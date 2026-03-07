Segir hvorki Jesú, Múhameð né Þór hafna yfir lög Þórarinn Þórarinsson skrifar 7. mars 2026 07:01 Jóhanna Harðardóttir goði fordæmir orð kaþólska prestsins. Goðar Ásatrúarfélagsins fordæma ummæli kanslara kaþólsku kirkjunnar á Íslandi, um samkynhneigða. Kjalnesingagoðinn Jóhanna Harðardóttir segir um sjálfsagt viðbragð að ræða enda séu engir guðir hafnir yfir landslög, fyrir utan að mikið er um samkynhneigt fólk í hópi íslenskra heiðingja. Goðarnir sameinuðust í yfirlýsingu um að fordæma ummæli sem Jakob Rolland, kanslari kaþólsku kirkjunnar, „viðhafði um samkynhneigð og hinsegin fólk og hafa verið til umræðu í fjölmiðlum.“Goðarnir lýsa „furðu sinni á því að einstaklingur í forsvari fyrir trú- og lífsskoðunarfélag virðist telja sig hafinn yfir m.a. almenn hegningarlög. Með lögum skal land byggja.“ „Okkur fannst sjálfsagt að gera þetta,“ segir Jóhanna Harðardóttir, kjalnesingagoði. „Það er jú fullt af samkynhneigðu fólki í okkar röðum og þar fyrir utan erum við bara að hugsa um landslög sem eru náttúrlega ofar öllum lögum guða,“ segir Jóhanna og bætir við að þá breyti engu hvort fulltrúar þeirra heiti Jesús, Múhameð eða Þór.Goðarnir láta einnig þau boð út ganga að fjölbreytileiki mannhafsins „gerir samfélag okkar betra og það er laga- og siðferðisleg skylda þeirra sem þjónusta landsmenn að taka þeim eins og þeir eru og standa vörð um réttindi þeirra.“ Jóhanna segir algeran einhug hafa verið um yfirlýsinguna og henni almennt fagnað meðal trúfélaga hennar. „Af því sem ég heyri þá er fólk bara mjög ánægt með að við skyldum tjá okkur um þetta.Við vorum nú líka þau fyrstu á Íslandi sem gáfu saman samkynhneigð pör.“Jóhanna rifjar í þessu sambandi upp hjónavígslu sem átti heldur betur eftir að draga sögulegan dilk á eftir sér. „Ég gaf meira að segja, á sínum tíma, saman tvo karlmenn frá Ástralíu. Þeir voru báðir lögfræðingar og notuðu það mál sér til framdráttar í Ástralíu sem varð síðan til þess að lögunum þar var breytt. Þannig að við eigum dálítinn þátt í þessu en annars álítum við bara að lög lands og almenns siðferðis liggi hærra heldur en nokkur trúarbrögð geta nokkurn tímann gert. Það er nú bara þannig.“ Trúmál Jafnréttismál Hinsegin Mest lesið Alvöru inniveður um helgina Innlent Segir Kúbu brátt munu falla Erlent Þurfi ekki að óttast bílnúmeralesara við Sorpu Innlent Vatnselgur undir brúnni í Ártúnsbrekku Innlent Listamönnum fækkar ört Innlent Hvalfjarðargöng lokuð Innlent Segir hvorki Jesú, Múhameð né Þór hafna yfir lög Innlent Enn frekari dráttur á máli Margrétar Innlent Alvarlegt umferðarslys við Munaðarnes Innlent Kristinn hafði betur gegn Alexöndru og verður oddviti Pírata Innlent Fleiri fréttir Segir hvorki Jesú, Múhameð né Þór hafna yfir lög Þurfi ekki að óttast bílnúmeralesara við Sorpu Listamönnum fækkar ört Alvöru inniveður um helgina Kristinn hafði betur gegn Alexöndru og verður oddviti Pírata Selfosskirkja 70 ára og kirkjukórinn 80 ára Kjartan og Marta til liðs við Miðflokkinn Útiloka að þjóðaratkvæðagreiðslan fái hraða afgreiðslu Rætt við stjórnarandstöðuna um atkvæðagreiðslu um ESB Truflanir víða vegna eldingaveðurs Hvalfjarðargöng lokuð Vatnselgur undir brúnni í Ártúnsbrekku Ríkisstjórnin feli aðgerðaleysi á bak við atkvæðagreiðsluna Enn frekari dráttur á máli Margrétar „Verið að vaða áfram með æðibunugangi“ Rafmagnslaust vegna eldingar Jakob Bjarnar, Kjartan og Sunna tilnefnd til blaðamannaverðlauna Bráðabirgðaráðstafnir í Reynisfjöru: Nýr útsýnispallur rís í vor Mál Margrétar flutt á ný vegna dráttar Bjarki lætur staðar numið í Dalabyggð Ísland sé í sterkari stöðu en áður fyrir aðildarviðræður Alvarlegt umferðarslys við Munaðarnes Bein útsending: Staða loftlagsrannsókna á Íslandi Þjóðaratkvæðagreiðslan fer fram 29. ágúst Kynna þjóðaratkvæði um framhald viðræðna Bein útsending: Kynna tillögu um þjóðaratkvæðagreiðslu Methiti í hafinu við Ísland vísbending um stærri breytingar Kynna tillöguna um þjóðaratkvæðagreiðsluna klukkan 11:30 „Brýn nauðsyn“ geti kallað á rof þagnarskyldu heilbrigðisstarfsfólks Bein útsending: Staða mæðra á vinnumarkaði Sjá meira