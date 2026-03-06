Grænmetis„borgarar“ í lagi en ekki grænmetis„beikon“

Þing og ráðherraráð Evrópusambandsins hafa komist að samkomulagi um þau orð sem framleiðendur grænmetisrétta mega og mega ekki nota um vörur sínar.
Málamiðlunin felur í sér að áfram má nota orðin grænmetisborgari og grænmetispylsa, eða kjötlaus borgari og pylsa, en framleiðendum verður hins vegar óheimilt að kalla vörur sem innihalda aðeins grænmeti „beikon“, „steik“ og „kjúklingur“ svo eitthvað sé nefnt.
Bannið virðist þannig til að mynda ná til allra þeirra orða sem notuð eru um ákveðin skurð af skepnum, svo sem „væng“, „rif“ og „T-bone“.
Lagt hafði verið til að framleiðendum grænkerafæðis yrði einnig bannað að nota orðin „borgari“ og „pylsa“ en fallið var frá því.
Það fylgir ekki sögunni hvort framleiðendur munu áfram geta notað nýyrði á borð við „feikon“.
Reglunum er ætlað að styrkja stöðu bænda en talsmenn og stuðningsmenn grænakerafæðis segja reglurnar aðeins munu valda óþarfa ruglingi.
„Neytendur vilja borða hollara fæði og þarnfast þægilegra og ódýrra kosta,“ segir Agustín Reyna, framkvæmdastjóri European Consumer Organisation. „Þessi heiti auðvelda þeim lífið sem vilja nýta sér þessa valkosti í matarræði sínu og nýju reglurnar munu bara valda ruglingi og eru einfaldlega ekki nauðsynlegar.“
