Jóhanna rifjar í þessu sam­bandi upp hjóna­vígslu sem átti heldur betur eftir að draga sögu­legan dilk á eftir sér. „Ég gaf meira að segja, á sínum tíma, saman tvo karl­menn frá Ástralíu. Þeir voru báðir lög­fræðingar og notuðu það mál sér til fram­dráttar í Ástralíu sem varð síðan til þess að lögunum þar var breytt.

Þannig að við eigum dálítinn þátt í þessu en annars álítum við bara að lög lands og al­menns sið­ferðis liggi hærra heldur en nokkur trúar­brögð geta nokkurn tímann gert. Það er nú bara þannig.“

